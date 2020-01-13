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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5196519751985199
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:43

  Козак-характерник написав:
  budivelnik написав: Спочатку перевірити чи твоя мікросімя(внуки-діти-батьки) , де діти-працюючі, батьки-пенсіонери - є дотаційною чи тою яка дотує....
Дотація - виключно державний інстремент.
Держава не може нічого дотувати...Держава інструмент передачі від тих хто дотує - тим кого дотують
  Козак-характерник написав: Знаю до чого ведете...Знов пересмпрямовуєте дискусію до хибної тези: хто кого годує? :) Кормільци і кормлящієся... :) Навіщо? Гординя. Я - кормілєц, ви бовдури та бездарі.
Народну мудрість про брехню і дурня - нагадати?
1 Навіть в релігії є той який дотує і ті яких дотують..
Ісус нагодував одним хлібом....тих хто був голодним
Якби не він - ви б не народились, тобто релігійне вчення вказує
Є той хто дає - а значить є ті ,які беруть, при цьому
Якщо ніхто не дасть - ті кому буде ніде взяти - подохнуть

  Козак-характерник написав:
  budivelnik написав:2 Для мене важливо - чи сплачує людина податки з усіх отриманих коштів.... і саме сплата податків є тим критерієм,який визначає потрібність чи непотрібність данної людини для Держави.
3 При цьому навіть сплачуючи всі податки - людина у розрізі мікросімї - може бути дотаційною , в той час коли інша сплачуючи податки не з усіх сум - може бути такою що допомогає будувати Державу.
Ще одна фентезі... :P Шкідлива і антидержавницька. Вивчіть науково-методичну базу питання. Потім можна про щось балакати.
Такий розумний... що аж дурний
Я знаю як тебе нагодувати
А ти знаєш як розсказати щоб тебе нагодували...
Хто з нас більше потрібен?
Ти ж без мене все одно здохнеш.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:47

  budivelnik написав:Такий розумний... що аж дурний
Я знаю як тебе нагодувати
А ти знаєш як розсказати щоб тебе нагодували...
Хто з нас більше потрібен?
Ти ж без мене все одно здохнеш.

З цього і потрібно було починати. А не всю ту словєсну мішуру... :P

  Козак-характерник написав: Знаю до чого ведете...Знов пересмпрямовуєте дискусію до хибної тези: хто кого годує? :) Кормільци і кормлящієся... :) Навіщо? Гординя. Я - кормілєц, патріот і просто гарний чоловяга! А ви - бовдури та бездарі. Наша пєстня хороша! Начинай сначала! :P Це єдиний Ваш мотив присутності на форумі. Як возвиситися легко? Принизити тих, хто поруч.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:49

  Starikan написав:
  edvardd написав: подумаем о Украинцах..., после майдана и прихода порошенко к власти началась российская агрессия, Украина была на инфоволне сочувствия и на волне помощи запада для противостояния с россией, нас запад был готов засыпать деньгами, называлось это план Маршалла, под это дело планировалось выделить 100 ярдов евро

То вы фантазера Аслунда начитались.
Ни один серьезный западный политик об этом даже не заикнулся.

Имхо, если бы Яныку дали через МВФ на порядок меньшую сумму - не было бы ни аннексии Крыма, ни заварухи на Донбассе. Но тот, конечно, тоже хорош - 3 года добивался евроинтеграции, не просчитав последствий.

погуглите, была группа евродепутатов которая это координировала, и с нашей стороны люди были...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:57

  Козак-характерник написав:З цього і потрібно було починати. А не всю ту словєсну мішуру..
Починати тобі треба було з того - щоб розібратись в релігійних текстах - перш ніж їх сюди вставляти....
Основа будь-якої релігії(християнської, мусульманської, комуністичної, капіталістичної, державної...) - той хто більше дає , той має право більше вказувати ,що тим хто отримують - робити...
Візьми будь які вислови Ісуса з Біблії і проаналізуй їх через мою тезу - будеш здивований,але всі вислови приведуть до вказаної мною суті.
Можеш взяти не релігійну тематику, можеш взяти Джона Сміта, чи Карла Маркса - і їх тези також будуть відповідати....
Так що вчись , поки в мене є бажання на такого неука як ти час витрачати.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:00

Ітогі подвєдьом. 2020-01-13

Ітогі подвєдьом. 2020-01-13

1) Пристайко анонсировал встречу глав МИД пяти стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе в Иране

2) Зеленский одобрил закон о временных следственных и специальных комиссиях Рады

Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за "кнопкодавство"
Штрафы – от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тысяч до 85 тысяч гривен).

