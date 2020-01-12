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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5190519151925193> Додано: Нед 12 січ, 2020 22:20 Replay написав: budivelnik Форбс для тебе не авторитет, а от газетна передруківка(яку можливо ти й проплатив)

Там ссылочки есть на декларации Порошенка, проверяйте!

Если это "брехня", думаю, Порошенко мог бы засудить десятки изданий, озвучивших эти данные. Ну и, по месту все знают, "какие предприятия у Петра Алексеевича" появились за время его президентства.



Потім заявив про різке збільшення смертності і зменшення тривалості життя в Україні -

Искать не умеете, или не хотите.

На 1 декабря 2018 года превышение числа умерших над числом рожденных составляло: на 100 умерших — 58 рожденных

Отметим, численность населения Украины на эту дату составило 42 млн 177,6 тысяч человек. В течение января-ноября 2018 года численность населения сократилась на 208,8 тыс. человек.

Самое страшное в том, что если Вы погуглите, то окажется... что во время Голодомора 30-х, когда коммуняки уничтожали крестьян, в городах - женщины продолжали рожать!

И общая численность населения, конечно сократилась, но меньше, чем за время независимости!

Притом, там считали "гипотетическое сокращение", ведь умершие в расцвете сил крестьяне, не смогли зачать детей, дети внуков и пр.

С 1991-го, по 2020-й, Украина потеряла миллионов 7-мь, вероятно.

И у этих 7 млн, могло бы быть 3.5 млн детей! А это уже 10.5 млн. Ущерба Нации!

Может, пора думать о Украинцах а не месте Президента в списках Форбс?



В 21-м веке, если Семья не рожает детей, если они не Счасиливы, если у них нет качественного образования(экономическая грамотность -критерий качества образования), то такая страна - вымирает.





P.S. По Форбс и Порошенко!

Гуглите, всё есть и слепом трасте и о том, что и на кого там Петр Алексеевич переписывает.

Мне - это не интересно!

Вот Украинские издания, со ссылками на Источники:

Порошенко — единственный из шести украинских миллиардеров, чье состояние за последний год увеличилось. Оно составляет $1,25 млрд (+12%). В рейтинге НВ топ-100 самых богатых украинцев у него 6 место.

https://nv.ua/biz/top-100-bogatyh/petr- ... 51873.html



Да пусть себе богатеет! Мне - всё равно!

Как видим, кроме Вас и Порошенко, большинство... обеднели!

Даже "остальные олигархи Украины"(слова из статьи) Там ссылочки есть на декларации Порошенка, проверяйте!Если это "брехня", думаю, Порошенко мог бы засудить десятки изданий, озвучивших эти данные. Ну и, по месту все знают, "какие предприятия у Петра Алексеевича" появились за время его президентства.Искать не умеете, или не хотите.Самое страшное в том, что если Вы погуглите, то окажется... что во время Голодомора 30-х, когда коммуняки уничтожали крестьян, в городах - женщины продолжали рожать!И общая численность населения, конечно сократилась, но меньше, чем за время независимости!Притом, там считали "гипотетическое сокращение", ведь умершие в расцвете сил крестьяне, не смогли зачать детей, дети внуков и пр.С 1991-го, по 2020-й, Украина потеряла миллионов 7-мь, вероятно.И у этих 7 млн, могло бы быть 3.5 млн детей! А это уже 10.5 млн. Ущерба Нации!В 21-м веке, если Семья не рожает детей, если они не Счасиливы, если у них нет качественного образования(экономическая грамотность -критерий качества образования), то такая страна - вымирает.P.S. По Форбс и Порошенко!Гуглите, всё есть и слепом трасте и о том, что и на кого там Петр Алексеевич переписывает.Мне - это не интересно!Вот Украинские издания, со ссылками на Источники:Да пусть себе богатеет! Мне - всё равно!Как видим, кроме Вас и Порошенко, большинство... обеднели!Даже "остальные олигархи Украины"(слова из статьи)

