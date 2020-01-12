RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5196519751985199>
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:00

Re: Політичні відповіді на ріторичні запитання

  budivelnik написав:а що особисто ви зробили для України - крім обсирання її політиків на цих сторінках?

Для помощи в ответе на данный вопрос, можно составить перечень возможных ответов-действий.
sal
 
Повідомлень: 3695
З нами з: 25.03.16
Подякував: 737 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:03

Re: Читаем и рыбу заворачиваем

Кузьмин процитировал норму законопроекта о запрете подавать в положительном свете деятелей коммунистической эпохи и спросил - можно ли в таком случае телеканалам показывать в положительном свете первого президента Леонида Кравчука, который во времена СССР был одним из руководителей Компартии Украины.
В ответ Ткаченко сказал, что речь идет о том, чтоб не показывать положительно деятелей коммунистической эпохи. А президентов Украины положительно показывать можно.
sal
 
Повідомлень: 3695
З нами з: 25.03.16
Подякував: 737 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:08

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:А відносно потенціалу - є потенціал . Поки що . І завжди був , і завжди буде - поки живуть українц

Потенціал там, де гроші. В нашому випадку в ЄС чи США. Коли будемо, хоча б,в правовому полі ЄС, тоді і буде потенціал. А так, як ми, при Совку, на Захід експортували тільки сировину, так і зараз експортуємо. Нічого не змінилось.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9593
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 1195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:13

  budivelnik написав:
  Replay написав:Так что, хирург- Патриот Украины, это реально!
А ФОП - платник податків, за які потім Хірург оперує - Патріот України?
В мене питання до Вас - а що особисто ви зробили для України - крім обсирання її політиків на цих сторінках?

Дуже вдалий коментар ...
Хірург ( бюджетник насправді ) навчився робити операції - за це він молодець .
Він же - бере за ці операції неадекватно великі як для його пацієнтів гроші - вважаючи себе гідним високої оплати праці - за це він хто ? Пишатися ним ? Чи посадити ?
Puente
 
Повідомлень: 2355
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:19

  sal написав:
  budivelnik написав:а що особисто ви зробили для України - крім обсирання її політиків на цих сторінках?
Для помощи в ответе на данный вопрос, можно составить перечень возможных ответов-действий.
Я можу скласти свій алгоритм
1 Спочатку перевірити чи твоя мікросімя(внуки-діти-батьки) , де діти-працюючі, батьки-пенсіонери - є дотаційною чи тою яка дотує....
2 Вийшовши на рівень - та яка дотує - поспілкуватись з своїм найближчим колом(брати/сестри, друзі, співробітники) і переконати їх виконати п1
3 Якщо вийти не виходить(не вистарчає розуму/кваліфікації/здоровя/так вийшло) - сопиш в хусточку і всюди де тільки можна хвалиш мешканців України і Державу Україна які своїми діями/законами - допомагають залишатись тобі на плаву
4 Якщо виплачуєш в рази більше ніж в середньому по Державі
а - всюди поширюєш інформацію з використанням якої і інші зможуть це повторити
б - критикуєш(коректно) ті закони/дії влади які на твій погляд заважають іншим добитись твоїх результатів
в - у випадку коли маєш внутрішню потребу - сам йдеш в політику ,щоб своїми руцями/мізками провести необхідні зміни
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21825
З нами з: 15.01.09
Подякував: 152 раз.
Подякували: 2229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:31

  budivelnik написав:
  sal написав:
  budivelnik написав:а що особисто ви зробили для України - крім обсирання її політиків на цих сторінках?
Для помощи в ответе на данный вопрос, можно составить перечень возможных ответов-действий.
Я можу скласти свій алгоритм
1 Спочатку перевірити твоя мікросімя(внуки-діти-батьки) , де діти-працюючі, батьки-пенсіонери - є дотаційною чи тою яка дотує....
2 Вийшовши на рівень - та яка дотує - поспілкуватись з своїм найближчим колом(брати/сестри, друзі, співробітники) і переконати їх виконати п1
3 Якщо вийти не виходить(не вистарчає розуму/кваліфікації/здоровя/так вийшло) - сопиш в тряпочку і всюди де тільки можна хвалиш мешканців України і Державу Україна які своїми діями/законами - допомагають залишатись тобі на плаву
4 Якщо виплачуєш в рази більше ніж в середньому по Державі
а - всюди поширюєш інформацію з використанням якої і інші зможуть це повторити
б - критикуєш(коректно) ті закони/дії влади які на твій погляд заважають іншим добитись твоїх результатів
в - у випадку коли маєш внутрішню потребу - сам йдеш в політику ,щоб своїми руцями/мізками провести необхідні зміни


Уточнюйте зразу - бюджетники всі скопом - це хто ?
Бо це дуже широкий спектр абсолютно різних робітників . Причому деякі з них працюють або взагалі в збитки , або з малою чи дуже віддаленою користю , або з користю для себе ж , або функціонування держави як інституції ...
Puente
 
Повідомлень: 2355
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:14

  sal написав:Кузьмин процитировал норму законопроекта о запрете подавать в положительном свете деятелей коммунистической эпохи и спросил - можно ли в таком случае телеканалам показывать в положительном свете первого президента Леонида Кравчука, который во времена СССР был одним из руководителей Компартии Украины.
В ответ Ткаченко сказал, что речь идет о том, чтоб не показывать положительно деятелей коммунистической эпохи. А президентов Украины положительно показывать можно.


