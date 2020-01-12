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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5190519151925193
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:00

  Replay написав:Женщина Директор - она Директор, это её Должность а не принадлежность к полу!

между тем когда в Германии появился канцлер Меркель в немецком языке появилось слово канцлерин...

вы же не выполняете все маразмы украинского правительства, то и в данном случае надо просто придерживаться своего понимания эстетики языка и использовать только те нормы, которые вам приемлимы...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:02

Тракторист
это можно утверждать только на ближайшие 30-50 лет, а в зависимости от того какие страны будут иметь существенный вес в мировой экономике, науке и политике приоритеты могут меняться...

Да нет, это надолго уже... на сотни лет.. пока телепатией не станем общаться.
Язык мирового Бизнеса- английский.
В то, что Китай не просто победит НАТО, но и устроит геноцид и Европ и Америке - не верю.
Да не сделают у нас английский!
Преподов нет!
Нанимать, учить - новый распил бабла.
А то, что сделали, усложнит сдачу ЗНО и пр. ЕГЭ, потупление и учёбу в ВУЗ-ах тем, кто 11 лет учился "по старому", нагрузит мозги Преполдавателям.

Вот Зачем профессору, преподающему "нейрохирургию" -сейчас сидеть со справочником и заучитвать новые слова, чтобы не дай бог, во время Лекции, не поставить не в том месте "наголос"! :D
Кино!
Replay
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:06

Тракторист
вы же не выполняете все маразмы украинского правительства, то и в данном случае надо просто придерживаться своего понимания эстетики языка и использовать только те нормы, которые вам приемлимы...


Увы...
Это Государственный язык!
Язык нашей науки, техники, медицины, делопроизводства!
Если сказали "критикиня", то всё... во всех судах -Критикиня! Адвокатиня!
Может Прокуратиня?
Тогда уже не Пiдсудня а Пiдсудиня чи Пiдciдушка?
Да Клиника это.

У НАРОДА такое спрашивать надо!
Если Украина - Независима и есть Власть у Народа, то про такие конкретные изменения гГос.языка и пр., надо спрашивать у НАРОДА!
Replay
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:18

Re: Політичні дискусії

прочитал последних 3-4 страницы ...зря читал ..бред ведь ..все бред флейм оффтоп и не по делу ... не с кем толково о политике поговорить ....
Кто даст ссылку или объяснит на пальцах что там за новость 1) Зе был в МСК ??? или не был ? когда кто сказал откуда слух или это подтвержденная информация ? нигде не всплывало в агрегаторах новостей
и Еще вопрос
если https://politeka.net/world/246564-bunt- ... source=iua
теперь иранцы сами захотели свергнуть своего правителя , толчком стал сбитый Боинг ... То кто хотел свержения правительства Ирана ? ( кому это выгодно ? )
Исходя из того кому это выгодно мы можем построить теорию кто это сделал ( сбил Боинг) на самом деле возможно подставив Иран ?
Если обсуждали дайте ссылку
Я понимаю что это все кухонная аналитика в курилке но обе новости 1) Иран 2) ЗЕ в МСК как то прошли мимо меня и что то местные укр.интернет СМИ тоже обошли их стороной ? или надо было включить ТВ 1+1 и компанию ? может это было на ТВ ? Между делом возник вопрос номер 3 теперь какой канал считается оппозиционным к ЗЕ ?
А вы все о шоколадном ...
Востаннє редагувалось yama в Нед 12 січ, 2020 23:20, всього редагувалось 4 разів.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:19

  Replay написав:Тракторист
вы же не выполняете все маразмы украинского правительства, то и в данном случае надо просто придерживаться своего понимания эстетики языка и использовать только те нормы, которые вам приемлимы...


Увы...
Это Государственный язык!
Язык нашей науки, техники, медицины, делопроизводства!
Если сказали "критикиня", то всё... во всех судах -Критикиня! Адвокатиня!
Может Прокуратиня?
Тогда уже не Пiдсудня а Пiдсудиня чи Пiдciдушка?
Да Клиника это.