подумаем о Украинцах..., после майдана и прихода порошенко к власти началась российская агрессия, Украина была на инфоволне сочувствия и на волне помощи запада для противостояния с россией, нас запад был готов засыпать деньгами, называлось это план Маршалла, под это дело планировалось выделить 100 ярдов евро, и тут шоколадное педро стало красть, сначала понемногу, потом вошло во вкус, а ворам денег не дают, поэтому план Маршалла начал уходить в песок, и пошли просто небольшие подачки на текущие расходы, так вот в случае его реализации мы бы все были в шоколаде, а так в шоколаде осталось педро, эта скотина украла у людей светлое беззаботное будущее, кстати на момент план Маршалла уже невозможен - мы уже никому особо не интересны, и окно возможностей в связи с наступающим кризисом закрывается, такие вот помидоры подумаем о Украинцах..., после майдана и прихода порошенко к власти началась российская агрессия, Украина была на инфоволне сочувствия и на волне помощи запада для противостояния с россией, нас запад был готов засыпать деньгами, называлось это план Маршалла, под это дело планировалось выделить 100 ярдов евро, и тут шоколадное педро стало красть, сначала понемногу, потом вошло во вкус, а ворам денег не дают, поэтому план Маршалла начал уходить в песок, и пошли просто небольшие подачки на текущие расходы, так вот в случае его реализации мы бы все были в шоколаде, а так в шоколаде осталось педро, эта скотина украла у людей светлое беззаботное будущее, кстати на момент план Маршалла уже невозможен - мы уже никому особо не интересны, и окно возможностей в связи с наступающим кризисом закрывается, такие вот помидоры edvardd

Повідомлень: 5750 З нами з: 20.11.08 Подякував: 75 раз. Подякували: 1434 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 22:25 Re: Політичні дискусії edvardd написав: после майдана и прихода порошенко к власти началась российская агрессия, Украина была на инфоволне сочувствия и на волне помощи запада для противостояния с россией, нас запад был готов засыпать деньгами, называлось это план Маршалла, под это дело планировалось выделить 100 ярдов евро, и тут шоколадное педро стало красть, сначала понемногу, потом вошло во вкус, а ворам денег не дают, поэтому план Маршалла начал уходить в песок, и пошли просто небольшие подачки на текущие расходы, после майдана и прихода порошенко к власти началась российская агрессия, Украина была на инфоволне сочувствия и на волне помощи запада для противостояния с россией, нас запад был готов засыпать деньгами, называлось это план Маршалла, под это дело планировалось выделить 100 ярдов евро, и тут шоколадное педро стало красть, сначала понемногу, потом вошло во вкус, а ворам денег не дают, поэтому план Маршалла начал уходить в песок, и пошли просто небольшие подачки на текущие расходы,

Натомість Захід змусив підняти ціни на енергію до світових, і урізати соціалку. Вже і Педро немає, а халяву все одно не дають. С... капіталістичні, зажали 100 млрд. Натомість Захід змусив підняти ціни на енергію до світових, і урізати соціалку. Вже і Педро немає, а халяву все одно не дають. С... капіталістичні, зажали 100 млрд. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9592 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1089 раз. Подякували: 1195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 22:31 Replay написав: По состоянию на 2020-й год, наиболее распространённым По состоянию на 2020-й год, наиболее распространённым

спорное утверждение, т.к. носителей китайского языка в 2 раза больше чем носителей английского...



кроме того лидерство английского было не всегда и буквально 200-300 лет назад языкоммежнационального общения в Европе был французкий, а в азии персидский... спорное утверждение, т.к. носителей китайского языка в 2 раза больше чем носителей английского...кроме того лидерство английского было не всегда и буквально 200-300 лет назад языкоммежнационального общения в Европе был французкий, а в азии персидский... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4452 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 22:34 edvardd нас запад был готов засыпать деньгами, называлось это план Маршалла, под это дело планировалось выделить 100 ярдов евро

Я не знаю, чтобы кто-то давал "просто так".

