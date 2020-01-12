Kudrjavuy написав:Для 73% что голосовали за лицедеев СМОТРЕТЬ и Думать
(если существует такая возможность каждому):
При чём это официальное подтверждение каждого моего слова.
Если я в силу причин более, в курсах, о происходящем I apologize
"Они уже заработали" и на половом органе вертели "Украину"
Для них -"Украина" - это товар.
Да это не +1, а 1000000000000....500.
Просто браво!
Но чудак-ведущий просто редкий крендель....
Сам знает об активных только 15%.
Сам относится к этим 15%.
Сам не смог объединиться, создать партию, защитить интересы своей группы и!!! -- убеждает, предлагает, говорит, что это якобы могут с бухты-барахты сделать пересичные (иначе вымрут).
Повторюсь: именно потому что власть имущим наср-ть на Украину, на государство, на общество имеем такой результат.
И никто за этих власть имущих не сделает.
Никакой массовый пересичный не сделает.
З.Ы. Оппонент ведущего прав: максимум чего можно добиться от пересичного -- это довести его до бунта (или восстания. то есть под управлением части можновладцив).
З.З.Ы. Огромнейшая доля ответственности на власть имущих. Жаль, что осудить их может только морально история...
Практически физически судить нельзя, иначе негатива будет на порядки больше, чем от этой безответственности, барыжничества, жлобства и глупости.