У НАРОДА такое спрашивать надо!
Если Украина - Независима и есть Власть у Народа, то про такие конкретные изменения гГос.языка и пр., надо спрашивать у НАРОДА!

независимость Украины слишком преувеличина, а власти у народа никогда не было, нет и не будет...

в данняй момент язык лишь средство для отвлечения внимания от разграбления страны и не более...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:22

Re: Політичні дискусії

  yama написав:прочитал последних 3-4 страницы ...зря читал ..бред ведь ..все бред флейм оффтоп и не по делу .
Я пропонував раніше модераторам - не більше 3-х повідомлень від одного дописувача на сторінці( а ще краще не більше двох повідомлень)
Це б вирішило море проблем типу волгаря-зрадіо-ріплея-тракториста...
Але їжачки кололись-плакали ,але жерли кактус....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:24

Re: Політичні дискусії

  yama написав:теперь иранцы сами захотели свергнуть своего правителя , толчком стал сбитый Боинг ... То кто хотел свержения правительства Ирана ? ( кому это выгодно ? )
Исходя из того кому это выгодно мы можем построить теорию кто это сделал ( сбил Боинг) на самом деле возможно подставив Иран ?
Если обсуждали дайте ссылку
Я понимаю что это все кухонная аналитика в курилке но обе новости 1) Иран 2) ЗЕ в МСК как то прошли мимо меня и что то местные укр.интернет СМИ тоже обошли их стороной ? или надо было включить ТВ 1+1 и компанию ? может это было на ТВ ? Между делом возник вопрос номер 3 теперь какой канал считается оппозиционным к ЗЕ ?

Не беріть дурного в голову, а важкого в руки. Що там Зеля з ким перетирав, ми все і так побачимо. Іранська революція була 40 років назад і іншої не буде, поки будуть намаз робити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:31

  Replay написав:Тракторист
это можно утверждать только на ближайшие 30-50 лет, а в зависимости от того какие страны будут иметь существенный вес в мировой экономике, науке и политике приоритеты могут меняться...

Да нет, это надолго уже... на сотни лет.. пока телепатией не станем общаться.
Язык мирового Бизнеса- английский.
В то, что Китай не просто победит НАТО, но и устроит геноцид и Европ и Америке - не верю.
Да не сделают у нас английский!
Преподов нет!
Нанимать, учить - новый распил бабла.
А то, что сделали, усложнит сдачу ЗНО и пр. ЕГЭ, потупление и учёбу в ВУЗ-ах тем, кто 11 лет учился "по старому", нагрузит мозги Преполдавателям.

Вот Зачем профессору, преподающему "нейрохирургию" -сейчас сидеть со справочником и заучитвать новые слова, чтобы не дай бог, во время Лекции, не поставить не в том месте "наголос"! :D
Кино!

мир слишком быстро меняется, так что не стоит загадывать...

кроме китаского большие перспективы есть например у испанского, кстати население США ежеминутно пополняется одним испаноговорящим и некоторых штатах он уже де факто второй государситвенный и быть можеть лет через 50 для половины когресса и сената это будет родной язык и кто знает как повернётся история...

кстати при создании США английский стал официальным языком с перевесом всего в несколько голосов, так как большие шансы были у немецкого...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:37

  budivelnik написав:Я пропонував раніше модераторам - не більше 3-х повідомлень від одного дописувача на сторінці( а ще краще не більше двох повідомлень)
Це б вирішило море проблем типу волгаря-зрадіо-ріплея-тракториста...
Але їжачки кололись-плакали ,але жерли кактус....


Вот ты сам и занимаешься пропагандонством - вписал волгаря рядом со мной, и считаешь, что кто-то такой глупый, что поставит знак равенства? Не, уровень здесь то, действительно, разный, но у глупых и свой бредок есть - твой им ни к чему :mrgreen:

Что касается "скорости" форума - посмотри на твиттер, телеграм и другие современные медиа. Если ты не поспеваешь въезжать/реагировать, то кто тебе доктор?
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