Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Так голосовой ввод же существует. Нужно выбрать клавиатуру, которая поддерживает оный и все. Диктуешь - текст набирается. Потом ошибки поправить, ибо бывает, невнятно произнес и распознаватель речи не угадал
А для чого ще й читати - наговорив , та й наговорив ... Ще трошки - і такий формат ( форумний ) стане в принципі нецікавим - будуть такі собі голосові чати по інтересам ( вже з зачатки є ) . Писати-читати нікому не треба навіть вміти . Ну не зовсім нікому - але більшості . Он вже є навіть програми , які не тільки граматику перевіряють - але й інтонації , лексику і т.д. Англійською , правда ( але наші , до речі ) ...
pesikot То, что вас блокирует Гугл, не дает вам право утверждать
pesikot написав:
freeze написав:Но вы же не выступали против нарушениия законодательствв Ставицким, Супрун, Абромявичусом, чего вы так непоследовательно на негра накинулись. Должно быть однообразное применения законов в стране, имхо.
Слился. Пунктов не предоставил.
Ну и пора, наконец-то перестать пользоваться только цитатами от журналистов и научиться пользоваться официальными текстами Законов, размещенными на сайте ВР (учиться пользоваться поиском на их сайте).
Для вашего самообразования (в первую очередь по Супрун, а также и по др. иностранцам):
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України ... Стаття 1. У разі звільнення (відставки) особи, яку призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України, або особи, яку призначає на посаду Верховна Рада України за поданням Президента України, обов'язки звільненої особи тимчасово, але не більше одного місяця, виконує перший заступник (а у разі його відсутності - заступник) цієї посадової особи, призначений конституційно легітимною особою. ... Стаття 3. У разі ненадання згоди Верховною Радою України на призначення на посаду запропонованої Президентом України кандидатури або відхилення нею кандидатури, поданої Президентом України для призначення на посаду, Президент України вносить на розгляд Верховної Ради України не пізніш як у двотижневий строк з дня прийняття Верховною Радою України відповідного рішення нову кандидатуру. У цьому випадку особи, зазначені у статті 1 цього Закону, продовжують тимчасово виконувати покладені на них обов'язки, але не більше одного місяця.
Про державну таємницю ... Стаття 3. Сфера дії Закону
Дія цього Закону поширюється на органи законодавчої, виконавчої та судової влади, ... громадян України, іноземців та осіб без громадянства, яким у встановленому порядку наданий доступ до державної таємниці. ... Розділ IV ОХОРОНА ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ
Стаття 18. Основні організаційно-правові заходи щодо охорони державної таємниці ... обмеження щодо перебування та діяльності в Україні іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, їх доступу до державної таємниці, а також розташування і переміщення об'єктів і технічних засобів, що їм належать; ...
Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю ... 7. Наведені у ЗВДТ терміни вживаються у такому значенні: ... Забезпечення життєдіяльності населення - комплекс організаційних, економічних, соціальних та інших заходів, які здійснюються центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування з метою планування і підготовки до нормованого (у разі необхідності) забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами, медичним обслуговуванням, послугами зв'язку, транспорту, комунальними та побутовими послугами в особливий період.
Загроза для секретної інформації - передумови витоку, можливості блокування чи порушення цілісності секретної інформації.
Для 73% что голосовали за лицедеев СМОТРЕТЬ и Думать(если существует такая возможность каждому):
При чём это официальное подтверждение каждого моего слова. Если я в силу причин более, в курсах, о происходящем I apologize "Они уже заработали" и на половом органе вертели "Украину" Для них -"Украина" - это товар.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
73% голосовали, в основном, не "За Зеленского" а "Против Порошенко", если что.
Кстати, многие из этих 73%, были готовы "затянуть пояса" -но видеть Перспективу! Закон один для всех, нормальное налогообложение, выход на мировой рынок и пр. Даже Дефолт бы перенесли, чтобы ослабить долговую пирамиду(см. "Слуга народа").
Однако, "Вертикаль власти" построили, притом давно и Выбирать действительно Патриота Украины - никто не даст, его и в списках не будет. Победить дадут тому, кто будет "Выполнять планы определённой Партии, Партии-международного Капитала". Судя по всему, укрианцы на этой земле - не входят в "планы Партии".
Вообщем, макмимум, до конца января жду, смотрю... далее, скорее всего, буду бизнес "ликивдировать", всё что можно - распродавать, интересные идеи "работы" за пределами Украины - "лежат в папке".
Жизнь одна и тратить её на "борьбу с ветряными мельницами" - глупо.
Востаннє редагувалось Replay в Пон 13 січ, 2020 12:43, всього редагувалось 1 раз.
По данным flightradar24 11 января самолёт Киев -- Шарм-эль-Шейх, рейс UTN4473 (QU-4473) AzurAirUkraine, взлетел, покружил часа полтора над Переяславом-Хмельницким и приземлился в Борисполе. Кто-нибудь в курсе, что произошло, а то как-то подозрительно в свете последних событий?
Сказал главный ответственный за подготовку подписания экономической части Соглашения об Ассоциации. Еще через 5 лет признает, что Янукович не просто так решил торговаться по условиям договора, а на то были объективные причины...
Так голосовой ввод же существует. Нужно выбрать клавиатуру, которая поддерживает оный и все. Диктуешь - текст набирается. Потом ошибки поправить, ибо бывает, невнятно произнес и распознаватель речи не угадал
А для чого ще й читати - наговорив , та й наговорив ... Ще трошки - і такий формат ( форумний ) стане в принципі нецікавим - будуть такі собі голосові чати по інтересам ( вже з зачатки є ) . Писати-читати нікому не треба навіть вміти . Ну не зовсім нікому - але більшості . Он вже є навіть програми , які не тільки граматику перевіряють - але й інтонації , лексику і т.д. Англійською , правда ( але наші , до речі ) ...
Голос - тоже не то для чатов. Я, например, добрую половину комментариев пишу, сидя на встречах (включая этот ). В транспорте тоже голос не очень удобен. Да в любом обществе, собственно...
Учитесь набирать быстро ))
PS: предлагал как-то Ирине организовать чат в телеграме - сложнее с модерированием - много флуда, но и сути много! Про оперативность вообще молчу - ни в какое сравнение не идет... Ну и плюшечки тоже приятные есть - в 3 клика можно провести быстрый опрос.