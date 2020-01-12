Тракторист
вы несколько зациклины на английском... во многих европейских языках (итальянский, немецкий и т.д.) существуют подобные феминативы...
Всё проще!
Включаем Разум!
Зачем вообще человеку Язык?Да для передачи, сохранения и пр. Информации!
То есть, задача Языка - передать информацию "от источника к потребителю".
Каким должен быть язык, с точки зрения повышения скорости и достоверности передачи информации?Максимально простым и понятным максимальному количеству потребителей, особенно в высокотехнологичных отраслях(высокоточные науки, экономика и пр.
По состоянию на 2020-й год, наиболее распространённым и понятным языком в мире, является АНГЛИЙСКИЙ!
Точка!
Остальные языки, получают статусы "региональных".
С учётом развития IT, глобализации мира, доступности "товаров и услуг" в любоё точке Земли из любой другой точки Земли, через 50-лет, большинство населения - будет говорить на английском!
Таким образом, чтобы не отставать от Передовых держав, а в чём то их и опередить, нужно переходить на преподавание на английском -уже вчера!
В первую очередь математика, физика, химия и т.д., уже со школы.
Что касается Государственного языка. Он есть и подобные "модернизации", по типу "Нового Правописа", не смогут поднять уровень образования простого украинца.
Вместо того, чтобы школьники учили английский, изучали информатику(там мрак, на самом деле, в большинстве школ - уровень плинтуса), мы будем заставлять их учить "новий правопис" с "критикинями".
Да это простое Разворовывание Бюджета!
Как и со многими переименованиями...
Во многих городах - дороги разбиты, они вместо того, чтобы сначала сделать дороги, качественную медицину... потом бы уже и переименовывали, так переименовывают... а дороги, так в ямах и стоят.
Классика, кстати, чем то ранний совок напоминает.
Песни Швондера в "Собачьем сердце"...