План Маршалла привёл к тому, что Британия потеряла статус Сверхдержавы.

Доллар стал мировой валютой.

Кстати, Германия -получила не так и много помощи...

Немецкое экономическое чудо состоялось не так благодаря "Плану Маршалла", как вследствие экономических реформ Людвига Эрхарда, выдающегося немецкого экономиста и политика, автора теории "благосостояние для всех", которая базировалась на либеральных реформах, устраняющих влияние государства на экономику и превращении патерналистски настроенных немцев в предпринимателей-индивидуалистов.

https://112.ua/mnenie/chto-takoe-plan-m ... 31287.html Я не знаю, чтобы кто-то давал "просто так".План Маршалла привёл к тому, что Британия потеряла статус Сверхдержавы.Доллар стал мировой валютой.Кстати, Германия -получила не так и много помощи... Replay

Повідомлень: 1711 З нами з: 20.06.08 Подякував: 101 раз. Подякували: 408 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 22:39 Replay написав: Что касается Государственного языка. Он есть и подобные "модернизации", по типу "Нового Правописа", не смогут поднять уровень образования простого украинца. Что касается Государственного языка. Он есть и подобные "модернизации", по типу "Нового Правописа", не смогут поднять уровень образования простого украинца.

мне тоже не нравятся подобные языковые "реформы", особенно в плане возврата к языковым нормам столетней давности - это точно не развитие языка, а его деградация...



что касается феминативов, то в данной "реформе" это пожалуй самое безобидное и вполне допустимо как в западноевропейских языках, так и в славянских языках - вы же наверняка в русском языке используете слова продавец и продавщица, кассир и кассирша, спортсмен и спортсменка и т.д. мне тоже не нравятся подобные языковые "реформы", особенно в плане возврата к языковым нормам столетней давности - это точно не развитие языка, а его деградация...что касается феминативов, то в данной "реформе" это пожалуй самое безобидное и вполне допустимо как в западноевропейских языках, так и в славянских языках - вы же наверняка в русском языке используете слова продавец и продавщица, кассир и кассирша, спортсмен и спортсменка и т.д. "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4452 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 22:39 edvardd написав: подумаем о Украинцах..., после майдана и прихода порошенко к власти началась российская агрессия, Украина была на инфоволне сочувствия и на волне помощи запада для противостояния с россией, нас запад был готов засыпать деньгами, называлось это план Маршалла, под это дело планировалось выделить 100 ярдов евро, и тут шоколадное педро стало красть, сначала понемногу, потом вошло во вкус, а ворам денег не дают, поэтому план Маршалла начал уходить в песок, и пошли просто небольшие подачки на текущие расходы, так вот в случае его реализации мы бы все были в шоколаде, а так в шоколаде осталось педро, эта скотина украла у людей светлое беззаботное будущее, кстати на момент план Маршалла уже невозможен - мы уже никому особо не интересны, и окно возможностей в связи с наступающим кризисом закрывается, такие вот помидоры подумаем о Украинцах..., после майдана и прихода порошенко к власти началась российская агрессия, Украина была на инфоволне сочувствия и на волне помощи запада для противостояния с россией, нас запад был готов засыпать деньгами, называлось это план Маршалла, под это дело планировалось выделить 100 ярдов евро, и тут шоколадное педро стало красть, сначала понемногу, потом вошло во вкус, а ворам денег не дают, поэтому план Маршалла начал уходить в песок, и пошли просто небольшие подачки на текущие расходы, так вот в случае его реализации мы бы все были в шоколаде, а так в шоколаде осталось педро, эта скотина украла у людей светлое беззаботное будущее, кстати на момент план Маршалла уже невозможен - мы уже никому особо не интересны, и окно возможностей в связи с наступающим кризисом закрывается, такие вот помидоры



Шоколадное Педро, без сомнения, служило крышей коррупции - общегосударственной (Роттердам+, псевдо-реверс газа из Словакии, зеленая энергетика, госдотации бизнеса друзей, свиноборомпром), и лично-заинтересованной (рост МАФов Рошен, как грибов после дождя, на фоне массовых сносов МАФов мелких предпримателей).