Зеленский подписал закон о совершенствовании высшего образования
Шота у меня нехорошие предчувствия

3) Вся реклама на телевидении, радио и в прессе с 16 января должна быть на украинском языке - Нацсовет по телерадиовещанию

4) Законопроекта о рынке земли пока нет в повестке дня – Разумков

5) В ГПУ открыли дело против экс-главы ГБР Трубы - депутат

Труба прокомментировал дело ГПУ против него: Порошенко жаждет мести
Экс-руководитель ГБР считает, что бывший президент хочет обесценить результаты работы бюро.

Рябошапка - 100% человек Зеленского. Но виноват опять Порошенко. У Трубы явно протекает труба.

6) В полиции пока не назвали версий относительно мотива убийства Окуевой

7) Регистрация за 7 евро: украинцам разъяснили изменения условий безвизовых поездок в страны Евросоюза с 2021 года
то есть с 2021 года эти изменения будут касаться не только Украины, но и, например, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии).

А то начнут разгонять "зраду", что украинцев лишили безвиза

8) С 13 января 2020 года банки должны принимать к исполнению документы на перевод средств только на счета с IBAN.
Медленно, но уверенно движемся к международным стандартам.
В этом заслуга нынешнего руководства НБУ и всей банковской системы в целом. За год, всей банковской системой, был проделан огромный объём работ по переводу на IBAN
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:00

budivelnik Зрозумійте, що вести дискусію з позицій ти - дурак, а я - розумний, немає сенсу. Ви - доросла людина, досягли багато чого в житті. За це Вам честь і повага! Я не жартуючи говорю. У Вас є чому повчитися, є розумні думки. Але Ваша категоричність у судженнях, іх НЕ професійність, бо не можна бути спеціалістом у всіх сферах, Ваша гординя, не дозволяє Вам зрозуміти думку співрозмовника. Ви або домислюєте, або перекручуєте. У Вас мета - не істину виявити, а возвиситися. Тому ніякі альтернативні погляди Ви не спиймаєте, якщо вони протирічать Вашим. А прямі образи, погрози - це вчинки дитини, підлітка. Станьте толерантнішим. Залиште собі і людям право на помилку. Це Вам додасть, як людині...поваги і любові. :wink:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:11

Re: Політичні дискусії

  Козак-характерник написав:Це Вам додасть, як людині...поваги і любові.
1 В свій час, командир частини в якій я служив казав наступне - Немає такої професії як класний пацан...
Тому мені не потрібна ні любов неуків
Ні повага від непотрібних
2 Виходячи з п1 - я б радив Вам більше слухати і менше говорити(писати)
3 Виходячи з п2 - я б радив Вам, після того як Ви вислухали усіх - перевірити чи відповідають слова тих кого Ви слухали - їх діям і якщо відповідають - приймати за істину до виконання слова тих ,хто з Вашої точки зору досяг більшого...

А так будете за Мойсеями кожен раз по 40 років пустинями блукати , але в них же і від спраги помрете,так нікуди не дійшовши.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:27

  budivelnik написав:Тому мені не потрібна ні любов неуків
Ні повага від непотрібних

Дякую за поради! :P З приводу написаного...Вам краще знати власні потреби! Кожному своє. Але думаю, що Ви лукавите. А от обзивати співрозмовника чи погрожувати все ж не треба... :wink: Не думаю, що Ви самі себе за це поважаєте! Є ще самоповага.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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