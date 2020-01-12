Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Форбс для тебе не авторитет, а от газетна передруківка(яку можливо ти й проплатив)
Там ссылочки есть на декларации Порошенка, проверяйте! Если это "брехня", думаю, Порошенко мог бы засудить десятки изданий, озвучивших эти данные. Ну и, по месту все знают, "какие предприятия у Петра Алексеевича" появились за время его президентства.
Потім заявив про різке збільшення смертності і зменшення тривалості життя в Україні -
Искать не умеете, или не хотите.
На 1 декабря 2018 года превышение числа умерших над числом рожденных составляло: на 100 умерших — 58 рожденных Отметим, численность населения Украины на эту дату составило 42 млн 177,6 тысяч человек. В течение января-ноября 2018 года численность населения сократилась на 208,8 тыс. человек.
Самое страшное в том, что если Вы погуглите, то окажется... что во время Голодомора 30-х, когда коммуняки уничтожали крестьян, в городах - женщины продолжали рожать! И общая численность населения, конечно сократилась, но меньше, чем за время независимости! Притом, там считали "гипотетическое сокращение", ведь умершие в расцвете сил крестьяне, не смогли зачать детей, дети внуков и пр. С 1991-го, по 2020-й, Украина потеряла миллионов 7-мь, вероятно. И у этих 7 млн, могло бы быть 3.5 млн детей! А это уже 10.5 млн. Ущерба Нации! Может, пора думать о Украинцах а не месте Президента в списках Форбс?
В 21-м веке, если Семья не рожает детей, если они не Счасиливы, если у них нет качественного образования(экономическая грамотность -критерий качества образования), то такая страна - вымирает.
P.S. По Форбс и Порошенко! Гуглите, всё есть и слепом трасте и о том, что и на кого там Петр Алексеевич переписывает. Мне - это не интересно! Вот Украинские издания, со ссылками на Источники: Порошенко — единственный из шести украинских миллиардеров, чье состояние за последний год увеличилось. Оно составляет $1,25 млрд (+12%). В рейтинге НВ топ-100 самых богатых украинцев у него 6 место. https://nv.ua/biz/top-100-bogatyh/petr- ... 51873.html
Да пусть себе богатеет! Мне - всё равно! Как видим, кроме Вас и Порошенко, большинство... обеднели! Даже "остальные олигархи Украины"(слова из статьи)
подумаем о Украинцах..., после майдана и прихода порошенко к власти началась российская агрессия, Украина была на инфоволне сочувствия и на волне помощи запада для противостояния с россией, нас запад был готов засыпать деньгами, называлось это план Маршалла, под это дело планировалось выделить 100 ярдов евро, и тут шоколадное педро стало красть, сначала понемногу, потом вошло во вкус, а ворам денег не дают, поэтому план Маршалла начал уходить в песок, и пошли просто небольшие подачки на текущие расходы, так вот в случае его реализации мы бы все были в шоколаде, а так в шоколаде осталось педро, эта скотина украла у людей светлое беззаботное будущее, кстати на момент план Маршалла уже невозможен - мы уже никому особо не интересны, и окно возможностей в связи с наступающим кризисом закрывается, такие вот помидоры
edvardd написав:после майдана и прихода порошенко к власти началась российская агрессия, Украина была на инфоволне сочувствия и на волне помощи запада для противостояния с россией, нас запад был готов засыпать деньгами, называлось это план Маршалла, под это дело планировалось выделить 100 ярдов евро, и тут шоколадное педро стало красть, сначала понемногу, потом вошло во вкус, а ворам денег не дают, поэтому план Маршалла начал уходить в песок, и пошли просто небольшие подачки на текущие расходы,
Натомість Захід змусив підняти ціни на енергію до світових, і урізати соціалку. Вже і Педро немає, а халяву все одно не дають. С... капіталістичні, зажали 100 млрд.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
нас запад был готов засыпать деньгами, называлось это план Маршалла, под это дело планировалось выделить 100 ярдов евро
Я не знаю, чтобы кто-то давал "просто так". План Маршалла привёл к тому, что Британия потеряла статус Сверхдержавы. Доллар стал мировой валютой. Кстати, Германия -получила не так и много помощи...
Немецкое экономическое чудо состоялось не так благодаря "Плану Маршалла", как вследствие экономических реформ Людвига Эрхарда, выдающегося немецкого экономиста и политика, автора теории "благосостояние для всех", которая базировалась на либеральных реформах, устраняющих влияние государства на экономику и превращении патерналистски настроенных немцев в предпринимателей-индивидуалистов.
Replay написав:Что касается Государственного языка. Он есть и подобные "модернизации", по типу "Нового Правописа", не смогут поднять уровень образования простого украинца.
