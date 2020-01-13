Для помощи в ответе на данный вопрос, можно составить перечень возможных ответов-действий.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:00
Re: Політичні відповіді на ріторичні запитання
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:03
Re: Читаем и рыбу заворачиваем
Кузьмин процитировал норму законопроекта о запрете подавать в положительном свете деятелей коммунистической эпохи и спросил - можно ли в таком случае телеканалам показывать в положительном свете первого президента Леонида Кравчука, который во времена СССР был одним из руководителей Компартии Украины.
В ответ Ткаченко сказал, что речь идет о том, чтоб не показывать положительно деятелей коммунистической эпохи. А президентов Украины положительно показывать можно.
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:08
Re: Політичні дискусії
Потенціал там, де гроші. В нашому випадку в ЄС чи США. Коли будемо, хоча б,в правовому полі ЄС, тоді і буде потенціал. А так, як ми, при Совку, на Захід експортували тільки сировину, так і зараз експортуємо. Нічого не змінилось.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:13
Дуже вдалий коментар ...
Хірург ( бюджетник насправді ) навчився робити операції - за це він молодець .
Він же - бере за ці операції неадекватно великі як для його пацієнтів гроші - вважаючи себе гідним високої оплати праці - за це він хто ? Пишатися ним ? Чи посадити ?
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:19
Я можу скласти свій алгоритм
1 Спочатку перевірити чи твоя мікросімя(внуки-діти-батьки) , де діти-працюючі, батьки-пенсіонери - є дотаційною чи тою яка дотує....
2 Вийшовши на рівень - та яка дотує - поспілкуватись з своїм найближчим колом(брати/сестри, друзі, співробітники) і переконати їх виконати п1
3 Якщо вийти не виходить(не вистарчає розуму/кваліфікації/здоровя/так вийшло) - сопиш в хусточку і всюди де тільки можна хвалиш мешканців України і Державу Україна які своїми діями/законами - допомагають залишатись тобі на плаву
4 Якщо виплачуєш в рази більше ніж в середньому по Державі
а - всюди поширюєш інформацію з використанням якої і інші зможуть це повторити
б - критикуєш(коректно) ті закони/дії влади які на твій погляд заважають іншим добитись твоїх результатів
в - у випадку коли маєш внутрішню потребу - сам йдеш в політику ,щоб своїми руцями/мізками провести необхідні зміни
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:31
Уточнюйте зразу - бюджетники всі скопом - це хто ?
Бо це дуже широкий спектр абсолютно різних робітників . Причому деякі з них працюють або взагалі в збитки , або з малою чи дуже віддаленою користю , або з користю для себе ж , або функціонування держави як інституції ...
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