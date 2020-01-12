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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5190519151925193> Додано: Нед 12 січ, 2020 20:47 budivelnik написав: ЛАД написав: Оскорблений, единственная цель которых унизить, опустить человека, лишить его достоинства, смешать с грязью. "Нелох, ссыкло" и пр.

Вам не стыдно принимать в этом участие? Оскорблений, единственная цель которых унизить, опустить человека, лишить его достоинства, смешать с грязью. "Нелох, ссыкло" и пр.Вам не стыдно принимать в этом участие? Алеверди

Вальцман, барига, торговець на крові, вбивця власного брата,покривач свинарчуків...

Вам тоді не соромно було приймати у цьому участь ,тим більше що жоден з цих термінів - так і не отримав підтвердження..

А от нелох чи сцикло - ще повине попрацювати ,щоб ці терміни знівелювати.. АлевердиВальцман, барига, торговець на крові, вбивця власного брата,покривач свинарчуків...Вам тоді не соромно було приймати у цьому участь ,тим більше що жоден з цих термінів - так і не отримав підтвердження..А от нелох чи сцикло - ще повине попрацювати ,щоб ці терміни знівелювати..

Во-первых, найдите в моих постах хоть один из этих эпитетов применительно к По.

Во-вторых, "вбивця власного брата" - такого я не слышал и на форуме ни разу не видел.

В-третьих, всё остальное, как уже писал, обвинения, а не оскорбления и не унижение.

Если вспомните, то против нападок за Мальдивы я, например, выступал.

Так что, простите, не по адресу.



Все пізнається в порівнянні

В Північній кореї ,жінку за те що вона спасла власних малолітніх дітей з пожежі - звинуватили в тому що спочатку не винесла портрети кімів.....(там до речі за це пожиттєва стаття)

Будем равняться на Сев. Корею? Во-первых, найдите в моих постах хоть один из этих эпитетов применительно к По.Во-вторых, "вбивця власного брата" - такого я не слышал и на форуме ни разу не видел.В-третьих, всё остальное, как уже писал, обвинения, а не оскорбления и не унижение.Если вспомните, то против нападок за Мальдивы я, например, выступал.Так что, простите, не по адресу.Будем равняться на Сев. Корею? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15091 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 20:52

Никто из политиков, не может(не хочет) озвучить, какой Украина будет в будущем?

Каковы приоритеты развития страны?



Когда будут строиться Новые предпрития, высокотехнологичные?

Кто будет заинтересован в профессионалах, науке?

Будет ли Качественное Образование когда-то, или у нас в приоритетах модернизация мови? Мы "заменяем слово Пауза на Павза"(не шутка):

Новий правопис: міт, павза і фавна. Чи справді все так складно?

https://www.bbc.com/ukrainian/features-48444094



Ужас! Это... зачем? Если изменить "фауна" на "фавна" - мы станем умнее???

И зачем? В английском - фауна - fauna, причём тут "фавна"?

Какая "павза", если в английском pause?



Пишут, мол "от московии уходим", но по факту... от Британии и Америки!

Может, те, кто "проводит реформы укр. языка" - не знают английского?

Скорее всего!

Но Бабло - на "псевдорыформы"- исправно распиливают... и "богатеют"!



Не вижу и не слышу Конкретики!

Какие специалисты нужны в Украине?

Депутаты и силовики? Всё?

Остальные на Польшу?

Нац. идея? Выучить "павзу" и на заробiтки?

С перспективой невозврата(там лучше, там работать -там и жить)?

Через 100 лет, польские украинцы - мову забудут и корни! Ассимилируются!



Я правильно понимаю, геноцид украинцев - национальная идея?

Потому все и молчат, наверху???