Но никаких 100 ярдов Запад бы не дал, даже появись здесь наш собственный Ли Куан Ю! Мы для Запада - это подсолнечное масло, лес-кругляк и рабочая сила. Плюс "штрафбат" в борьбе с РФ. Вперед мы можем двигаться только собственным умом. Никаким внешним "доброжелателям" мы не нужны... Шоколадное Педро, без сомнения, служило крышей коррупции - общегосударственной (Роттердам+, псевдо-реверс газа из Словакии, зеленая энергетика, госдотации бизнеса друзей, свиноборомпром), и лично-заинтересованной (рост МАФов Рошен, как грибов после дождя, на фоне массовых сносов МАФов мелких предпримателей).Но никаких 100 ярдов Запад бы не дал, даже появись здесь наш собственный Ли Куан Ю! Мы для Запада - это подсолнечное масло, лес-кругляк и рабочая сила. Плюс "штрафбат" в борьбе с РФ. Вперед мы можем двигаться только собственным умом. Никаким внешним "доброжелателям" мы не нужны... zРадио

Повідомлень: 4691 З нами з: 02.05.18 Подякував: 879 раз. Подякували: 2021 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 22:42 Тракторист спорное утверждение, т.к. носителей китайского языка в 2 раза больше чем носителей английского...

Язык науки, язык интернета - в основном английский.

Учитывая современные тенденции, он им и останется.

Китайский? Это их "региональный язык", настолько сложный, что никакие европейцы или южноамериканцы - его учить не будут.

А вот английский, становится действительно массовым.

Без вариантов, если молодой человек не владеет английским(чем лучше, тем лучше), то он закрывает для себя огромную часть МИРА!



Проблема в том, что большинство политиков в Украине, не готовы перейти на ангийский а о Будущем, о Науке, да никто там не думает, "бабло рубят"... на пенсию уедут за границу...

Не вижу Реальных Патриотов Украины в Политике!

Не тех, кто кричит на каждом углу о патриотизме а тех, кто хочет Сильной и Конкурентоспособной Украины!

Всем пока. Язык науки, язык интернета - в основном английский.Учитывая современные тенденции, он им и останется.Китайский? Это их "региональный язык", настолько сложный, что никакие европейцы или южноамериканцы - его учить не будут.А вот английский, становится действительно массовым.Без вариантов, если молодой человек не владеет английским(чем лучше, тем лучше), то он закрывает для себя огромную часть МИРА!Проблема в том, что большинство политиков в Украине, не готовы перейти на ангийский а о Будущем, о Науке, да никто там не думает, "бабло рубят"... на пенсию уедут за границу...Не вижу Реальных Патриотов Украины в Политике!Не тех, кто кричит на каждом углу о патриотизме а тех, кто хочет Сильной и Конкурентоспособной Украины!Всем пока. Replay

Повідомлень: 1711 З нами з: 20.06.08 Подякував: 101 раз. Подякували: 408 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 22:46 Faceless написав: ......

Я уже принимаю участие? Какие новости

"Нелох" он сам себя назвал, да и не назвал бы это таким уж тяжёлым оскорблением.

Уж как того же Пороха некоторые обзывали, так нелох и ссыкло это вообще ласково ......Я уже принимаю участие? Какие новости"Нелох" он сам себя назвал, да и не назвал бы это таким уж тяжёлым оскорблением.Уж как того же Пороха некоторые обзывали, так нелох и ссыкло это вообще ласково

Простите за неточность.

