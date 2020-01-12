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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5193519451955196 Додано: Пон 13 січ, 2020 13:50 Puente написав: будуть такі собі голосові чати по інтересам ( вже з зачатки є ) . Писати-читати нікому не треба навіть вміти . Ну не зовсім нікому - але більшості . будуть такі собі голосові чати по інтересам ( вже з зачатки є ) . Писати-читати нікому не треба навіть вміти . Ну не зовсім нікому - але більшості .



Ні, як на мене то злетить лише коли винайдуть "надиктовування силою думки"



Чому? Пояснюю.

Ви ж бачите, що дебати йдуть у робочий час.

От уявити собі, що у офісі люди замість того, щоб тишком давити клаву, будуть надиктовувати всіллякі бредні у голосовий чат.... Ні, як на мене то злетить лише коли винайдуть "надиктовування силою думки"Чому? Пояснюю.Ви ж бачите, що дебати йдуть у робочий час.От уявити собі, що у офісі люди замість того, щоб тишком давити клаву, будуть надиктовувати всіллякі бредні у голосовий чат.... justit Повідомлень: 4935 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1482 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 13:53 Replay написав: Закон один для всех Закон один для всех



Да , но кроме меня, жены, кума с детей



Replay написав: нормальное налогообложение нормальное налогообложение



Пусть сперва ОНИ все заплатят, а я потом, как нибудь, да и вообще нет денег



Как-то так ИМХО большая часть размышляет Да , но кроме меня, жены, кума с детейПусть сперва ОНИ все заплатят, а я потом, как нибудь, да и вообще нет денегКак-то так ИМХО большая часть размышляет justit Повідомлень: 4935 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1482 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 14:30 Kudrjavuy написав: Для 73% что голосовали за лицедеев СМОТРЕТЬ и Думать(если существует такая возможность каждому):



При чём это официальное подтверждение каждого моего слова.

Если я в силу причин более, в курсах, о происходящем I apologize

"Они уже заработали" и на половом органе вертели "Украину"

Для них -"Украина" - это товар. (если существует такая возможность каждому):При чём это официальное подтверждение каждого моего слова.Если я в силу причин более, в курсах, о происходящем I apologize"Они уже заработали" и на половом органе вертели "Украину"Для них -"Украина" - это товар.

Да это не +1, а 1000000000000....500.



Просто браво!



Но чудак-ведущий просто редкий крендель....

Сам знает об активных только 15%.

Сам относится к этим 15%.

Сам не смог объединиться, создать партию, защитить интересы своей группы и!!! -- убеждает, предлагает, говорит, что это якобы могут с бухты-барахты сделать пересичные (иначе вымрут).



Повторюсь: именно потому что власть имущим наср-ть на Украину, на государство, на общество имеем такой результат.



И никто за этих власть имущих не сделает.

Никакой массовый пересичный не сделает.



З.Ы. Оппонент ведущего прав: максимум чего можно добиться от пересичного -- это довести его до бунта (или восстания. то есть под управлением части можновладцив).



З.З.Ы. Огромнейшая доля ответственности на власть имущих. Жаль, что осудить их может только морально история...

Практически физически судить нельзя, иначе негатива будет на порядки больше, чем от этой безответственности, барыжничества, жлобства и глупости. Да это не +1, а 1000000000000....500.Просто браво!Но чудак-ведущий просто редкий крендель....Сам знает об активных только 15%.Сам относится к этим 15%.Сам не смог объединиться, создать партию, защитить интересы своей группы и!!! -- убеждает, предлагает, говорит, что это якобы могут с бухты-барахты сделать пересичные (иначе вымрут).Повторюсь: именно потому что власть имущим наср-ть на Украину, на государство, на общество имеем такой результат.И никто за этих власть имущих не сделает.Никакой массовый пересичный не сделает.З.Ы. Оппонент ведущего прав: максимум чего можно добиться от пересичного -- это довести его до бунта (или восстания. то есть под управлением части можновладцив).З.З.Ы. Огромнейшая доля ответственности на власть имущих. Жаль, что осудить их может только морально история...Практически физически судить нельзя, иначе негатива будет на порядки больше, чем от этой безответственности, барыжничества, жлобства и глупости. detroytred

Повідомлень: 22890 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5193519451955196 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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