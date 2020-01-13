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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:50
Puente написав:
будуть такі собі голосові чати по інтересам ( вже з зачатки є ) . Писати-читати нікому не треба навіть вміти . Ну не зовсім нікому - але більшості .
Ні, як на мене то злетить лише коли винайдуть "надиктовування силою думки"
Чому? Пояснюю.
Ви ж бачите, що дебати йдуть у робочий час.
От уявити собі, що у офісі люди замість того, щоб тишком давити клаву, будуть надиктовувати всіллякі бредні у голосовий чат....
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Додано: Пон 13 січ, 2020 13:53
Replay написав:
Закон один для всех
Да , но кроме меня, жены, кума с детей
Replay написав:
нормальное налогообложение
Пусть сперва ОНИ все заплатят, а я потом, как нибудь, да и вообще нет денег
Как-то так ИМХО большая часть размышляет
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Додано: Пон 13 січ, 2020 14:30
Kudrjavuy написав:Для 73% что голосовали за лицедеев СМОТРЕТЬ и Думать
(если существует такая возможность каждому):
При чём это официальное подтверждение каждого моего слова.
Если я в силу причин более, в курсах, о происходящем I apologize
"Они уже заработали" и на половом органе вертели "Украину"
Для них -"Украина" - это товар.
Да это не +1, а 1000000000000....500.
Просто браво!
Но чудак-ведущий просто редкий крендель....
Сам знает об активных только 15%.
Сам относится к этим 15%.
Сам не смог объединиться, создать партию, защитить интересы своей группы и!!! -- убеждает, предлагает, говорит, что это якобы могут с бухты-барахты сделать пересичные (иначе вымрут).
Повторюсь: именно потому что власть имущим наср-ть на Украину, на государство, на общество имеем такой результат.
И никто за этих власть имущих не сделает.
Никакой массовый пересичный не сделает.
З.Ы. Оппонент ведущего прав: максимум чего можно добиться от пересичного -- это довести его до бунта (или восстания. то есть под управлением части можновладцив).
З.З.Ы. Огромнейшая доля ответственности на власть имущих. Жаль, что осудить их может только морально история...
Практически физически судить нельзя, иначе негатива будет на порядки больше, чем от этой безответственности, барыжничества, жлобства и глупости.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 15:00
Replay написав:
"Экзамены на знание ново-украинского для политиков"!
Да со спецтерминами, на базе школы!
Пусть бы Рада рассказала Законы Ньютона, химию и пр. "по новому"!
А экзамены - в прямой трансляции, на всю страну ШОУ дать!
Если хирург будет активисту операцию делать, да не по новым правилам требовать ланцет, надо его оштрафовать и посадить, а потом обменять на узников Кремля. как-то так
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sal
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Додано: Пон 13 січ, 2020 15:09
Replay написав:
Выбирать действительно Патриота Украины - никто не даст, его и в списках не будет.
патриот != специалист
зачем тогда он нужен?..
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Додано: Пон 13 січ, 2020 15:27
detroytred
З.Ы. Оппонент ведущего прав: максимум чего можно добиться от пересичного -- это довести его до бунта (или восстания. то есть под управлением части можновладцив).
З.З.Ы. Огромнейшая доля ответственности на власть имущих. Жаль, что осудить их может только морально история...
Практически физически судить нельзя, иначе негатива будет на порядки больше, чем от этой безответственности, барыжничества, жлобства и глупости.
+10500
"Властьимущие" не относятся к Украине как к Корпорации, развивая которую - станут богаче все, в том числе и "Властьимущие"!
Что будет со страной через 50-100 лет, какой тут будет уровень жизни, экология и пр., да им плевать!
Не бачу я у Влади - Батькiвської вiдповiдальностi щодо майбутьнього України!
Зеленский обещал Демократию, Референдумы!
Так устраивайте Референдумы, по земле, по новоукраинской мове..да по всему.
Хотя бы "Интернет опросы", но с Рекламой на ТВ, чтобы привлечь не только "соцсетевиков" но и других граждан.
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Replay
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Додано: Пон 13 січ, 2020 15:32
Replay написав:
развивая которую - станут богаче все, в том числе и "Властьимущие"!
Что будет со страной через 50-100 лет, какой тут будет уровень жизни, экология и пр., да им плевать!
Их не будет через 50-100! лет
А сейчас богаче они станут, не развивая что-то на будущее через 100 лет, а продавая наследство.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 15:34
Replay написав:
обещал Демократию, Референдумы!
Так устраивайте Референдумы, по земле, по новоукраинской мове..да по всему.
Хотя бы "Интернет опросы", но с Рекламой на ТВ, чтобы привлечь не только "соцсетевиков" но и других граждан.
Вот опробуют интернет-перепись населения..
он дорос, народ не дорос
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Додано: Пон 13 січ, 2020 15:39
sal
патриот != специалист
зачем тогда он нужен?..
Откровенно?
А у нас перевёрнуто понятие Патриотизма!
У нас, патриотом считается тот, кто вывешивает флаг, ходит на факельные шествия, пытается "розмовляти мовою"(хоча не всi, що намагаються нею розмовляти, добре її вивчили!)
А с точки зрения Истинного Патриотизма, хороший Хируг, спасающий граждан Украини - это и есть Истинный Патриот Украины, независимо от того, на каком он языке общается и какого у него цвета кожа!
С точки Истинного Патриотизма, Королёв Сергей Павлович - настоящий Патриот Украины!
Да, известный всем Королёв, сын преподавателя "русского языка и словестности", учился в одесской гимназии а работал в СССР. Но то, что он сделал для Украины(пусть и в составе СССР) - Неоспоримо!
То есть, много простых спортсменов, много простых предпринимателей, работяг, учёных, которые прославляют страну, создают ВНП... а не "Кричат под Радой патриотические лозунги"!
Так что, хирург- Патриот Украины, это реально!
А вот "политик - патриот Украины", здесь уже сложнее всё.
Если "Политик - Патриот Украины", почему в Украине столько проблем "внизу" а "покращення", видим только наверху?
Может, прикрываясь патриотизмом, они "себе личное покращення" организовывают?
Востаннє редагувалось Replay
в Пон 13 січ, 2020 15:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 15:46
sal
Их не будет через 50-100! лет
А сейчас богаче они станут, не развивая что-то на будущее через 100 лет, а продавая наследство.
Да!
А их дети?
Варианты.
1. Они все бездетные(не верю).
2. Им плевать на своих же детей.
3. Их дети - не будут жить в Украине!
Напрашивается вывод. Если Руководитство Предприятия(Украина) не собирается развивать это Предприятие, что это за Руководство? Оно их каких стран?
Отстаивает интересы "Предприятий-Конкурентов"?
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