Бурное обсуждение "фракций" и др. депутатских движений... Никто!Никто из политиков, не может(не хочет) озвучить, какой Украина будет в будущем?Каковы приоритеты развития страны?Когда будут строиться Новые предпрития, высокотехнологичные?Кто будет заинтересован в профессионалах, науке?Будет ли Качественное Образование когда-то, или у нас в приоритетах модернизация мови? Мы "заменяем слово Пауза на Павза"(не шутка):Ужас! Это... зачем? Если изменить "фауна" на "фавна" - мы станем умнее???И зачем? В английском -, причём тут "фавна"?Какая "павза", если в английском pause?Пишут, мол "от московии уходим", но по факту... от Британии и Америки!Может, те, кто "проводит реформы укр. языка" - не знают английского?Скорее всего!Но Бабло - на "псевдорыформы"- исправно распиливают... и "богатеют"!Не вижу и не слышу Конкретики!Какие специалисты нужны в Украине?Депутаты и силовики? Всё?Остальные на Польшу?Нац. идея? Выучить "павзу" и на заробiтки?С перспективой невозврата(там лучше, там работать -там и жить)?Через 100 лет, польские украинцы - мову забудут и корни! Ассимилируются!Я правильно понимаю, геноцид украинцев - национальная идея?Потому все и молчат, наверху???Бурное обсуждение "фракций" и др. депутатских движений... Replay

Повідомлень: 1714 З нами з: 20.06.08 Подякував: 101 раз. Подякували: 408 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 21:11 Replay написав: Я правильно понимаю, геноцид украинцев - национальная идея? Я правильно понимаю, геноцид украинцев - национальная идея? Дурень як чогось не зрозуміє - обовязково який ужастік придумає.

Геноцид

1 Мінімалку підняли вище скрєпної

2 Крім мінімалки-платимо субсидії

3 Ціни на газ(комуналку) у нас нижчі ніж в педерації

4 Оподаткування Єдиного податку-найлояльніше оподаткування в Європі

4 Існує безкоштовна вища освіта



І це в країні,яка постійно потерпає від політично-економічно-територіальних зазіхань росії. Дурень як чогось не зрозуміє - обовязково який ужастік придумає.Геноцид1 Мінімалку підняли вище скрєпної2 Крім мінімалки-платимо субсидії3 Ціни на газ(комуналку) у нас нижчі ніж в педерації4 Оподаткування Єдиного податку-найлояльніше оподаткування в Європі4 Існує безкоштовна вища освітаІ це в країні,яка постійно потерпає від політично-економічно-територіальних зазіхань росії. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21818 З нами з: 15.01.09 Подякував: 152 раз. Подякували: 2227 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 21:24 Re: Політичні дискусії

Стаття в дзеркалі про зрослі доходи зовсім не означає зростання статків, бо продавши щось велике можна отримати різкий приріст доходів, але зменшити майно.

Єдиний висновок з писанини - ватного полку прибуло, то виводить теорії, що винні в збитті літака американці, то про різке падіння тривалості життя, так все таки яка була середня тривалість життя до Порошенка, якщо не рахувати біблійні часи ( https://wol.jw.org/uk/wol/d/r15/lp-k/2010870 )? Народжуваність в Україні вища ніж в Польщі чи в ФРН, то ці держави під геноцидом?Стаття в дзеркалі про зрослі доходи зовсім не означає зростання статків, бо продавши щось велике можна отримати різкий приріст доходів, але зменшити майно.Єдиний висновок з писанини - ватного полку прибуло, то виводить теорії, що винні в збитті літака американці, то про різке падіння тривалості життя, так все таки яка була середня тривалість життя до Порошенка, якщо не рахувати біблійні часи ()? Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3124 З нами з: 19.04.12 Подякував: 39 раз. Подякували: 376 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 21:28 Replay написав: В английском - фауна - fauna, причём тут "фавна"?

Какая "павза", если в английском pause? В английском - фауна - fauna, причём тут "фавна"?Какая "павза", если в английском pause?

что касается фауны, то это слов пришло в английский (как и в большинство других европейских языков) из латыни; а слово пауза из греческого, и что интересно в русский язык это слово пришло из немецкого (Раusе)...



кстати если "реформаторам" не нравятся слова с немецкими корнями, то таких в украинском языке более 100, так что можно трудится не покладая рук... что касается фауны, то это слов пришло в английский (как и в большинство других европейских языков) из латыни; а слово пауза из греческого, и что интересно в русский язык это слово пришло из немецкого (Раusе)...кстати если "реформаторам" не нравятся слова с немецкими корнями, то таких в украинском языке более 100, так что можно трудится не покладая рук... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4448 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 21:29

Вот закон "про новий правопис" приняли.

