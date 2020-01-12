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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5191519251935194> Додано: Нед 12 січ, 2020 23:00 Replay написав: Женщина Директор - она Директор, это её Должность а не принадлежность к полу! Женщина Директор - она Директор, это её Должность а не принадлежность к полу!

между тем когда в Германии появился канцлер Меркель в немецком языке появилось слово канцлерин...



вы же не выполняете все маразмы украинского правительства, то и в данном случае надо просто придерживаться своего понимания эстетики языка и использовать только те нормы, которые вам приемлимы... между тем когда в Германии появился канцлер Меркель в немецком языке появилось слово канцлерин...вы же не выполняете все маразмы украинского правительства, то и в данном случае надо просто придерживаться своего понимания эстетики языка и использовать только те нормы, которые вам приемлимы... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4452 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 23:02 Тракторист это можно утверждать только на ближайшие 30-50 лет, а в зависимости от того какие страны будут иметь существенный вес в мировой экономике, науке и политике приоритеты могут меняться...

Да нет, это надолго уже... на сотни лет.. пока телепатией не станем общаться.

Язык мирового Бизнеса- английский.

В то, что Китай не просто победит НАТО, но и устроит геноцид и Европ и Америке - не верю.

Да не сделают у нас английский!

Преподов нет!

Нанимать, учить - новый распил бабла.

А то, что сделали, усложнит сдачу ЗНО и пр. ЕГЭ, потупление и учёбу в ВУЗ-ах тем, кто 11 лет учился "по старому", нагрузит мозги Преполдавателям.



Вот Зачем профессору, преподающему "нейрохирургию" -сейчас сидеть со справочником и заучитвать новые слова, чтобы не дай бог, во время Лекции, не поставить не в том месте "наголос"!

Кино! Да нет, это надолго уже... на сотни лет.. пока телепатией не станем общаться.Язык мирового Бизнеса- английский.В то, что Китай не просто победит НАТО, но и устроит геноцид и Европ и Америке - не верю.Да не сделают у нас английский!Преподов нет!Нанимать, учить - новый распил бабла.А то, что сделали, усложнит сдачу ЗНО и пр. ЕГЭ, потупление и учёбу в ВУЗ-ах тем, кто 11 лет учился "по старому", нагрузит мозги Преполдавателям.Вот Зачем профессору, преподающему "нейрохирургию" -сейчас сидеть со справочником и заучитвать новые слова, чтобы не дай бог, во время Лекции, не поставить не в том месте "наголос"!Кино! Replay

Повідомлень: 1712 З нами з: 20.06.08 Подякував: 101 раз. Подякували: 408 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 23:06 Тракторист вы же не выполняете все маразмы украинского правительства, то и в данном случае надо просто придерживаться своего понимания эстетики языка и использовать только те нормы, которые вам приемлимы...



Увы...

Это Государственный язык!

Язык нашей науки, техники, медицины, делопроизводства!

Если сказали "критикиня", то всё... во всех судах -Критикиня! Адвокатиня!

Может Прокуратиня?

Тогда уже не Пiдсудня а Пiдсудиня чи Пiдciдушка?

Да Клиника это.



У НАРОДА такое спрашивать надо!

Если Украина - Независима и есть Власть у Народа, то про такие конкретные изменения гГос.языка и пр., надо спрашивать у НАРОДА! Увы...Это Государственный язык!Язык нашей науки, техники, медицины, делопроизводства!Если сказали "критикиня", то всё... во всех судах -Критикиня! Адвокатиня!Может Прокуратиня?Тогда уже не Пiдсудня а Пiдсудиня чи Пiдciдушка?Да Клиника это.У НАРОДА такое спрашивать надо!Если Украина - Независима и есть Власть у Народа, то про такие конкретные изменения гГос.языка и пр., надо спрашивать у НАРОДА! Replay

Повідомлень: 1712 З нами з: 20.06.08 Подякував: 101 раз. Подякували: 408 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 23:18 Re: Політичні дискусії

Кто даст ссылку или объяснит на пальцах что там за новость 1) Зе был в МСК ??? или не был ? когда кто сказал откуда слух или это подтвержденная информация ? нигде не всплывало в агрегаторах новостей

и Еще вопрос

если https://politeka.net/world/246564-bunt- ... source=iua

теперь иранцы сами захотели свергнуть своего правителя , толчком стал сбитый Боинг ... То кто хотел свержения правительства Ирана ? ( кому это выгодно ? )

Исходя из того кому это выгодно мы можем построить теорию кто это сделал ( сбил Боинг) на самом деле возможно подставив Иран ?

