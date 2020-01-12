Для помощи в ответе на данный вопрос, можно составить перечень возможных ответов-действий.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:00
Re: Політичні відповіді на ріторичні запитання
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:03
Re: Читаем и рыбу заворачиваем
Кузьмин процитировал норму законопроекта о запрете подавать в положительном свете деятелей коммунистической эпохи и спросил - можно ли в таком случае телеканалам показывать в положительном свете первого президента Леонида Кравчука, который во времена СССР был одним из руководителей Компартии Украины.
В ответ Ткаченко сказал, что речь идет о том, чтоб не показывать положительно деятелей коммунистической эпохи. А президентов Украины положительно показывать можно.
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:08
Re: Політичні дискусії
Потенціал там, де гроші. В нашому випадку в ЄС чи США. Коли будемо, хоча б,в правовому полі ЄС, тоді і буде потенціал. А так, як ми, при Совку, на Захід експортували тільки сировину, так і зараз експортуємо. Нічого не змінилось.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:13
Дуже вдалий коментар ...
Хірург ( бюджетник насправді ) навчився робити операції - за це він молодець .
Він же - бере за ці операції неадекватно великі як для його пацієнтів гроші - вважаючи себе гідним високої оплати праці - за це він хто ? Пишатися ним ? Чи посадити ?
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:19
Я можу скласти свій алгоритм
1 Спочатку перевірити чи твоя мікросімя(внуки-діти-батьки) , де діти-працюючі, батьки-пенсіонери - є дотаційною чи тою яка дотує....
2 Вийшовши на рівень - та яка дотує - поспілкуватись з своїм найближчим колом(брати/сестри, друзі, співробітники) і переконати їх виконати п1
3 Якщо вийти не виходить(не вистарчає розуму/кваліфікації/здоровя/так вийшло) - сопиш в хусточку і всюди де тільки можна хвалиш мешканців України і Державу Україна які своїми діями/законами - допомагають залишатись тобі на плаву
4 Якщо виплачуєш в рази більше ніж в середньому по Державі
а - всюди поширюєш інформацію з використанням якої і інші зможуть це повторити
б - критикуєш(коректно) ті закони/дії влади які на твій погляд заважають іншим добитись твоїх результатів
в - у випадку коли маєш внутрішню потребу - сам йдеш в політику ,щоб своїми руцями/мізками провести необхідні зміни
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:31
Уточнюйте зразу - бюджетники всі скопом - це хто ?
Бо це дуже широкий спектр абсолютно різних робітників . Причому деякі з них працюють або взагалі в збитки , або з малою чи дуже віддаленою користю , або з користю для себе ж , або функціонування держави як інституції ...
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:14
Где-то тихо всплакнули деятели коммунистической эпохи Кубив и Фарион
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:19
Ви дещо звужуєте
1 Для мене
Якщо людина отримує кошти за свою роботу - значить вона потрібна ,а працює вона в бюджетній сфері чи в комерційнії - не важливо (нюанси звичайно є, але це не тема для цього повідомлення)
2 Для мене важливо - чи сплачує людина податки з усіх отриманих коштів.... і саме сплата податків є тим критерієм,який визначає потрібність чи непотрібність данної людини для Держави.
3 При цьому навіть сплачуючи всі податки - людина у розрізі мікросімї - може бути дотаційною , в той час коли інша сплачуючи податки не з усіх сум - може бути такою що допомогає будувати Державу.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:27
Ітогі подвєдьом. 2020-01-12
Ітогі подвєдьом. 2020-01-12
1)
Это семьям погибших украинцев по 200 тысяч ? ну щедрый барин ...
2)
Будем посмотреть
3)
4)
Показушные задержания. Мотив преступления не озвучен
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:29
Дотація - виключно державний інстремент. Знаю до чого ведете...Знов пересмпрямовуєте дискусію до хибної тези: хто кого годує? Кормільци і кормлящієся... Навіщо? Гординя. Я - кормілєц, патріот і просто гарний чоловяга! А ви - бовдури та бездарі. Наша пєстня хороша! Начинай сначала! Це єдиний Ваш мотив присутності на форумі. Як возвиситися легко? Принизити тих, хто поруч. Щоб писати дохтурську дисертацію спочатку ази термінології треба вивчити, понятійний апарат, вивчити літературу та джерела...і не лише. Практик не може стати дохтуром економічних наук і досягти високої ступіні теоретизації... Був тут один прохфесор...дали копняка під зад...
Ще одна фентезі... Шкідлива і антидержавницька. Вивчіть науково-методичну базу питання. Потім можна про щось балакати.
П.С. Досить вже публічно ганьбитися! І це вже не "соціал-дарвінізм".
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 13 січ, 2020 18:45, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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