Вы себе такого тона и таких выражений не позволяете. Участие в том, что как модератор не пресекаете хамство. Кстати, я трижды писал об абсолютно и неприкрыто хамском посте Переса, Ирина удаляла мои посты, а Перес так и остался.

Как называли Пороха, будивельник процитировал. По-моему, более мягкие (во всяком случае, не унижающие) эпитеты. Ничего грубее вроде не было. Простите за неточность.Вы себе такого тона и таких выражений не позволяете. Участие в том, что как модератор не пресекаете хамство. Кстати, я трижды писал об абсолютно и неприкрыто хамском посте Переса, Ирина удаляла мои посты, а Перес так и остался.Как называли Пороха, будивельник процитировал. По-моему, более мягкие (во всяком случае, не унижающие) эпитеты. Ничего грубее вроде не было. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15092 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 22:52 Тракторист вы же наверняка в русском языке используете слова продавец и продавщица, кассир и кассирша, спортсмен и спортсменка и т.д.

Нет, я не использую "продавщица" или "директорша", "крыса-директриса" со времён средней школы.

Следуя вот этим "модернизациям", мы начнём к детям применять подобное.

Типа.. спортсменёнок, критик -"критикёнок" или "критюля"

"водiй - водiйка - водюлька"

Это уже сюжет для "Вечернего квартала", на самом деле.



Женщина Директор - она Директор, это её Должность а не принадлежность к полу!



Критик - это "Позиция", отношение к Действию какому-нибудь, но какое отношение имеет отношение к действию, к полу?



Бабло распилили, придумали "Реформу", чего-то накурившись, Порошенко подписал(видимо и не читая сам...) или, чтобы если Зеленский отменит - обвинить его в промосковской идеологии.

Ввёл бы Зеленский "Экзамены на знание ново-украинского для политиков"!

Да со спецтерминами, на базе школы!

Пусть бы Рада рассказала Законы Ньютона, химию и пр. "по новому"!

А экзамены - в прямой трансляции, на всю страну ШОУ дать!

Вот бы смеху было!

Рейтинг телепрограммы -зашкалил бы! Нет, я не использую "продавщица" или "директорша", "крыса-директриса" со времён средней школы.Следуя вот этим "модернизациям", мы начнём к детям применять подобное.Типа.. спортсменёнок, критик -"критикёнок" или "критюля""водiй - водiйка - водюлька"Это уже сюжет для "Вечернего квартала", на самом деле.Женщина Директор - онаа не принадлежность к полу!Критик - это "Позиция", отношение к Действию какому-нибудь, но какое отношение имеет отношениек действию, к полу?Бабло распилили, придумали "Реформу", чего-то накурившись, Порошенко подписал(видимо и не читая сам...) или, чтобы если Зеленский отменит - обвинить его в промосковской идеологии.Ввёл бы Зеленский "Экзамены на знание ново-украинского для политиков"!Да со спецтерминами, на базе школы!Пусть бы Рада рассказала Законы Ньютона, химию и пр. "по новому"!А экзамены - в прямой трансляции, на всю страну ШОУ дать!Вот бы смеху было!Рейтинг телепрограммы -зашкалил бы! Востаннє редагувалось Replay в Нед 12 січ, 2020 22:56, всього редагувалось 2 разів. Replay

Повідомлень: 1711 З нами з: 20.06.08 Подякував: 101 раз. Подякували: 408 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 22:54 Replay написав: Учитывая современные тенденции, он им и останется. Учитывая современные тенденции, он им и останется.

это можно утверждать только на ближайшие 30-50 лет, а в зависимости от того какие страны будут иметь существенный вес в мировой экономике, науке и политике приоритеты могут меняться... это можно утверждать только на ближайшие 30-50 лет, а в зависимости от того какие страны будут иметь существенный вес в мировой экономике, науке и политике приоритеты могут меняться... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4452 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5190519151925193> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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