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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5190519151925193 Додано: Нед 12 січ, 2020 22:04 Ой+ написав: Народжуваність в Україні вища ніж в Польщі чи в ФРН, то ці держави під геноцидом?

Народжуваність в Україні вища ніж в Польщі чи в ФРН, то ці держави під геноцидом?



Насчет Польши - ложь. И по данным ООН, и по данным ЦРУ рождаемость там выше, чем у нас. Что касается Германии - там плодятся иммигранты, не учитываемые в статистике. Это видно по динамике занятости - она положительная.



https://ru.wikipedia.org/wiki/ Список_стран_по_уровню_рождаемости



budivelnik, циник ты тот еще - 20 миллионов украинцев туда, 10 сюда...



Зачем нам брать 57-й год, учитывая потери во ВМВ 9 млн человек??? Мужского населения до 50 лет тогда катастрофически не хватало! Поэтому и восполняли его крайне высокой фертильностью...



За последние 30 лет потеряно 5 млн человек без учета эмиграции и за вычетом временно отнятых территорий. Это столько, на сколько родилось меньше украинцев, чем умерло в территориях, контролируемых сегодня Украиной!



Не уехавших в лучшие страны в поисках лучшей жизни, а умерших и неродившихся! Безо всякой войны (оккупированные территории я исключил). Нет, это не геноцид, это социальный дарвинизм и каннибализм! Насчет Польши - ложь. И по данным ООН, и по данным ЦРУ рождаемость там выше, чем у нас. Что касается Германии - там плодятся иммигранты, не учитываемые в статистике. Это видно по динамике занятости - она положительная.Список_стран_по_уровню_рождаемости, циник ты тот еще - 20 миллионов украинцев туда, 10 сюда...Зачем нам брать 57-й год, учитывая потери во ВМВ 9 млн человек??? Мужского населения до 50 лет тогда катастрофически не хватало! Поэтому и восполняли его крайне высокой фертильностью...За последние 30 лет потеряно 5 млн человек без учета эмиграции и за вычетом временно отнятых территорий. Это столько, на сколько родилось меньше украинцев, чем умерло в территориях, контролируемых сегодня Украиной!Не уехавших в лучшие страны в поисках лучшей жизни, а умерших и неродившихся! Безо всякой войны (оккупированные территории я исключил). Нет, это не геноцид, это социальный дарвинизм и каннибализм! zРадио

Повідомлень: 4690 З нами з: 02.05.18 Подякував: 879 раз. Подякували: 2019 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 22:10 zРадио написав: За последние 30 лет потеряно 5 млн человек За последние 30 лет потеряно 5 млн человек

это слишком оптимистично - специалисты говорят минимум 6-6,5 млн. это слишком оптимистично - специалисты говорят минимум 6-6,5 млн. "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4448 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 22:14 Тракторист вы несколько зациклины на английском... во многих европейских языках (итальянский, немецкий и т.д.) существуют подобные феминативы...



Всё проще!

Включаем Разум!

Зачем вообще человеку Язык?

Да для передачи, сохранения и пр. Информации!



То есть, задача Языка - передать информацию "от источника к потребителю".



Каким должен быть язык, с точки зрения повышения скорости и достоверности передачи информации?

Максимально простым и понятным максимальному количеству потребителей, особенно в высокотехнологичных отраслях(высокоточные науки, экономика и пр.



По состоянию на 2020-й год, наиболее распространённым и понятным языком в мире, является АНГЛИЙСКИЙ!

Точка!

Остальные языки, получают статусы "региональных".

С учётом развития IT, глобализации мира, доступности "товаров и услуг" в любоё точке Земли из любой другой точки Земли, через 50-лет, большинство населения - будет говорить на английском!



Таким образом, чтобы не отставать от Передовых держав, а в чём то их и опередить, нужно переходить на преподавание на английском -уже вчера!

В первую очередь математика, физика, химия и т.д., уже со школы.



Что касается Государственного языка. Он есть и подобные "модернизации", по типу "Нового Правописа", не смогут поднять уровень образования простого украинца.

Вместо того, чтобы школьники учили английский, изучали информатику(там мрак, на самом деле, в большинстве школ - уровень плинтуса), мы будем заставлять их учить "новий правопис" с "критикинями".



Да это простое Разворовывание Бюджета!

Как и со многими переименованиями...

Во многих городах - дороги разбиты, они вместо того, чтобы сначала сделать дороги, качественную медицину... потом бы уже и переименовывали, так переименовывают... а дороги, так в ямах и стоят.

Классика, кстати, чем то ранний совок напоминает.

Песни Швондера в "Собачьем сердце"... Всё проще!Включаем Разум!Зачем вообще человеку Язык?То есть, задача Языка - передать информацию "от источника к потребителю".Каким должен быть язык, с точки зрения повышения скорости и достоверности передачи информации?По состоянию на 2020-й год, наиболее распространённым и понятным языком в мире, является АНГЛИЙСКИЙ!Точка!Остальные языки, получают статусы "региональных".С учётом развития IT, глобализации мира, доступности "товаров и услуг" в любоё точке Земли из любой другой точки Земли, через 50-лет, большинство населения - будет говорить на английском!Таким образом, чтобы не отставать от Передовых держав, а в чём то их и опередить, нужно переходить на преподавание на английском -уже вчера!В первую очередь математика, физика, химия и т.д., уже со школы.Что касается Государственного языка. Он есть и подобные "модернизации", по типу "Нового Правописа", не смогут поднять уровень образования простого украинца.Вместо того, чтобы школьники учили английский, изучали информатику(там мрак, на самом деле, в большинстве школ - уровень плинтуса), мы будем заставлять их учить "новий правопис" с "критикинями".Да это простое Разворовывание Бюджета!Как и со многими переименованиями...Во многих городах - дороги разбиты, они вместо того, чтобы сначала сделать дороги, качественную медицину... потом бы уже и переименовывали, так переименовывают... а дороги, так в ямах и стоят.Классика, кстати, чем то ранний совок напоминает.Песни Швондера в "Собачьем сердце"... Replay

Повідомлень: 1715 З нами з: 20.06.08 Подякував: 101 раз. Подякували: 408 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5190519151925193 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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