Где-то тихо всплакнули деятели коммунистической эпохи Кубив и Фарион :mrgreen:

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4694
З нами з: 02.05.18
Подякував: 881 раз.
Подякували: 2024 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:19

  Puente написав:
  budivelnik написав:Я можу скласти свій алгоритм
1 Спочатку перевірити твоя мікросімя(внуки-діти-батьки) , де діти-працюючі, батьки-пенсіонери - є дотаційною чи тою яка дотує....
2 Вийшовши на рівень - та яка дотує - поспілкуватись з своїм найближчим колом(брати/сестри, друзі, співробітники) і переконати їх виконати п1
3 Якщо вийти не виходить(не вистарчає розуму/кваліфікації/здоровя/так вийшло) - сопиш в тряпочку і всюди де тільки можна хвалиш мешканців України і Державу Україна які своїми діями/законами - допомагають залишатись тобі на плаву
4 Якщо виплачуєш в рази більше ніж в середньому по Державі
а - всюди поширюєш інформацію з використанням якої і інші зможуть це повторити
б - критикуєш(коректно) ті закони/дії влади які на твій погляд заважають іншим добитись твоїх результатів
в - у випадку коли маєш внутрішню потребу - сам йдеш в політику ,щоб своїми руцями/мізками провести необхідні зміни
Уточнюйте зразу - бюджетники всі скопом - це хто ?
Бо це дуже широкий спектр абсолютно різних робітників . Причому деякі з них працюють або взагалі в збитки , або з малою чи дуже віддаленою користю , або з користю для себе ж , або функціонування держави як інституції ...
Ви дещо звужуєте
1 Для мене
Якщо людина отримує кошти за свою роботу - значить вона потрібна ,а працює вона в бюджетній сфері чи в комерційнії - не важливо (нюанси звичайно є, але це не тема для цього повідомлення)
2 Для мене важливо - чи сплачує людина податки з усіх отриманих коштів.... і саме сплата податків є тим критерієм,який визначає потрібність чи непотрібність данної людини для Держави.
3 При цьому навіть сплачуючи всі податки - людина у розрізі мікросімї - може бути дотаційною , в той час коли інша сплачуючи податки не з усіх сум - може бути такою що допомогає будувати Державу.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21825
З нами з: 15.01.09
Подякував: 152 раз.
Подякували: 2229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:27

Ітогі подвєдьом. 2020-01-12

Ітогі подвєдьом. 2020-01-12

1) Семьям погибших в авиакатастрофе в Иране выплатят по 200 тысяч гривень
Это семьям погибших украинцев по 200 тысяч ? ну щедрый барин ...

2) Крушение самолета МАУ: Иран обсудит с Украиной размер компенсаций
Будем посмотреть

3) США намерены изолировать Иран до тех пор, пока он "не будет вести себя как нормальная страна"

"Канада не успокоится": Трюдо заявил, что Иран должен взять на себя полную ответственность за сбитый самолет МАУ

В Иране задержали посла Великобритании, который посетил акцию памяти жертв трагедии "Боинга" МАУ
Иранские силовики задержали в Тегеране посла Великобритании Роба Макейра по подозрению в «организации, провокации и управлении радикальными действиями» на массовых акциях, связанных с уничтожением украинского «Боинга».

Парламент Ирана вступился за Корпус стражей Исламской революции, сбивший самолет МАУ

4) Полиция задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой – Аваков (фото, видео)
Показушные задержания. Мотив преступления не озвучен
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3704
З нами з: 31.08.09
Подякував: 272 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:29

  budivelnik написав: Спочатку перевірити чи твоя мікросімя(внуки-діти-батьки) , де діти-працюючі, батьки-пенсіонери - є дотаційною чи тою яка дотує....

Дотація - виключно державний інстремент. Знаю до чого ведете...Знов пересмпрямовуєте дискусію до хибної тези: хто кого годує? :) Кормільци і кормлящієся... :) Навіщо? Гординя. Я - кормілєц, патріот і просто гарний чоловяга! А ви - бовдури та бездарі. Наша пєстня хороша! Начинай сначала! :P Це єдиний Ваш мотив присутності на форумі. Як возвиситися легко? Принизити тих, хто поруч. Щоб писати дохтурську дисертацію спочатку ази термінології треба вивчити, понятійний апарат, вивчити літературу та джерела...і не лише. Практик не може стати дохтуром економічних наук і досягти високої ступіні теоретизації... Був тут один прохфесор...дали копняка під зад... :P


  budivelnik написав:2 Для мене важливо - чи сплачує людина податки з усіх отриманих коштів.... і саме сплата податків є тим критерієм,який визначає потрібність чи непотрібність данної людини для Держави.
3 При цьому навіть сплачуючи всі податки - людина у розрізі мікросімї - може бути дотаційною , в той час коли інша сплачуючи податки не з усіх сум - може бути такою що допомогає будувати Державу.

Ще одна фентезі... :P Шкідлива і антидержавницька. Вивчіть науково-методичну базу питання. Потім можна про щось балакати.

П.С. Досить вже публічно ганьбитися! І це вже не "соціал-дарвінізм".
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 13 січ, 2020 18:45, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27302
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1898 раз.
Подякували: 2076 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5196519751985199>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16758)
13.01.2020 19:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.