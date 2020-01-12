Додано: Пон 13 січ, 2020 10:55

Вкладчик1234 написав: shapo написав: Украинцы пока предпочитают уезжать из страны, а не защищать и строить ее т.к. незалежность досталась им даром и потому не имеет большой ценности в отличие от Израиля получившего ее после 2000 лет изгнания и Холокоста. Украинцы пока предпочитают уезжать из страны, а не защищать и строить ее т.к. незалежность досталась им даром и потому не имеет большой ценности в отличие от Израиля получившего ее после 2000 лет изгнания и Холокоста.

Украинцы предпочитают уезжать из страны, потому что им тут нечего защищать.

Им тут ничего не принадлежит, и их мнение никто не спрашивает.

Для керманычей Украина - просто кормушка. Такое себе "ЗАО" или "ООО", где все дивиденды получает кучка "мажоритариев", а мнение "миноритариев" (пересичных) - никому не интересно.

Сейчас происходит такой себе "сквиз-аут" (принудительное выдавливание миноритариев).

И "пересичный" будет это защищать? Оно ему надо?



Пересичный скорее занят обороной своей маленькой кубышки (сбережений, имущества, бизнеса и т.д.) от государства, чем от "агрессора"(с) Украинцы предпочитают уезжать из страны, потому что им тут нечего защищать.Им тут ничего не принадлежит, и их мнение никто не спрашивает.Для керманычей Украина - просто кормушка. Такое себе "ЗАО" или "ООО", где все дивиденды получает кучка "мажоритариев", а мнение "миноритариев" (пересичных) - никому не интересно.Сейчас происходит такой себе "сквиз-аут" (принудительное выдавливание миноритариев).И "пересичный" будет это защищать? Оно ему надо?Пересичный скорее занят обороной своей маленькой кубышки (сбережений, имущества, бизнеса и т.д.) от государства, чем от "агрессора"(с)

У Вас задержка с восприятием - вероятно Вы живёте другой жизнью.В 14м-15м "пересичных" поднялось много - из этого просто напросто сделали "бизнес".Отсюда, кого не уничтожили сознательно - тот вынужден, если ещё способен искать другую страну, где есть "Честь", "Право", "Государство",... .Организованный криминал во власти, с успокоением вернулся на свои кормушки,после "существенной стирки своих штанов", после Майдана.И погнали дальше..."Не гражданами украинцев" как раз на Правовом уровне сделал Закон 2011 года.(трактовка ст. Конституции Украины №1 от Януковича и Ко.)- Все процессы "пакращань" это только бизнес-ликвидация остатков Украины.- Остальное "бизнес лапша на уши"Сейчас идёт борьба за получение в управление "бизнеса" или просто стать "смотрящим за темой" - от тех, "кто рукав к штанине пришивает".Решения этих "проблем" есть два на мирный организованная преступность не готова, о втором вы можете судить сами. Самый "доступный вариант" - "изгнать индейцев", они к тому же ещё и валюту чистую в страну перечисляют.(полный ППЦ)Трагедия Украины в том, что:- для одних "Украина" - это жизнь.- для других "Украина" - это способ ведения "бизнеса" - заработать.- Одни видят перспективы жизни, другие - перспективы на этом поживиться.Результат на лицо.