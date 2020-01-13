Додано: Пон 13 січ, 2020 15:39

патриот != специалист

зачем тогда он нужен?..

Откровенно?А у нас перевёрнуто понятие Патриотизма!У нас, патриотом считается тот, кто вывешивает флаг, ходит на факельные шествия, пытается "розмовляти мовою"(хоча не всi, що намагаються нею розмовляти, добре її вивчили!)А с точки зрения Истинного Патриотизма, хороший Хируг, спасающий граждан Украини - это и есть Истинный Патриот Украины, независимо от того, на каком он языке общается и какого у него цвета кожа!С точки Истинного Патриотизма, Королёв Сергей Павлович - настоящий Патриот Украины!Да, известный всем Королёв, сын преподавателя "русского языка и словестности", учился в одесской гимназии а работал в СССР. Но то, что он сделал для Украины(пусть и в составе СССР) - Неоспоримо!То есть, много простых спортсменов, много простых предпринимателей, работяг, учёных, которые прославляют страну, создают ВНП... а не "Кричат под Радой патриотические лозунги"!Так что, хирург- Патриот Украины, это реально!А вот "политик - патриот Украины", здесь уже сложнее всё.Если "Политик - Патриот Украины", почему в Украине столько проблем "внизу" а "покращення", видим только наверху?Может, прикрываясь патриотизмом, они "себе личное покращення" организовывают?