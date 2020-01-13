Додано: Пон 13 січ, 2020 15:56

... вещи Вы пишите....

Что не так?Работать нужно всем, чтобы Поднимать Украину!Всем вместе!И Власть, как бы должна всех Организовать и Предоставить такую Возможность - "Строить Украину!"Никому в мире, ни олигархически-клановой России, ни Европе, не нужны Конкуренты!Так что, спасение Украины - дело рук украинцев!Дайте Возможность только, а не "поднятие минималки"!Если у меня 10 человек в цеху, изготавливают 100 единиц продукции в день, работая на минималке, то оттого, что я им подниму зарплату, они не выпустят 200 единиц!Более того, попробуй ещё всё реализовать!При этом, поднятие "минималки", на фоне Проверок работодателей, приведёт к росту цен на всё... ибо "как было 100 единиц произведено, так и останется 100, а затраты на раб.силу - включим просто в цену!"Так что, "повышение зарплат без привязки к повышению производительности труда, при искусственном сдерживании инфляции" - это просто, дальнейшее "Охлаждение Экономики", увеличение безработицы(уедут в Польшу новые желающие).Это правда, нужно было делать?Что от этого Выиграет Украина?Отток раб.силы, повышение цен, снижение ВНП!