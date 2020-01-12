Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yama написав:. Кто даст ссылку или объяснит на пальцах что там за новость 1) Зе был в МСК ??? или не был ? когда кто сказал откуда слух или это подтвержденная информация ? нигде не всплывало в агрегаторах новостей .
Слух нашла только здесь
Российские СМИ сообщили, что украинский президент Владимир Зеленский встретился с высокопоставленным представителем России в Омане после того, как стало известно о крушении украинского лайнера в Иране. Информацию опубликовал Телеграм-канал "Кремлевский мамковед", ее репост сделал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
yama написав:прочитал последних 3-4 страницы ...зря читал ..бред ведь ..все бред флейм оффтоп и не по делу .
Я пропонував раніше модераторам - не більше 3-х повідомлень від одного дописувача на сторінці( а ще краще не більше двох повідомлень) Це б вирішило море проблем типу волгаря-зрадіо-ріплея-тракториста... Але їжачки кололись-плакали ,але жерли кактус....
И много вас таких считающих количество сообщений? Два-три?
Ёжики - это те, кто не может решить свою личную проблему простым игнором участников, сообщения которых ему мешают.
Не говоря уже о том, что, например, если меня не интересует затронутый кем-то вопрос дискуссии, так я их просто не читаю. Глянул и всё. Кому-то интересно, пусть обсуждают.
edvardd написав: подумаем о Украинцах..., после майдана и прихода порошенко к власти началась российская агрессия, Украина была на инфоволне сочувствия и на волне помощи запада для противостояния с россией, нас запад был готов засыпать деньгами, называлось это план Маршалла, под это дело планировалось выделить 100 ярдов евро
То вы фантазера Аслунда начитались. Ни один серьезный западный политик об этом даже не заикнулся.
Имхо, если бы Яныку дали через МВФ на порядок меньшую сумму - не было бы ни аннексии Крыма, ни заварухи на Донбассе. Но тот, конечно, тоже хорош - 3 года добивался евроинтеграции, не просчитав последствий.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Очередной зашквар. Профи Killer Редькин оказывается являлся бизнес партнером народного депутата от слуги народа Аристова, по моему глава бюджетного комитета. В то же время Аристов является соучредителем другой фирмы, в которой такими же соучредителями является жена президента Зеленского и жена помощника президента Шефира.
Понятно, что совпадение, но поводов для обсуждения будет много
Кстати к своему стыду, только сейчас заметил, что сообщения на форуме можно не писать, а наговорить на телефоне Что и сделал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.