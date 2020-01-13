Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав: Спочатку перевірити чи твоя мікросімя(внуки-діти-батьки) , де діти-працюючі, батьки-пенсіонери - є дотаційною чи тою яка дотує....
Дотація - виключно державний інстремент.
Держава не може нічого дотувати...Держава інструмент передачі від тих хто дотує - тим кого дотують
Козак-характерник написав: Знаю до чого ведете...Знов пересмпрямовуєте дискусію до хибної тези: хто кого годує? Кормільци і кормлящієся... Навіщо? Гординя. Я - кормілєц, ви бовдури та бездарі.
Народну мудрість про брехню і дурня - нагадати? 1 Навіть в релігії є той який дотує і ті яких дотують.. Ісус нагодував одним хлібом....тих хто був голодним Якби не він - ви б не народились, тобто релігійне вчення вказує Є той хто дає - а значить є ті ,які беруть, при цьому Якщо ніхто не дасть - ті кому буде ніде взяти - подохнуть
Козак-характерник написав:
budivelnik написав:2 Для мене важливо - чи сплачує людина податки з усіх отриманих коштів.... і саме сплата податків є тим критерієм,який визначає потрібність чи непотрібність данної людини для Держави. 3 При цьому навіть сплачуючи всі податки - людина у розрізі мікросімї - може бути дотаційною , в той час коли інша сплачуючи податки не з усіх сум - може бути такою що допомогає будувати Державу.
Ще одна фентезі... Шкідлива і антидержавницька. Вивчіть науково-методичну базу питання. Потім можна про щось балакати.
Такий розумний... що аж дурний Я знаю як тебе нагодувати А ти знаєш як розсказати щоб тебе нагодували... Хто з нас більше потрібен? Ти ж без мене все одно здохнеш.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Такий розумний... що аж дурний Я знаю як тебе нагодувати А ти знаєш як розсказати щоб тебе нагодували... Хто з нас більше потрібен? Ти ж без мене все одно здохнеш.
З цього і потрібно було починати. А не всю ту словєсну мішуру...
Козак-характерник написав: Знаю до чого ведете...Знов пересмпрямовуєте дискусію до хибної тези: хто кого годує? Кормільци і кормлящієся... Навіщо? Гординя. Я - кормілєц, патріот і просто гарний чоловяга! А ви - бовдури та бездарі. Наша пєстня хороша! Начинай сначала! Це єдиний Ваш мотив присутності на форумі. Як возвиситися легко? Принизити тих, хто поруч.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
edvardd написав: подумаем о Украинцах..., после майдана и прихода порошенко к власти началась российская агрессия, Украина была на инфоволне сочувствия и на волне помощи запада для противостояния с россией, нас запад был готов засыпать деньгами, называлось это план Маршалла, под это дело планировалось выделить 100 ярдов евро
То вы фантазера Аслунда начитались. Ни один серьезный западный политик об этом даже не заикнулся.
Имхо, если бы Яныку дали через МВФ на порядок меньшую сумму - не было бы ни аннексии Крыма, ни заварухи на Донбассе. Но тот, конечно, тоже хорош - 3 года добивался евроинтеграции, не просчитав последствий.
погуглите, была группа евродепутатов которая это координировала, и с нашей стороны люди были...
Козак-характерник написав:З цього і потрібно було починати. А не всю ту словєсну мішуру..
Починати тобі треба було з того - щоб розібратись в релігійних текстах - перш ніж їх сюди вставляти.... Основа будь-якої релігії(християнської, мусульманської, комуністичної, капіталістичної, державної...) - той хто більше дає , той має право більше вказувати ,що тим хто отримують - робити... Візьми будь які вислови Ісуса з Біблії і проаналізуй їх через мою тезу - будеш здивований,але всі вислови приведуть до вказаної мною суті. Можеш взяти не релігійну тематику, можеш взяти Джона Сміта, чи Карла Маркса - і їх тези також будуть відповідати.... Так що вчись , поки в мене є бажання на такого неука як ти час витрачати.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik Зрозумійте, що вести дискусію з позицій ти - дурак, а я - розумний, немає сенсу. Ви - доросла людина, досягли багато чого в житті. За це Вам честь і повага! Я не жартуючи говорю. У Вас є чому повчитися, є розумні думки. Але Ваша категоричність у судженнях, іх НЕ професійність, бо не можна бути спеціалістом у всіх сферах, Ваша гординя, не дозволяє Вам зрозуміти думку співрозмовника. Ви або домислюєте, або перекручуєте. У Вас мета - не істину виявити, а возвиситися. Тому ніякі альтернативні погляди Ви не спиймаєте, якщо вони протирічать Вашим. А прямі образи, погрози - це вчинки дитини, підлітка. Станьте толерантнішим. Залиште собі і людям право на помилку. Це Вам додасть, як людині...поваги і любові.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:Це Вам додасть, як людині...поваги і любові.
1 В свій час, командир частини в якій я служив казав наступне - Немає такої професії як класний пацан... Тому мені не потрібна ні любов неуків Ні повага від непотрібних 2 Виходячи з п1 - я б радив Вам більше слухати і менше говорити(писати) 3 Виходячи з п2 - я б радив Вам, після того як Ви вислухали усіх - перевірити чи відповідають слова тих кого Ви слухали - їх діям і якщо відповідають - приймати за істину до виконання слова тих ,хто з Вашої точки зору досяг більшого...
А так будете за Мойсеями кожен раз по 40 років пустинями блукати , але в них же і від спраги помрете,так нікуди не дійшовши.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Тому мені не потрібна ні любов неуків Ні повага від непотрібних
Дякую за поради! З приводу написаного...Вам краще знати власні потреби! Кожному своє. Але думаю, що Ви лукавите. А от обзивати співрозмовника чи погрожувати все ж не треба... Не думаю, що Ви самі себе за це поважаєте! Є ще самоповага.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.