Если обсуждали дайте ссылку

Я понимаю что это все кухонная аналитика в курилке но обе новости 1) Иран 2) ЗЕ в МСК как то прошли мимо меня и что то местные укр.интернет СМИ тоже обошли их стороной ? или надо было включить ТВ 1+1 и компанию ? может это было на ТВ ? Между делом возник вопрос номер 3 теперь какой канал считается оппозиционным к ЗЕ ?

А вы все о шоколадном ... прочитал последних 3-4 страницы ...зря читал ..бред ведь ..все бред флейм оффтоп и не по делу ... не с кем толково о политике поговорить ....Кто даст ссылку или объяснит на пальцах что там за новость 1)когда кто сказал откуда слух или это подтвержденная информация ? нигде не всплывало в агрегаторах новостейи Еще вопросеслитеперь иранцы сами захотели свергнуть своего правителя , толчком стал сбитый Боинг ... То кто хотел свержения правительства Ирана ? ( кому это выгодно ? )Исходя из того кому это выгодно мы можем построить теориюЯ понимаю что это все кухонная аналитика в курилке но обе новости 1) Иран 2) ЗЕ в МСК как то прошли мимо меня и что то местные укр.интернет СМИ тоже обошли их стороной ? или надо было включить ТВ 1+1 и компанию ? может это было на ТВ ? Между делом возниктеперьА вы все о шоколадном ... Востаннє редагувалось yama в Нед 12 січ, 2020 23:20, всього редагувалось 4 разів. идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа yama Повідомлень: 1775 З нами з: 12.08.17 Подякував: 3128 раз. Подякували: 330 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 23:19 Replay написав: Тракторист вы же не выполняете все маразмы украинского правительства, то и в данном случае надо просто придерживаться своего понимания эстетики языка и использовать только те нормы, которые вам приемлимы...



Увы...

Это Государственный язык!

Язык нашей науки, техники, медицины, делопроизводства!

Если сказали "критикиня", то всё... во всех судах -Критикиня! Адвокатиня!

Может Прокуратиня?

Тогда уже не Пiдсудня а Пiдсудиня чи Пiдciдушка?

Да Клиника это.



У НАРОДА такое спрашивать надо!

Если Украина - Независима и есть Власть у Народа, то про такие конкретные изменения гГос.языка и пр., надо спрашивать у НАРОДА! Увы...Это Государственный язык!Язык нашей науки, техники, медицины, делопроизводства!Если сказали "критикиня", то всё... во всех судах -Критикиня! Адвокатиня!Может Прокуратиня?Тогда уже не Пiдсудня а Пiдсудиня чи Пiдciдушка?Да Клиника это.У НАРОДА такое спрашивать надо!Если Украина - Независима и есть Власть у Народа, то про такие конкретные изменения гГос.языка и пр., надо спрашивать у НАРОДА!

независимость Украины слишком преувеличина, а власти у народа никогда не было, нет и не будет...



в данняй момент язык лишь средство для отвлечения внимания от разграбления страны и не более... независимость Украины слишком преувеличина, а власти у народа никогда не было, нет и не будет...в данняй момент язык лишь средство для отвлечения внимания от разграбления страны и не более... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4452 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 23:22 Re: Політичні дискусії yama написав: прочитал последних 3-4 страницы ...зря читал ..бред ведь ..все бред флейм оффтоп и не по делу . прочитал последних 3-4 страницы ...зря читал ..бред ведь ..все бред флейм оффтоп и не по делу . Я пропонував раніше модераторам - не більше 3-х повідомлень від одного дописувача на сторінці( а ще краще не більше двох повідомлень)

Це б вирішило море проблем типу волгаря-зрадіо-ріплея-тракториста...

Але їжачки кололись-плакали ,але жерли кактус.... Я пропонував раніше модераторам - не більше 3-х повідомлень від одного дописувача на сторінці( а ще краще не більше двох повідомлень)Це б вирішило море проблем типу волгаря-зрадіо-ріплея-тракториста...Але.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21818 З нами з: 15.01.09 Подякував: 152 раз. Подякували: 2226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 23:24 Re: Політичні дискусії yama написав: теперь иранцы сами захотели свергнуть своего правителя , толчком стал сбитый Боинг ... То кто хотел свержения правительства Ирана ? ( кому это выгодно ? )

Исходя из того кому это выгодно мы можем построить теорию кто это сделал ( сбил Боинг) на самом деле возможно подставив Иран ?

