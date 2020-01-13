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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:47
Replay написав:
У нас, патриотом считается тот, кто вывешивает флаг, ходит на факельные шествия, пытается "розмовляти мовою"(хоча не всi, шо намагаються нею розмовляти, добре її вивчили!)
А с точки зрения Истинного Патриотизма, хороший Хируг, спасающий граждан Украини - это и есть Истинный Патриот Украины, независимо от того, на каком он языке общается и какого у него цвета кожа!
С точки Истинного Патриотизма, Королёв Сергей Павлович - настоящий Патриот Украины!
Да, известный всем Королёв, сын преподавателя "русского языка и словестности", учился в одесской гимназии а работал в СССР. Но то, что он сделал для Украины(пусть и в составе СССР) - Неоспоримо!
То есть, много простых спортсменов, много простых предпринимателей, работяг, учёных, которые прославляют страну, создают ВНП... а не "Кричат под Радой патриотические лозунги"!
Так об этом никто не говорит! кричат криком, что стране, в часности, власти, нужны патриоты... и были же уже гаврилюки..
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Додано: Пон 13 січ, 2020 15:47
Replay написав:sal
патриот != специалист
зачем тогда он нужен?..
Откровенно?
А у нас перевёрнуто понятие Патриотизма!
У нас, патриотом считается тот, кто вывешивает флаг, ходит на факельные шествия, пытается "розмовляти мовою"(хоча не всi, шо намагаються нею розмовляти, добре її вивчили!)
А с точки зрения Истинного Патриотизма, хороший Хируг, спасающий граждан Украини - это и есть Истинный Патриот Украины, независимо от того, на каком он языке общается и какого у него цвета кожа!
С точки Истинного Патриотизма, Королёв Сергей Павлович - настоящий Патриот Украины!
Да, известный всем Королёв, сын преподавателя "русского языка и словестности", учился в одесской гимназии а работал в СССР. Но то, что он сделал для Украины(пусть и в составе СССР) - Неоспоримо!
То есть, много простых спортсменов, много простых предпринимателей, работяг, учёных, которые прославляют страну, создают ВНП... а не "Кричат под Радой патриотические лозунги"!
Так что, хирург- Патриот Украины, это реально!
А вот "политик - патриот Украины", здесь уже сложнее всё.
Если "Политик - Патриот Украины", почему в Украине столько проблем "внизу" и "покращення" наверху?
Может, прикрываясь патриотизмом, они "себе личное покращення" организовывают?
Опасные вещи Вы пишите....
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Волгарь
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Додано: Пон 13 січ, 2020 15:53
Replay написав:
Если Руководитство Предприятия(Украина) не собирается развивать это Предприятие, что это за Руководство? Оно их каких стран?
Отстаивает интересы "Предприятий-Конкурентов"?
Можно запросто искренне хотеть и не мочь(
Поэтому лозунги нужно воспринимать, как направление движения. Или требовать реальных лозунгов и планов..
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sal
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Додано: Пон 13 січ, 2020 15:56
Волгарь
... вещи Вы пишите....
Что не так?
Работать нужно всем, чтобы Поднимать Украину!
Всем вместе!
И Власть, как бы должна всех Организовать и Предоставить такую Возможность - "Строить Украину!"
Никому в мире, ни олигархически-клановой России, ни Европе, не нужны Конкуренты!
Так что, спасение Украины - дело рук украинцев!
Дайте Возможность только, а не "поднятие минималки"!
Если у меня 10 человек в цеху, изготавливают 100 единиц продукции в день, работая на минималке, то оттого, что я им подниму зарплату, они не выпустят 200 единиц!
Более того, попробуй ещё всё реализовать!
При этом, поднятие "минималки", на фоне Проверок работодателей, приведёт к росту цен на всё... ибо "как было 100 единиц произведено, так и останется 100, а затраты на раб.силу - включим просто в цену!"
Так что, "повышение зарплат без привязки к повышению производительности труда, при искусственном сдерживании инфляции" - это просто, дальнейшее "Охлаждение Экономики", увеличение безработицы(уедут в Польшу новые желающие).
Это правда, нужно было делать?
Что от этого Выиграет Украина?
Отток раб.силы, повышение цен, снижение ВНП!
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Додано: Пон 13 січ, 2020 16:03
sal
Поэтому лозунги нужно воспринимать, как направление движения. Или требовать реальных лозунгов и планов.
Так где это "Направление Движения"?
Хотим услышать! Мы строим новые предприятия, конкурентоспособные?
В каких отраслях, если не секрет?
Вот, на кого молодым учиться посоветуете?
Кто будет Востребован в Будущей Украине?
Не в Польше и не в Германии,а именно - в Украине???
Авиастроение, Автомобилестроение, Электроника, Фармацевтика, Медицина..может Проптрейдеры?
С нетерпением ждём, который год.
Ну не смогут все, быть депутатами и силовиками, шахтёрами и фермерами(особенно, после продажи земли)!
У нас -Прекрасная Украина, отличное местоположение, имеем Право жить достойно!
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Додано: Пон 13 січ, 2020 16:04
Ви тут схоже плутаєте абсолютно різні речі ....
Корольов українець ? Можливо . Для українців щось зробив ? Оце вже навряд . І навіть найімовірніше - про це і не думав ніколи . Ви ще тут "українця" Булгакова приплетіть ...
Ну і є ще такі штуки як Україна і держава "Україна" . Це все-таки різні речі . Поки все це , що говориться - це про державу . А вона зовсім не обов"язково служить інтересам українців .
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Додано: Пон 13 січ, 2020 16:07
Replay написав:
10 человек в цеху, изготавливают 100 единиц продукции в день, работая на минималке, то оттого, что я им подниму зарплату, они не выпустят 200 единиц!
Более того, попробуй ещё всё реализовать!
Ну, так с 90-х идет уничтожение средств производства на Украине. Чтобы даже при желании нельзя было ничего произвести, даже просто для собственного потребления..
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Додано: Пон 13 січ, 2020 16:10
Replay написав:
Так где это "Направление Движения"?
Хотим услышать!
Replay написав:
Зеленский обещал Демократию, Референдумы!
Так устраивайте Референдумы, по земле, по новоукраинской мове..да по всему.
Может через 50-100 лет будут демократия и референдумы. А толчок даст именно Зе.
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