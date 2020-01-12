Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5192519351945195 Додано: Пон 13 січ, 2020 11:09 justit написав: ЛАД написав: ПоделИтесь, как? ПоделИтесь, как?



Так голосовой ввод же существует.

Нужно выбрать клавиатуру, которая поддерживает оный и все.

Диктуешь - текст набирается.

Потом ошибки поправить, ибо бывает, невнятно произнес и распознаватель речи не угадал Так голосовой ввод же существует.Нужно выбрать клавиатуру, которая поддерживает оный и все.Диктуешь - текст набирается.Потом ошибки поправить, ибо бывает, невнятно произнес и распознаватель речи не угадал

А для чого ще й читати - наговорив , та й наговорив ...

Ще трошки - і такий формат ( форумний ) стане в принципі нецікавим - будуть такі собі голосові чати по інтересам ( вже з зачатки є ) . Писати-читати нікому не треба навіть вміти . Ну не зовсім нікому - але більшості . Он вже є навіть програми , які не тільки граматику перевіряють - але й інтонації , лексику і т.д. Англійською , правда ( але наші , до речі ) ... А для чого ще й читати - наговорив , та й наговорив ...Ще трошки - і такий формат ( форумний ) стане в принципі нецікавим - будуть такі собі голосові чати по інтересам ( вже з зачатки є ) . Писати-читати нікому не треба навіть вміти . Ну не зовсім нікому - але більшості . Он вже є навіть програми , які не тільки граматику перевіряють - але й інтонації , лексику і т.д. Англійською , правда ( але наші , до речі ) ... Puente Повідомлень: 2350 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 11:28 pesikot

То, что вас блокирует Гугл, не дает вам право утверждать

pesikot написав: freeze написав: Но вы же не выступали против нарушениия законодательствв Ставицким, Супрун, Абромявичусом, чего вы так непоследовательно на негра накинулись.

Должно быть однообразное применения законов в стране, имхо. Но вы же не выступали против нарушениия законодательствв Ставицким, Супрун, Абромявичусом, чего вы так непоследовательно на негра накинулись.Должно быть однообразное применения законов в стране, имхо.



Слился.

Пунктов не предоставил. Слился.Пунктов не предоставил.

Ну и пора, наконец-то перестать пользоваться только цитатами от журналистов и научиться пользоваться официальными текстами Законов, размещенными на сайте ВР (учиться пользоваться поиском на их сайте).



Для вашего самообразования (в первую очередь по Супрун , а также и по др. иностранцам):

ЗАКОН УКРАЇНИ



Про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб,

яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України

Президент України або Верховна Рада України за поданням

Президента України

...

Стаття 1. У разі звільнення (відставки) особи, яку призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України, або особи, яку призначає на посаду Верховна Рада України за поданням Президента України, обов'язки звільненої особи тимчасово, але не більше одного місяця, виконує перший заступник (а у разі його відсутності - заступник) цієї посадової особи, призначений конституційно легітимною особою.

...

Стаття 3. У разі ненадання згоди Верховною Радою України на призначення на посаду запропонованої Президентом України кандидатури або відхилення нею кандидатури, поданої Президентом України для призначення на посаду, Президент України вносить на розгляд Верховної Ради України не пізніш як у двотижневий строк з дня прийняття Верховною Радою України відповідного рішення нову кандидатуру. У цьому випадку особи, зазначені у статті 1 цього Закону, продовжують тимчасово виконувати покладені на них обов'язки, але не більше одного місяця.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/709/97-%D0%B2%D1%80

Т.е. суммарно не более 2-х месяцев.



ЗАКОН УКРАЇНИ



Про державну таємницю

...

Стаття 3. Сфера дії Закону



Дія цього Закону поширюється на органи законодавчої, виконавчої та судової влади, ... громадян України, іноземців та осіб без громадянства, яким у встановленому порядку наданий доступ до державної таємниці.

...

Розділ IV

ОХОРОНА ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ



Стаття 18. Основні організаційно-правові заходи щодо охорони державної таємниці

...

обмеження щодо перебування та діяльності в Україні іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, їх доступу до державної таємниці, а також розташування і переміщення об'єктів і технічних засобів, що їм належать;

...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12

Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

...

7. Наведені у ЗВДТ терміни вживаються у такому значенні:

...

Забезпечення життєдіяльності населення - комплекс організаційних, економічних, соціальних та інших заходів, які здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування з метою планування і підготовки до нормованого (у разі необхідності) забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами, медичним обслуговуванням, послугами зв'язку, транспорту, комунальними та побутовими послугами в особливий період.



Загроза для секретної інформації - передумови витоку, можливості блокування чи порушення цілісності секретної інформації.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0902-05



Юридичний довідник онлайн



Призначення тимчасово виконуючого обов’язки

https://legalsos.com.ua/trudovi-vidnosy ... yazky.html То, что вас блокирует Гугл, не дает вам право утверждатьНу и пора, наконец-то перестать пользоватьсяцитатами от журналистов иофициальными текстами Законов, размещенными на сайте ВР (учиться пользоваться поиском на их сайте).Для вашего самообразования (в первую очередь по, а также и по др. иностранцам):Т.е. суммарно не более 2-х месяцев. yanyura Повідомлень: 5202 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1222 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 5192519351945195 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм