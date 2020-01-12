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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5193519451955196
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:50

  Puente написав:будуть такі собі голосові чати по інтересам ( вже з зачатки є ) . Писати-читати нікому не треба навіть вміти . Ну не зовсім нікому - але більшості .


Ні, як на мене то злетить лише коли винайдуть "надиктовування силою думки" :D

Чому? Пояснюю.
Ви ж бачите, що дебати йдуть у робочий час.
От уявити собі, що у офісі люди замість того, щоб тишком давити клаву, будуть надиктовувати всіллякі бредні у голосовий чат.... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:53

  Replay написав:Закон один для всех


Да , но кроме меня, жены, кума с детей :D

  Replay написав:нормальное налогообложение


Пусть сперва ОНИ все заплатят, а я потом, как нибудь, да и вообще нет денег :mrgreen:

Как-то так ИМХО большая часть размышляет
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 14:30

  Kudrjavuy написав:Для 73% что голосовали за лицедеев СМОТРЕТЬ и Думать(если существует такая возможность каждому):

При чём это официальное подтверждение каждого моего слова. :oops:
Если я в силу причин более, в курсах, о происходящем I apologize
"Они уже заработали" и на половом органе вертели "Украину" :roll:
Для них -"Украина" - это товар.

Да это не +1, а 1000000000000....500.

Просто браво!

Но чудак-ведущий просто редкий крендель....
Сам знает об активных только 15%.
Сам относится к этим 15%.
Сам не смог объединиться, создать партию, защитить интересы своей группы и!!! -- убеждает, предлагает, говорит, что это якобы могут с бухты-барахты сделать пересичные (иначе вымрут).

Повторюсь: именно потому что власть имущим наср-ть на Украину, на государство, на общество имеем такой результат.

И никто за этих власть имущих не сделает.
Никакой массовый пересичный не сделает.

З.Ы. Оппонент ведущего прав: максимум чего можно добиться от пересичного -- это довести его до бунта (или восстания. то есть под управлением части можновладцив).

З.З.Ы. Огромнейшая доля ответственности на власть имущих. Жаль, что осудить их может только морально история...
Практически физически судить нельзя, иначе негатива будет на порядки больше, чем от этой безответственности, барыжничества, жлобства и глупости.
detroytred
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