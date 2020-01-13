Додано: Пон 13 січ, 2020 19:00

Зрозумійте, що вести дискусію з позицій ти - дурак, а я - розумний, немає сенсу. Ви - доросла людина, досягли багато чого в житті. За це Вам честь і повага! Я не жартуючи говорю. У Вас є чому повчитися, є розумні думки. Але Ваша категоричність у судженнях, іх НЕ професійність, бо не можна бути спеціалістом у всіх сферах, Ваша гординя, не дозволяє Вам зрозуміти думку співрозмовника. Ви або домислюєте, або перекручуєте. У Вас мета - не істину виявити, а возвиситися. Тому ніякі альтернативні погляди Ви не спиймаєте, якщо вони протирічать Вашим. А прямі образи, погрози - це вчинки дитини, підлітка. Станьте толерантнішим. Залиште собі і людям право на помилку. Це Вам додасть, як людині...поваги і любові.