А с Народом - никто и не совещался, мнения не спрашивал!

Какая тут "демократия", какой тут "движемся на Запад", если ввели слова "женского рода": дизайнерка, директорка тощо???

В английском есть такое? Не помню.

Спросил у знакомой, что это и зачем?

-"Милозвучно".

Это кому оно милозвучно, такое, директорка?

Но это ещё ничего! Без шуток, Встречаем Новые Слова:

Iнженерка, Генералка, Зоологиня, Творчиня, Докторка, Критикиня!

https://freeradio.com.ua/novij-ukrainsk ... eminitivi/



Интересно, вот "Творчиня Критикиня" - милозвучно?



А со спецтерминами, просто АД кромешный!

Йон та iонний зв`язок(в одном учебнике)!

Так "iон" или таки "йон" и почему уже не "айон", как в английском?



Спасибо Петру Алексеевичу за Модернизацию украинского языка!

Интересно, его сын - быстро переучится на "новий правопис"(там, масса изменений, на самом деле, ударения и пр.)?

Или... сын продолжит общаться на русском, как и сам Порошенко в семье, а Новоукраинский язык - предназначен не для Избранных а для "элехтората"?

Сумно. Кстати, о "демократии".Вот закон "про новий правопис" приняли.А с Народом - никто и не совещался, мнения не спрашивал!Какая тут "демократия", какой тут "движемся на Запад", если ввели слова "женского рода":тощо???В английском есть такое? Не помню.Спросил у знакомой, что это и зачем?-"Милозвучно".Это кому оно милозвучно, такое, директорка?Но это ещё ничего! Без шуток, Встречаем Новые Слова:Интересно, вот "Творчиня Критикиня" - милозвучно?А со спецтерминами, просто АД кромешный!Йон та iонний зв`язок(в одном учебнике)!Так "iон" или таки "йон" и почему уже не "айон", как в английском?Спасибо Петру Алексеевичу за Модернизацию украинского языка!Интересно, его сын - быстро переучится на "новий правопис"(там, масса изменений, на самом деле, ударения и пр.)?Или... сын продолжит общаться на русском, как и сам Порошенко в семье, а Новоукраинский язык - предназначен не для Избранных а для "элехтората"?Сумно. Replay

Повідомлень: 1714 З нами з: 20.06.08 Подякував: 101 раз. Подякували: 408 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 21:39 Ой+ Народжуваність в Україні вища ніж в Польщі чи в ФРН, то ці держави під геноцидом?

Численность населения по годам, Германия и Украина, посмотрите.

Германия

2016 82 521 700 792 141 910 902 -118 761

2017 82 792 400 784 901 932 272 -147 371

2018 83 000 000 787 541 954 897 -167,356



Естественная убыль - 167 тыс за последний год.

Перекрывается иммигрантами.

Рост общей численности населения.



Украина

2015 42 929 298

2016 42 760 516

2017 42 584 500



Убыль -выше, чем в Германии(населения меньше в два раза, при этом), отток населения...



Ниже видео роста населения в некоторых странах.

https://www.youtube.com/watch?v=4fF7GXFkAvk



Пока "кто-то" размножается и захватывает территории, мы.. ассимилируемся и вымираем.

Через 100 лет, с вероятностью до 100%, в Украине будут преобладать китайцы, индусы, арабы... которые не будут знать мову, независимо от реформ.... Численность населения по годам, Германия и Украина, посмотрите.Германия2016 82 521 700 792 141 910 902 -118 7612017 82 792 400 784 901 932 272 -147 3712018 83 000 000 787 541 954 897 -167,356Естественная убыль - 167 тыс за последний год.Перекрывается иммигрантами.Рост общей численности населения.Украина2015 42 929 2982016 42 760 5162017 42 584 500Убыль -выше, чем в Германии(населения меньше в два раза, при этом), отток населения...Ниже видео роста населения в некоторых странах.Пока "кто-то" размножается и захватывает территории, мы.. ассимилируемся и вымираем.Через 100 лет, с вероятностью до 100%, в Украине будут преобладать китайцы, индусы, арабы... которые не будут знать мову, независимо от реформ.... Replay

Повідомлень: 1714 З нами з: 20.06.08 Подякував: 101 раз. Подякували: 408 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 21:39 Replay написав: Какая тут "демократия", какой тут "движемся на Запад", если ввели слова "женского рода": дизайнерка, директорка тощо???

