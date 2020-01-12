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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5190519151925193>
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:47

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Оскорблений, единственная цель которых унизить, опустить человека, лишить его достоинства, смешать с грязью. "Нелох, ссыкло" и пр.
Вам не стыдно принимать в этом участие?
Алеверди
Вальцман, барига, торговець на крові, вбивця власного брата,покривач свинарчуків...
Вам тоді не соромно було приймати у цьому участь ,тим більше що жоден з цих термінів - так і не отримав підтвердження..
А от нелох чи сцикло - ще повине попрацювати ,щоб ці терміни знівелювати..

Во-первых, найдите в моих постах хоть один из этих эпитетов применительно к По.
Во-вторых, "вбивця власного брата" - такого я не слышал и на форуме ни разу не видел.
В-третьих, всё остальное, как уже писал, обвинения, а не оскорбления и не унижение.
Если вспомните, то против нападок за Мальдивы я, например, выступал.
Так что, простите, не по адресу.

Все пізнається в порівнянні
В Північній кореї ,жінку за те що вона спасла власних малолітніх дітей з пожежі - звинуватили в тому що спочатку не винесла портрети кімів.....(там до речі за це пожиттєва стаття)

Будем равняться на Сев. Корею?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:52

Никто!
Никто из политиков, не может(не хочет) озвучить, какой Украина будет в будущем?
Каковы приоритеты развития страны?

Когда будут строиться Новые предпрития, высокотехнологичные?
Кто будет заинтересован в профессионалах, науке?
Будет ли Качественное Образование когда-то, или у нас в приоритетах модернизация мови? Мы "заменяем слово Пауза на Павза"(не шутка):
Новий правопис: міт, павза і фавна. Чи справді все так складно?
https://www.bbc.com/ukrainian/features-48444094

Ужас! Это... зачем? Если изменить "фауна" на "фавна" - мы станем умнее???
И зачем? В английском - фауна - fauna, причём тут "фавна"?
Какая "павза", если в английском pause?

Пишут, мол "от московии уходим", но по факту... от Британии и Америки! :D
Может, те, кто "проводит реформы укр. языка" - не знают английского?
Скорее всего!
Но Бабло - на "псевдорыформы"- исправно распиливают... и "богатеют"!

Не вижу и не слышу Конкретики!
Какие специалисты нужны в Украине?
Депутаты и силовики? Всё?
Остальные на Польшу?
Нац. идея? Выучить "павзу" и на заробiтки?
С перспективой невозврата(там лучше, там работать -там и жить)?
Через 100 лет, польские украинцы - мову забудут и корни! Ассимилируются!

Я правильно понимаю, геноцид украинцев - национальная идея?
Потому все и молчат, наверху??? :(
Бурное обсуждение "фракций" и др. депутатских движений...
Replay
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:11

  Replay написав:Я правильно понимаю, геноцид украинцев - национальная идея?
Дурень як чогось не зрозуміє - обовязково який ужастік придумає.
Геноцид
1 Мінімалку підняли вище скрєпної
2 Крім мінімалки-платимо субсидії
3 Ціни на газ(комуналку) у нас нижчі ніж в педерації
4 Оподаткування Єдиного податку-найлояльніше оподаткування в Європі
4 Існує безкоштовна вища освіта

І це в країні,яка постійно потерпає від політично-економічно-територіальних зазіхань росії.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:24

Re: Політичні дискусії

Народжуваність в Україні вища ніж в Польщі чи в ФРН, то ці держави під геноцидом?
Стаття в дзеркалі про зрослі доходи зовсім не означає зростання статків, бо продавши щось велике можна отримати різкий приріст доходів, але зменшити майно.
Єдиний висновок з писанини - ватного полку прибуло, то виводить теорії, що винні в збитті літака американці, то про різке падіння тривалості життя, так все таки яка була середня тривалість життя до Порошенка, якщо не рахувати біблійні часи (https://wol.jw.org/uk/wol/d/r15/lp-k/2010870)?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:28

  Replay написав:В английском - фауна - fauna, причём тут "фавна"?
Какая "павза", если в английском pause?

что касается фауны, то это слов пришло в английский (как и в большинство других европейских языков) из латыни; а слово пауза из греческого, и что интересно в русский язык это слово пришло из немецкого (Раusе)...

кстати если "реформаторам" не нравятся слова с немецкими корнями, то таких в украинском языке более 100, так что можно трудится не покладая рук... :D
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:29

Кстати, о "демократии".
Вот закон "про новий правопис" приняли.
А с Народом - никто и не совещался, мнения не спрашивал!
Какая тут "демократия", какой тут "движемся на Запад", если ввели слова "женского рода": дизайнерка, директорка тощо???
В английском есть такое? Не помню.
Спросил у знакомой, что это и зачем?
-"Милозвучно".
Это кому оно милозвучно, такое, директорка?
Но это ещё ничего! Без шуток, Встречаем Новые Слова:
Iнженерка, Генералка, Зоологиня, Творчиня, Докторка, Критикиня!
https://freeradio.com.ua/novij-ukrainsk ... eminitivi/

Интересно, вот "Творчиня Критикиня" - милозвучно? :D

А со спецтерминами, просто АД кромешный!
Йон та iонний зв`язок(в одном учебнике)!
Так "iон" или таки "йон" и почему уже не "айон", как в английском? :shock:

Спасибо Петру Алексеевичу за Модернизацию украинского языка!
Интересно, его сын - быстро переучится на "новий правопис"(там, масса изменений, на самом деле, ударения и пр.)?
Или... сын продолжит общаться на русском, как и сам Порошенко в семье, а Новоукраинский язык - предназначен не для Избранных а для "элехтората"? :(
Сумно.
Replay
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:39

Ой+
Народжуваність в Україні вища ніж в Польщі чи в ФРН, то ці держави під геноцидом?

