Додано: Пон 13 січ, 2020 18:19

Puente написав: budivelnik написав: Я можу скласти свій алгоритм

1 Спочатку перевірити твоя мікросімя(внуки-діти-батьки) , де діти-працюючі, батьки-пенсіонери - є дотаційною чи тою яка дотує....

2 Вийшовши на рівень - та яка дотує - поспілкуватись з своїм найближчим колом(брати/сестри, друзі, співробітники) і переконати їх виконати п1

3 Якщо вийти не виходить(не вистарчає розуму/кваліфікації/здоровя/так вийшло) - сопиш в тряпочку і всюди де тільки можна хвалиш мешканців України і Державу Україна які своїми діями/законами - допомагають залишатись тобі на плаву

4 Якщо виплачуєш в рази більше ніж в середньому по Державі

а - всюди поширюєш інформацію з використанням якої і інші зможуть це повторити

б - критикуєш(коректно) ті закони/дії влади які на твій погляд заважають іншим добитись твоїх результатів

в - у випадку коли маєш внутрішню потребу - сам йдеш в політику ,щоб своїми руцями/мізками провести необхідні зміни Я можу скласти свій алгоритм1 Спочатку перевірити твоя мікросімя(внуки-діти-батьки) , де діти-працюючі, батьки-пенсіонери - є дотаційною чи тою яка дотує....2 Вийшовши на рівень -- поспілкуватись з своїм найближчим колом(брати/сестри, друзі, співробітники) і переконати їх виконати п13 Якщо вийти не виходить(не вистарчає розуму/кваліфікації/здоровя/так вийшло) - сопиш в тряпочку і всюди де тільки можна хвалиш мешканців України і Державу Україна які своїми діями/законами - допомагають залишатись тобі на плаву4 Якщо виплачуєш в рази більше ніж в середньому по Державіа - всюди поширюєш інформацію з використанням якої і інші зможуть це повторитиб - критикуєш(коректно) ті закони/дії влади які на твій погляд заважають іншим добитись твоїх результатівв - у випадку коли маєш внутрішню потребу - сам йдеш в політику ,щоб своїми руцями/мізками провести необхідні зміни Уточнюйте зразу - бюджетники всі скопом - це хто ?

Бо це дуже широкий спектр абсолютно різних робітників . Причому деякі з них працюють або взагалі в збитки , або з малою чи дуже віддаленою користю , або з користю для себе ж , або функціонування держави як інституції ... Уточнюйте зразу - бюджетники всі скопом - це хто ?Бо це дуже широкий спектр абсолютно різних робітників . Причому деякі з них працюють або взагалі в збитки , або з малою чи дуже віддаленою користю , або з користю для себе ж , або функціонування держави як інституції ...

Ви дещо звужуєте1 Для менеЯкщо людина отримує кошти за свою роботу - значить вона потрібна ,а працює вона в бюджетній сфері чи в комерційнії - не важливо (нюанси звичайно є, але це не тема для цього повідомлення)2 Для мене важливо - чи сплачує людина податки з усіх отриманих коштів.... і саме сплата податків є тим критерієм,який визначає потрібність чи непотрібність данної людини для Держави.3 При цьому навіть сплачуючи всі податки - людина у розрізі мікросімї - може бути дотаційною , в той час коли інша сплачуючи податки не з усіх сум - може бути такою що допомогає будувати Державу.