В английском есть такое? Не помню. Какая тут "демократия", какой тут "движемся на Запад", если ввели слова "женского рода": дизайнерка, директорка тощо???В английском есть такое? Не помню.

вы несколько зациклины на английском... во многих европейских языках (итальянский, немецкий и т.д.) существуют подобные феминативы... вы несколько зациклины на английском... во многих европейских языках (итальянский, немецкий и т.д.) существуют подобные феминативы... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4448 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 21:45 Re: Політичні дискусії Replay написав: Численность населения по годам, Германия и Украина, посмотрите.

Германия

2016 82 521 700 792 141 910 902 -118 761

2017 82 792 400 784 901 932 272 -147 371

2018 83 000 000 787 541 954 897 -167,356



Естественная убыль - 167 тыс за последний год.

Перекрывается иммигрантами.

Рост общей численности населения.



Украина

2015 42 929 298

2016 42 760 516

2017 42 584 500 Численность населения по годам, Германия и Украина, посмотрите.Германия2016 82 521 700 792 141 910 902 -118 7612017 82 792 400 784 901 932 272 -147 3712018 83 000 000 787 541 954 897 -167,356Естественная убыль - 167 тыс за последний год.Перекрывается иммигрантами.Рост общей численности населения.Украина2015 42 929 2982016 42 760 5162017 42 584 500 Ви різницю між народжуваністю і чисельністю - зрозуміти в стані?

1 Чисельність Німеччини підтримується в якійсь мірі і народжуваністю в Україні( яка краща ніж народжуваність в німеччині)

2 Вже разів 10 показував - по питанням демографії Україні нічого не грозить в найближчі 50 років...

Нас було в 1957 - 30 млн , через 40 років стало 51 млн , ще через 27 років стало 42 млн...

Це хвиля .яка буде гойдатись і в наступному

А щільність населення у нас оптимальна , при чому збільшення населення в 2 рази ( чи зменшення населення в 3 рази)-критично цю щільність не погіршить і ми все одно будемо залишатись в європейській шкалі Ви різницю між народжуваністю і чисельністю - зрозуміти в стані?1 Чисельність Німеччини підтримується в якійсь мірі і народжуваністю в Україні( яка краща ніж народжуваність в німеччині)2 Вже разів 10 показував - по питанням демографії Україні нічого не грозить в найближчі 50 років...Нас було в 1957 - 30 млн , через 40 років стало 51 млн , ще через 27 років стало 42 млн...Це хвиля .яка буде гойдатись і в наступномуА щільність населення у нас оптимальна , при чому збільшення населення в 2 рази ( чи зменшення населення в 3 рази)-критично цю щільність не погіршить і ми все одно будемо залишатись в європейській шкалі в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21818 З нами з: 15.01.09 Подякував: 152 раз. Подякували: 2227 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 22:00 budivelnik

1 Мінімалку підняли вище скрєпної

Что с коммуналкой, ценами, медобслуживанием и образованием?

Чем обусловлено поднятие минималки, где рост промпроизводства?

2 Крім мінімалки-платимо субсидії

Вы знаете размеры онных и условия предоставления?

Не слышали... что если у 80-летнего инвалида, в собственности будут паи(которые он сможет продать после принятия закона о продаже), никакой субсидии ему не дадут.

Какая субсидия, если у тебя есть гектар земли?

3 Ціни на газ(комуналку) у нас нижчі ніж в педерації

Без понятия, какие у них цены, какие цены в северной Кореи и во Вьетнаме!