Численность населения по годам, Германия и Украина, посмотрите.
Германия
2016 82 521 700 792 141 910 902 -118 761
2017 82 792 400 784 901 932 272 -147 371
2018 83 000 000 787 541 954 897 -167,356

Естественная убыль - 167 тыс за последний год.
Перекрывается иммигрантами.
Рост общей численности населения.

Украина
2015 42 929 298
2016 42 760 516
2017 42 584 500

Убыль -выше, чем в Германии(населения меньше в два раза, при этом), отток населения... :(

Ниже видео роста населения в некоторых странах.
https://www.youtube.com/watch?v=4fF7GXFkAvk

Пока "кто-то" размножается и захватывает территории, мы.. ассимилируемся и вымираем. :(
Через 100 лет, с вероятностью до 100%, в Украине будут преобладать китайцы, индусы, арабы... которые не будут знать мову, независимо от реформ.... :(
Replay
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:39

  Replay написав:Какая тут "демократия", какой тут "движемся на Запад", если ввели слова "женского рода": дизайнерка, директорка тощо???
В английском есть такое? Не помню.

вы несколько зациклины на английском... во многих европейских языках (итальянский, немецкий и т.д.) существуют подобные феминативы...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:45

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:Численность населения по годам, Германия и Украина, посмотрите.
Германия
2016 82 521 700 792 141 910 902 -118 761
2017 82 792 400 784 901 932 272 -147 371
2018 83 000 000 787 541 954 897 -167,356

Естественная убыль - 167 тыс за последний год.
Перекрывается иммигрантами.
Рост общей численности населения.

Украина
2015 42 929 298
2016 42 760 516
2017 42 584 500
Ви різницю між народжуваністю і чисельністю - зрозуміти в стані?
1 Чисельність Німеччини підтримується в якійсь мірі і народжуваністю в Україні( яка краща ніж народжуваність в німеччині)
2 Вже разів 10 показував - по питанням демографії Україні нічого не грозить в найближчі 50 років...
Нас було в 1957 - 30 млн , через 40 років стало 51 млн , ще через 27 років стало 42 млн...
Це хвиля .яка буде гойдатись і в наступному
А щільність населення у нас оптимальна , при чому збільшення населення в 2 рази ( чи зменшення населення в 3 рази)-критично цю щільність не погіршить і ми все одно будемо залишатись в європейській шкалі
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:00

budivelnik
1 Мінімалку підняли вище скрєпної

Что с коммуналкой, ценами, медобслуживанием и образованием?
Чем обусловлено поднятие минималки, где рост промпроизводства?
2 Крім мінімалки-платимо субсидії

Вы знаете размеры онных и условия предоставления?
Не слышали... что если у 80-летнего инвалида, в собственности будут паи(которые он сможет продать после принятия закона о продаже), никакой субсидии ему не дадут.
Какая субсидия, если у тебя есть гектар земли? :D
3 Ціни на газ(комуналку) у нас нижчі ніж в педерації

Без понятия, какие у них цены, какие цены в северной Кореи и во Вьетнаме!
Мы же Европа?
У нас, 100 евро за трёшку выходит, вот. Небольшую трёшку с полутёплыми батареями... :D
Это аналогично расценкам во многих странах Европы.
4 Оподаткування Єдиного податку-найлояльніше оподаткування в Європі

Ви шо? Справдi?
А чего же кол-во предпринимателей - непрерывно сокращается? Сведения из налоговой.

4 Існує безкоштовна вища освіта

Пример!
В США, до 80% населения - инвестируют или в своё бизнес или в коммерческую недвижимость или в акции или ещё куда...
В Украине, большинство населения, выживает, откладывая "на чёрный день" несколько штук баксов на чел.!

Уровня Знаний, не хватает для выбора Объектов инвестирования, построения инвестпортфеля, более половины не слышали о ETF, я не говорю уже о высокодоходных инструментах, мировых рынках. :)

Это и есть Образование, уровень образования!

Вы думаете, что наши доктора имеют высокий уровень знаний? Особенно молодые?
Сталкивался... если бы не друг-профессионал, который вычеркнул половину из "назначенного молодым" - то не знаю, жил бы я ещё или уже "червей кормил".

Простите, но самое Мощное образование, было в Украине в 1988-1998-х годах.
Дальше, хуже и хуже... Специалисты уезжают, старики - умирают.

Кстати, с "Новим правописом", очень интересно, как молодёжь напишет ЕГЭ! :D
Мне, в принципе, всё равно. Учусь сам, у Лучших из Лучших.

Кстати, если бы в Украине была Цель, "Высококлассное образование", то ввели бы "Удалённое образование" - заочное!
Приехал, сдал экзамены и пр., получил "диплом".
Ах да, ВВП упадёт! Лучше держать тысячи преподавателей с сомнительным уровнем знаний... :D

Увы, если бы даже, к примеру, Зеленский хотел бы что-то изменить, он не смог бы, т.к. "Все Реформы для Украины - пишут не в Украине!"
Replay
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