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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5190519151925193
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:04

  Ой+ написав:Народжуваність в Україні вища ніж в Польщі чи в ФРН, то ці держави під геноцидом?


Насчет Польши - ложь. И по данным ООН, и по данным ЦРУ рождаемость там выше, чем у нас. Что касается Германии - там плодятся иммигранты, не учитываемые в статистике. Это видно по динамике занятости - она положительная.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_уровню_рождаемости

budivelnik, циник ты тот еще - 20 миллионов украинцев туда, 10 сюда...

Зачем нам брать 57-й год, учитывая потери во ВМВ 9 млн человек??? Мужского населения до 50 лет тогда катастрофически не хватало! Поэтому и восполняли его крайне высокой фертильностью...

За последние 30 лет потеряно 5 млн человек без учета эмиграции и за вычетом временно отнятых территорий. Это столько, на сколько родилось меньше украинцев, чем умерло в территориях, контролируемых сегодня Украиной!

Не уехавших в лучшие страны в поисках лучшей жизни, а умерших и неродившихся! Безо всякой войны (оккупированные территории я исключил). Нет, это не геноцид, это социальный дарвинизм и каннибализм!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:10

  zРадио написав:За последние 30 лет потеряно 5 млн человек

это слишком оптимистично - специалисты говорят минимум 6-6,5 млн.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:14

Тракторист
вы несколько зациклины на английском... во многих европейских языках (итальянский, немецкий и т.д.) существуют подобные феминативы...


Всё проще!
Включаем Разум!
Зачем вообще человеку Язык?
Да для передачи, сохранения и пр. Информации!

То есть, задача Языка - передать информацию "от источника к потребителю".

Каким должен быть язык, с точки зрения повышения скорости и достоверности передачи информации?
Максимально простым и понятным максимальному количеству потребителей, особенно в высокотехнологичных отраслях(высокоточные науки, экономика и пр.

По состоянию на 2020-й год, наиболее распространённым и понятным языком в мире, является АНГЛИЙСКИЙ!
Точка!
Остальные языки, получают статусы "региональных".
С учётом развития IT, глобализации мира, доступности "товаров и услуг" в любоё точке Земли из любой другой точки Земли, через 50-лет, большинство населения - будет говорить на английском!

Таким образом, чтобы не отставать от Передовых держав, а в чём то их и опередить, нужно переходить на преподавание на английском -уже вчера! :D
В первую очередь математика, физика, химия и т.д., уже со школы.

Что касается Государственного языка. Он есть и подобные "модернизации", по типу "Нового Правописа", не смогут поднять уровень образования простого украинца.
Вместо того, чтобы школьники учили английский, изучали информатику(там мрак, на самом деле, в большинстве школ - уровень плинтуса), мы будем заставлять их учить "новий правопис" с "критикинями". :D

Да это простое Разворовывание Бюджета!
Как и со многими переименованиями...
Во многих городах - дороги разбиты, они вместо того, чтобы сначала сделать дороги, качественную медицину... потом бы уже и переименовывали, так переименовывают... а дороги, так в ямах и стоят.
Классика, кстати, чем то ранний совок напоминает.
Песни Швондера в "Собачьем сердце"... :lol:
Replay
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