Если обсуждали дайте ссылку

Я понимаю что это все кухонная аналитика в курилке но обе новости 1) Иран 2) ЗЕ в МСК как то прошли мимо меня и что то местные укр.интернет СМИ тоже обошли их стороной ? или надо было включить ТВ 1+1 и компанию ? может это было на ТВ ? Между делом возник вопрос номер 3 теперь какой канал считается оппозиционным к ЗЕ ? теперь иранцы сами захотели свергнуть своего правителя , толчком стал сбитый Боинг ... То кто хотел свержения правительства Ирана ? ( кому это выгодно ? )Исходя из того кому это выгодно мы можем построить теорию кто это сделал (Если обсуждали дайте ссылкуЯ понимаю что это все кухонная аналитика в курилке но обе новости 1) Иран 2) ЗЕ в МСК как то прошли мимо меня и что то местные укр.интернет СМИ тоже обошли их стороной ? или надо было включить ТВ 1+1 и компанию ? может это было на ТВ ? Между делом возник вопрос номер 3 теперь какой канал считается оппозиционным к ЗЕ ?

Не беріть дурного в голову, а важкого в руки. Що там Зеля з ким перетирав, ми все і так побачимо. Іранська революція була 40 років назад і іншої не буде, поки будуть намаз робити. Не беріть дурного в голову, а важкого в руки. Що там Зеля з ким перетирав, ми все і так побачимо. Іранська революція була 40 років назад і іншої не буде, поки будуть намаз робити. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9592 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1089 раз. Подякували: 1195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 23:31 Replay написав: Тракторист это можно утверждать только на ближайшие 30-50 лет, а в зависимости от того какие страны будут иметь существенный вес в мировой экономике, науке и политике приоритеты могут меняться...

Да нет, это надолго уже... на сотни лет.. пока телепатией не станем общаться.

Язык мирового Бизнеса- английский.

В то, что Китай не просто победит НАТО, но и устроит геноцид и Европ и Америке - не верю.

Да не сделают у нас английский!

Преподов нет!

Нанимать, учить - новый распил бабла.

А то, что сделали, усложнит сдачу ЗНО и пр. ЕГЭ, потупление и учёбу в ВУЗ-ах тем, кто 11 лет учился "по старому", нагрузит мозги Преполдавателям.



Вот Зачем профессору, преподающему "нейрохирургию" -сейчас сидеть со справочником и заучитвать новые слова, чтобы не дай бог, во время Лекции, не поставить не в том месте "наголос"!

Кино! Да нет, это надолго уже... на сотни лет.. пока телепатией не станем общаться.Язык мирового Бизнеса- английский.В то, что Китай не просто победит НАТО, но и устроит геноцид и Европ и Америке - не верю.Да не сделают у нас английский!Преподов нет!Нанимать, учить - новый распил бабла.А то, что сделали, усложнит сдачу ЗНО и пр. ЕГЭ, потупление и учёбу в ВУЗ-ах тем, кто 11 лет учился "по старому", нагрузит мозги Преполдавателям.Вот Зачем профессору, преподающему "нейрохирургию" -сейчас сидеть со справочником и заучитвать новые слова, чтобы не дай бог, во время Лекции, не поставить не в том месте "наголос"!Кино!

мир слишком быстро меняется, так что не стоит загадывать...



кроме китаского большие перспективы есть например у испанского, кстати население США ежеминутно пополняется одним испаноговорящим и некоторых штатах он уже де факто второй государситвенный и быть можеть лет через 50 для половины когресса и сената это будет родной язык и кто знает как повернётся история...



кстати при создании США английский стал официальным языком с перевесом всего в несколько голосов, так как большие шансы были у немецкого... мир слишком быстро меняется, так что не стоит загадывать...кроме китаского большие перспективы есть например у испанского, кстати население США ежеминутно пополняется одним испаноговорящим и некоторых штатах он уже де факто второй государситвенный и быть можеть лет через 50 для половины когресса и сената это будет родной язык и кто знает как повернётся история...кстати при создании США английский стал официальным языком с перевесом всего в несколько голосов, так как большие шансы были у немецкого... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4452 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 23:37 budivelnik написав: Я пропонував раніше модераторам - не більше 3-х повідомлень від одного дописувача на сторінці( а ще краще не більше двох повідомлень)

Це б вирішило море проблем типу волгаря-зрадіо-ріплея-тракториста...

Але їжачки кололись-плакали ,але жерли кактус.... Я пропонував раніше модераторам - не більше 3-х повідомлень від одного дописувача на сторінці( а ще краще не більше двох повідомлень)Це б вирішило море проблем типу волгаря-зрадіо-ріплея-тракториста...Але....



