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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5195519651975198
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:00

Re: Політичні відповіді на ріторичні запитання

  budivelnik написав:а що особисто ви зробили для України - крім обсирання її політиків на цих сторінках?

Для помощи в ответе на данный вопрос, можно составить перечень возможных ответов-действий.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:03

Re: Читаем и рыбу заворачиваем

Кузьмин процитировал норму законопроекта о запрете подавать в положительном свете деятелей коммунистической эпохи и спросил - можно ли в таком случае телеканалам показывать в положительном свете первого президента Леонида Кравчука, который во времена СССР был одним из руководителей Компартии Украины.
В ответ Ткаченко сказал, что речь идет о том, чтоб не показывать положительно деятелей коммунистической эпохи. А президентов Украины положительно показывать можно.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:08

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:А відносно потенціалу - є потенціал . Поки що . І завжди був , і завжди буде - поки живуть українц

Потенціал там, де гроші. В нашому випадку в ЄС чи США. Коли будемо, хоча б,в правовому полі ЄС, тоді і буде потенціал. А так, як ми, при Совку, на Захід експортували тільки сировину, так і зараз експортуємо. Нічого не змінилось.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:13

  budivelnik написав:
  Replay написав:Так что, хирург- Патриот Украины, это реально!
А ФОП - платник податків, за які потім Хірург оперує - Патріот України?
В мене питання до Вас - а що особисто ви зробили для України - крім обсирання її політиків на цих сторінках?

Дуже вдалий коментар ...
Хірург ( бюджетник насправді ) навчився робити операції - за це він молодець .
Він же - бере за ці операції неадекватно великі як для його пацієнтів гроші - вважаючи себе гідним високої оплати праці - за це він хто ? Пишатися ним ? Чи посадити ?
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:19

  sal написав:
  budivelnik написав:а що особисто ви зробили для України - крім обсирання її політиків на цих сторінках?
Для помощи в ответе на данный вопрос, можно составить перечень возможных ответов-действий.
Я можу скласти свій алгоритм
1 Спочатку перевірити чи твоя мікросімя(внуки-діти-батьки) , де діти-працюючі, батьки-пенсіонери - є дотаційною чи тою яка дотує....
2 Вийшовши на рівень - та яка дотує - поспілкуватись з своїм найближчим колом(брати/сестри, друзі, співробітники) і переконати їх виконати п1
3 Якщо вийти не виходить(не вистарчає розуму/кваліфікації/здоровя/так вийшло) - сопиш в хусточку і всюди де тільки можна хвалиш мешканців України і Державу Україна які своїми діями/законами - допомагають залишатись тобі на плаву
4 Якщо виплачуєш в рази більше ніж в середньому по Державі
а - всюди поширюєш інформацію з використанням якої і інші зможуть це повторити
б - критикуєш(коректно) ті закони/дії влади які на твій погляд заважають іншим добитись твоїх результатів
в - у випадку коли маєш внутрішню потребу - сам йдеш в політику ,щоб своїми руцями/мізками провести необхідні зміни
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:31

  budivelnik написав:
  sal написав:
  budivelnik написав:а що особисто ви зробили для України - крім обсирання її політиків на цих сторінках?
Для помощи в ответе на данный вопрос, можно составить перечень возможных ответов-действий.
Я можу скласти свій алгоритм
1 Спочатку перевірити твоя мікросімя(внуки-діти-батьки) , де діти-працюючі, батьки-пенсіонери - є дотаційною чи тою яка дотує....
2 Вийшовши на рівень - та яка дотує - поспілкуватись з своїм найближчим колом(брати/сестри, друзі, співробітники) і переконати їх виконати п1
3 Якщо вийти не виходить(не вистарчає розуму/кваліфікації/здоровя/так вийшло) - сопиш в тряпочку і всюди де тільки можна хвалиш мешканців України і Державу Україна які своїми діями/законами - допомагають залишатись тобі на плаву
4 Якщо виплачуєш в рази більше ніж в середньому по Державі
а - всюди поширюєш інформацію з використанням якої і інші зможуть це повторити
б - критикуєш(коректно) ті закони/дії влади які на твій погляд заважають іншим добитись твоїх результатів
в - у випадку коли маєш внутрішню потребу - сам йдеш в політику ,щоб своїми руцями/мізками провести необхідні зміни


Уточнюйте зразу - бюджетники всі скопом - це хто ?
Бо це дуже широкий спектр абсолютно різних робітників . Причому деякі з них працюють або взагалі в збитки , або з малою чи дуже віддаленою користю , або з користю для себе ж , або функціонування держави як інституції ...
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