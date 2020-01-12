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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5191519251935194
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 00:04

  yama написав:.
Кто даст ссылку или объяснит на пальцах что там за новость 1) Зе был в МСК ??? или не был ? когда кто сказал откуда слух или это подтвержденная информация ? нигде не всплывало в агрегаторах новостей
.

Слух нашла только здесь
Российские СМИ сообщили, что украинский президент Владимир Зеленский встретился с высокопоставленным представителем России в Омане после того, как стало известно о крушении украинского лайнера в Иране. Информацию опубликовал Телеграм-канал "Кремлевский мамковед", ее репост сделал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
https://www.dialog.ua/ukraine/198817_15 ... ialnetwork
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 00:06

yama
теперь иранцы сами захотели свергнуть своего правителя , толчком стал сбитый Боинг ... То кто хотел свержения правительства Ирана ? ( кому это выгодно ? )

Ссылка на мнение и обоснование:
Політичні дискусії

Вероятности распределены.

А кто такой был, этот генерал иранский?
Знаковая личность для шиитов, Иран, Ирак, Сирия...
Фактически Сулеймани, играл важную роль в возможном перераспределении "нефтяных потоков" на Востоке.

Теперь о Бенефициарах.
К 2024 году доля американских нефтяных компаний будет составлять порядка 70% роста производственных мощностей в мире

https://delo.ua/business/ssha-obgonjat- ... oz-350865/

США становится крупнейшим экспортёром нефти.
Естественно, борьба за рынки сбыта - переходит на новый этап.
Что, в принципе и наблюдаем на Ближнем Востоке. :(

Вот и вся политика.
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 00:15

? Кому это выгодно, тот и сделал.
Или
Тот, кто пользуется результатом, тот и сделал.

Такой подход не даст однозначно верный ответ.
Потому что произошедшим событием стараются воспользоваться по полной все, кто может.

Более чётким будет ответ на вопрос - кому не выгодно.
Тот наврядли умышленно это совершил.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 00:21

  budivelnik написав:
  yama написав:прочитал последних 3-4 страницы ...зря читал ..бред ведь ..все бред флейм оффтоп и не по делу .
Я пропонував раніше модераторам - не більше 3-х повідомлень від одного дописувача на сторінці( а ще краще не більше двох повідомлень)
Це б вирішило море проблем типу волгаря-зрадіо-ріплея-тракториста...
Але їжачки кололись-плакали ,але жерли кактус....

И много вас таких считающих количество сообщений? :lol:
Два-три?

Ёжики - это те, кто не может решить свою личную проблему простым игнором участников, сообщения которых ему мешают.

Не говоря уже о том, что, например, если меня не интересует затронутый кем-то вопрос дискуссии, так я их просто не читаю. Глянул и всё.
Кому-то интересно, пусть обсуждают.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 00:30

  edvardd написав: подумаем о Украинцах..., после майдана и прихода порошенко к власти началась российская агрессия, Украина была на инфоволне сочувствия и на волне помощи запада для противостояния с россией, нас запад был готов засыпать деньгами, называлось это план Маршалла, под это дело планировалось выделить 100 ярдов евро

То вы фантазера Аслунда начитались.
Ни один серьезный западный политик об этом даже не заикнулся.

Имхо, если бы Яныку дали через МВФ на порядок меньшую сумму - не было бы ни аннексии Крыма, ни заварухи на Донбассе. Но тот, конечно, тоже хорош - 3 года добивался евроинтеграции, не просчитав последствий.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 01:02

Re: Політичні дискусії

Очередной зашквар. Профи Killer Редькин оказывается являлся бизнес партнером народного депутата от слуги народа Аристова, по моему глава бюджетного комитета.
В то же время Аристов является соучредителем другой фирмы, в которой такими же соучредителями является жена президента Зеленского и жена помощника президента Шефира.

Понятно, что совпадение, но поводов для обсуждения будет много

Кстати к своему стыду, только сейчас заметил, что сообщения на форуме можно не писать, а наговорить на телефоне
Что и сделал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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