Додано: Пон 13 січ, 2020 08:07

Вкладчик1234 написав: shapo написав: Украинцы пока предпочитают уезжать из страны, а не защищать и строить ее т.к. незалежность досталась им даром и потому не имеет большой ценности в отличие от Израиля получившего ее после 2000 лет изгнания и Холокоста. Украинцы пока предпочитают уезжать из страны, а не защищать и строить ее т.к. незалежность досталась им даром и потому не имеет большой ценности в отличие от Израиля получившего ее после 2000 лет изгнания и Холокоста.

Украинцы предпочитают уезжать из страны, потому что им тут нечего защищать.

Им тут ничего не принадлежит, и их мнение никто не спрашивает.

Для керманычей Украина - просто кормушка. Такое себе "ЗАО" или "ООО", где все дивиденды получает кучка "мажоритариев", а мнение "миноритариев" (пересичных) - никому не интересно.

Сейчас происходит такой себе "сквиз-аут" (принудительное выдавливание миноритариев).

И "пересичный" будет это защищать? Оно ему надо?



+++ +++