мне тоже не нравятся подобные языковые "реформы", особенно в плане возврата к языковым нормам столетней давности - это точно не развитие языка, а его деградация...
что касается феминативов, то в данной "реформе" это пожалуй самое безобидное и вполне допустимо как в западноевропейских языках, так и в славянских языках - вы же наверняка в русском языке используете слова продавец и продавщица, кассир и кассирша, спортсмен и спортсменка и т.д.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
edvardd написав:подумаем о Украинцах..., после майдана и прихода порошенко к власти началась российская агрессия, Украина была на инфоволне сочувствия и на волне помощи запада для противостояния с россией, нас запад был готов засыпать деньгами, называлось это план Маршалла, под это дело планировалось выделить 100 ярдов евро, и тут шоколадное педро стало красть, сначала понемногу, потом вошло во вкус, а ворам денег не дают, поэтому план Маршалла начал уходить в песок, и пошли просто небольшие подачки на текущие расходы, так вот в случае его реализации мы бы все были в шоколаде, а так в шоколаде осталось педро, эта скотина украла у людей светлое беззаботное будущее, кстати на момент план Маршалла уже невозможен - мы уже никому особо не интересны, и окно возможностей в связи с наступающим кризисом закрывается, такие вот помидоры
Шоколадное Педро, без сомнения, служило крышей коррупции - общегосударственной (Роттердам+, псевдо-реверс газа из Словакии, зеленая энергетика, госдотации бизнеса друзей, свиноборомпром), и лично-заинтересованной (рост МАФов Рошен, как грибов после дождя, на фоне массовых сносов МАФов мелких предпримателей).
Но никаких 100 ярдов Запад бы не дал, даже появись здесь наш собственный Ли Куан Ю! Мы для Запада - это подсолнечное масло, лес-кругляк и рабочая сила. Плюс "штрафбат" в борьбе с РФ. Вперед мы можем двигаться только собственным умом. Никаким внешним "доброжелателям" мы не нужны...
спорное утверждение, т.к. носителей китайского языка в 2 раза больше чем носителей английского...
Язык науки, язык интернета - в основном английский. Учитывая современные тенденции, он им и останется. Китайский? Это их "региональный язык", настолько сложный, что никакие европейцы или южноамериканцы - его учить не будут. А вот английский, становится действительно массовым. Без вариантов, если молодой человек не владеет английским(чем лучше, тем лучше), то он закрывает для себя огромную часть МИРА!
Проблема в том, что большинство политиков в Украине, не готовы перейти на ангийский а о Будущем, о Науке, да никто там не думает, "бабло рубят"... на пенсию уедут за границу... Не вижу Реальных Патриотов Украины в Политике! Не тех, кто кричит на каждом углу о патриотизме а тех, кто хочет Сильной и Конкурентоспособной Украины! Всем пока.
Faceless написав:...... Я уже принимаю участие? Какие новости "Нелох" он сам себя назвал, да и не назвал бы это таким уж тяжёлым оскорблением. Уж как того же Пороха некоторые обзывали, так нелох и ссыкло это вообще ласково
Простите за неточность. Вы себе такого тона и таких выражений не позволяете. Участие в том, что как модератор не пресекаете хамство. Кстати, я трижды писал об абсолютно и неприкрыто хамском посте Переса, Ирина удаляла мои посты, а Перес так и остался. Как называли Пороха, будивельник процитировал. По-моему, более мягкие (во всяком случае, не унижающие) эпитеты. Ничего грубее вроде не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
вы же наверняка в русском языке используете слова продавец и продавщица, кассир и кассирша, спортсмен и спортсменка и т.д.
Нет, я не использую "продавщица" или "директорша", "крыса-директриса" со времён средней школы. Следуя вот этим "модернизациям", мы начнём к детям применять подобное. Типа.. спортсменёнок, критик -"критикёнок" или "критюля" "водiй - водiйка - водюлька" Это уже сюжет для "Вечернего квартала", на самом деле.
Женщина Директор - она Директор, это её Должность а не принадлежность к полу!
Критик - это "Позиция", отношение к Действию какому-нибудь, но какое отношение имеет отношение к действию, к полу?
Бабло распилили, придумали "Реформу", чего-то накурившись, Порошенко подписал(видимо и не читая сам...) или, чтобы если Зеленский отменит - обвинить его в промосковской идеологии. Ввёл бы Зеленский "Экзамены на знание ново-украинского для политиков"! Да со спецтерминами, на базе школы! Пусть бы Рада рассказала Законы Ньютона, химию и пр. "по новому"! А экзамены - в прямой трансляции, на всю страну ШОУ дать! Вот бы смеху было! Рейтинг телепрограммы -зашкалил бы!
Востаннє редагувалось Replay в Нед 12 січ, 2020 22:56, всього редагувалось 2 разів.