Вот ты сам и занимаешься пропагандонством - вписал волгаря рядом со мной, и считаешь, что кто-то такой глупый, что поставит знак равенства? Не, уровень здесь то, действительно, разный, но у глупых и свой бредок есть - твой им ни к чему



Что касается "скорости" форума - посмотри на твиттер, телеграм и другие современные медиа. Если ты не поспеваешь въезжать/реагировать, то кто тебе доктор? Вот ты сам и занимаешься пропагандонством - вписал волгаря рядом со мной, и считаешь, что кто-то такой глупый, что поставит знак равенства? Не, уровень здесь то, действительно, разный, но у глупых и свой бредок есть - твой им ни к чемуЧто касается "скорости" форума - посмотри на твиттер, телеграм и другие современные медиа. Если ты не поспеваешь въезжать/реагировать, то кто тебе доктор? zРадио

Повідомлень: 4691 З нами з: 02.05.18 Подякував: 880 раз. Подякували: 2021 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 23:47 yama написав: Кто даст ссылку или объяснит на пальцах что там за новость 1) Зе был в МСК ??? или не был ? когда кто сказал откуда слух или это подтвержденная информация ? нигде не всплывало в агрегаторах новостей Кто даст ссылку или объяснит на пальцах что там за новость 1) Зе был в МСК ??? или не был ? когда кто сказал откуда слух или это подтвержденная информация ? нигде не всплывало в агрегаторах новостей



Понятно, что не был Зе ни в какой Москве. Что здесь обсуждать.

Кто сказал ? Обычные информ войны. Орест же написал, что ошибся, если вы о промелькнувшем на валютной ветке.



yama написав: теперь иранцы сами захотели свергнуть своего правителя , толчком стал сбитый Боинг ... То кто хотел свержения правительства Ирана ? ( кому это выгодно ? )

Исходя из того кому это выгодно мы можем построить теорию кто это сделал ( сбил Боинг) на самом деле возможно подставив Иран ? теперь иранцы сами захотели свергнуть своего правителя , толчком стал сбитый Боинг ... То кто хотел свержения правительства Ирана ? ( кому это выгодно ? )Исходя из того кому это выгодно мы можем построить теорию кто это сделал ( сбил Боинг) на самом деле возможно подставив Иран ?



Насчет иранцы захотели свергнуть - это сильно чересчур. Некоторое количество жителей Тегерана на демонстрации это далеко не весь Иран. Сельское население очень набожно и в основном не против мулл, если не сказать больше.



Правительство Ирана и в Тегеране на демонстрациях по-моему никто не требовал свергать. Речь шла о недовольстве верховным правителем.

Если брать расклад, то у мулл и верховного есть свой боевой отряд - Корпус стражей революции, по факту параллельная армия и разведка с контрразведкой. Наряду с обычной армией. Нельзя сказать, что армия и КСИР враждуют, но скажем так есть напряжение по ряду вопросов.

В ситуации с нашим самолётом облажалась КСИР. Нет ли здесь длинной руки армейских вояк с целью убрать конкурентов - это вопрос. Возможно здесь и длинная американская рука, потому что КСИР совершенно не договороспособная контора, может американцы посчитали, что если убрать КСИР, то договориться с Ираном будет гораздо легче. Как третий вариант - обычное головотяпство, а демонстрации лишь успешное извлекания нужного из головотяпства.

В результате всей этой ситуации снижается вес и значение Корпуса, тем более что и харизматичного руководителя Корпуса американцы устранили. Понятно, что не был Зе ни в какой Москве. Что здесь обсуждать.Кто сказал ? Обычные информ войны. Орест же написал, что ошибся, если вы о промелькнувшем на валютной ветке.Насчет иранцы захотели свергнуть - это сильно чересчур. Некоторое количество жителей Тегерана на демонстрации это далеко не весь Иран. Сельское население очень набожно и в основном не против мулл, если не сказать больше.Правительство Ирана и в Тегеране на демонстрациях по-моему никто не требовал свергать. Речь шла о недовольстве верховным правителем.Если брать расклад, то у мулл и верховного есть свой боевой отряд - Корпус стражей революции, по факту параллельная армия и разведка с контрразведкой. Наряду с обычной армией. Нельзя сказать, что армия и КСИР враждуют, но скажем так есть напряжение по ряду вопросов.В ситуации с нашим самолётом облажалась КСИР. Нет ли здесь длинной руки армейских вояк с целью убрать конкурентов - это вопрос. Возможно здесь и длинная американская рука, потому что КСИР совершенно не договороспособная контора, может американцы посчитали, что если убрать КСИР, то договориться с Ираном будет гораздо легче. Как третий вариант - обычное головотяпство, а демонстрации лишь успешное извлекания нужного из головотяпства.В результате всей этой ситуации снижается вес и значение Корпуса, тем более что и харизматичного руководителя Корпуса американцы устранили. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14751 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3878 раз. Подякували: 5828 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5191519251935194> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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