Мы же Европа?

У нас, 100 евро за трёшку выходит, вот. Небольшую трёшку с полутёплыми батареями...

Это аналогично расценкам во многих странах Европы.

4 Оподаткування Єдиного податку-найлояльніше оподаткування в Європі

Ви шо? Справдi?

А чего же кол-во предпринимателей - непрерывно сокращается? Сведения из налоговой.



4 Існує безкоштовна вища освіта

Пример!

В США, до 80% населения - инвестируют или в своё бизнес или в коммерческую недвижимость или в акции или ещё куда...

В Украине, большинство населения, выживает, откладывая "на чёрный день" несколько штук баксов на чел.!



Уровня Знаний, не хватает для выбора Объектов инвестирования, построения инвестпортфеля, более половины не слышали о ETF, я не говорю уже о высокодоходных инструментах, мировых рынках.



Это и есть Образование, уровень образования!



Вы думаете, что наши доктора имеют высокий уровень знаний? Особенно молодые?

Сталкивался... если бы не друг-профессионал, который вычеркнул половину из "назначенного молодым" - то не знаю, жил бы я ещё или уже "червей кормил".



Простите, но самое Мощное образование, было в Украине в 1988-1998-х годах.

Дальше, хуже и хуже... Специалисты уезжают, старики - умирают.



Кстати, с "Новим правописом", очень интересно, как молодёжь напишет ЕГЭ!

Мне, в принципе, всё равно. Учусь сам, у Лучших из Лучших.



Кстати, если бы в Украине была Цель, "Высококлассное образование", то ввели бы "Удалённое образование" - заочное!

Приехал, сдал экзамены и пр., получил "диплом".

Ах да, ВВП упадёт! Лучше держать тысячи преподавателей с сомнительным уровнем знаний...



Увы, если бы даже, к примеру, Зеленский хотел бы что-то изменить, он не смог бы, т.к. "Все Реформы для Украины - пишут не в Украине!" Что с коммуналкой, ценами, медобслуживанием и образованием?Чем обусловлено поднятие минималки, где рост промпроизводства?Вы знаете размеры онных и условия предоставления?Не слышали... что если у 80-летнего инвалида, в собственности будут паи(которые он сможет продать после принятия закона о продаже), никакой субсидии ему не дадут.Какая субсидия, если у тебя есть гектар земли?Без понятия, какие у них цены, какие цены в северной Кореи и во Вьетнаме!Мы же Европа?У нас, 100 евро за трёшку выходит, вот. Небольшую трёшку с полутёплыми батареями...Это аналогично расценкам во многих странах Европы.Ви шо? Справдi?А чего же кол-во предпринимателей - непрерывно сокращается? Сведения из налоговой.Пример!В США, до 80% населения - инвестируют или в своё бизнес или в коммерческую недвижимость или в акции или ещё куда...В Украине, большинство населения, выживает, откладывая "на чёрный день" несколько штук баксов на чел.!Уровня Знаний, не хватает для выбора Объектов инвестирования, построения инвестпортфеля, более половины не слышали о ETF, я не говорю уже о высокодоходных инструментах, мировых рынках.Это и есть Образование, уровень образования!Вы думаете, что наши доктора имеют высокий уровень знаний? Особенно молодые?Сталкивался... если бы не друг-профессионал, который вычеркнул половину из "назначенного молодым" - то не знаю, жил бы я ещё или уже "червей кормил".Простите, но самое Мощное образование, было в Украине в 1988-1998-х годах.Дальше, хуже и хуже... Специалисты уезжают, старики - умирают.Кстати, с "Новим правописом", очень интересно, как молодёжь напишет ЕГЭ!Мне, в принципе, всё равно. Учусь сам, у Лучших из Лучших.Приехал, сдал экзамены и пр., получил "диплом".Ах да, ВВП упадёт! Лучше держать тысячи преподавателей с сомнительным уровнем знаний...Увы, если бы даже, к примеру, Зеленский хотел бы что-то изменить, он не смог бы, т.к. "Все Реформы для Украины - пишут не в Украине!" Replay

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