Додано: Нед 12 січ, 2020 23:18

Зе был в МСК ??? или не был ?

сбил Боинг) на самом деле

какой канал считается оппозиционным к ЗЕ

прочитал последних 3-4 страницы ...зря читал ..бред ведь ..все бред флейм оффтоп и не по делу ... не с кем толково о политике поговорить ....Кто даст ссылку или объяснит на пальцах что там за новость 1)когда кто сказал откуда слух или это подтвержденная информация ? нигде не всплывало в агрегаторах новостейи Еще вопросеслитеперь иранцы сами захотели свергнуть своего правителя , толчком стал сбитый Боинг ... То кто хотел свержения правительства Ирана ? ( кому это выгодно ? )Исходя из того кому это выгодно мы можем построить теориюЯ понимаю что это все кухонная аналитика в курилке но обе новости 1) Иран 2) ЗЕ в МСК как то прошли мимо меня и что то местные укр.интернет СМИ тоже обошли их стороной ? или надо было включить ТВ 1+1 и компанию ? может это было на ТВ ? Между делом возниктеперьА вы все о шоколадном ...