Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Хірург ( бюджетник насправді ) навчився робити операції - за це він молодець . Він же - бере за ці операції неадекватно великі як для його пацієнтів гроші - вважаючи себе гідним високої оплати праці - за це він хто ? Пишатися ним ? Чи посадити ?
Смотря какая по сложности операция, какой хирург, готов ли платить пациент...
Ну гордіться ... А я не розумію - яке Ви чи я маємо відношення до того , що зробили наші предки . Це зробили вони . Колись . Десь . І що ? Я тут при чому ?
В смысле, какое отношение "то, что сделали Ваши предки" имеет к Вам? Да они Вас и сделали! Батько й Мати!
Чи Ви ? Гордість - це поняття дуже слизьке - зміст якого в останні кілька сотень років люди перекрутили собі на користь
. Не-а! Это СуперЧуство, лечащее от "меньшовартоcтi". На Западе, очень ценится понятие Команды! Вот в играх, футбол, хоккей, профессиональный...ценится Мастерство, но без Команды, самый лучший игрок - не победит! Гордость за свою Команду, за своё Предприятие, за свою Украину, за своих предков, которые, несмотря на Голодомор, ВМВ и пр., смогли выжить, родить и воспитать потомков, научить их читать, лечить, учить...
А взагалі-то це негативне почуття . Скромнішим треба бути - а не навпаки - як зараз нам всім говорять ...
Совковые подходы. Скромность? Бред! "Золотая молодёжь", выросшая на репититорах и проплаченном образовании, зачастую имеющая IQ ниже среднего, лезет вверх! А Умных -запихивают им в "заместители", чтобы работу основную выполняли... и настоятельно советуют "не высовываться и быть скромным"! Скромность -украшает РАБА!
Востаннє редагувалось Replay в Пон 13 січ, 2020 20:26, всього редагувалось 1 раз.
Replay написав: Была надежда, что Зеленский, сможет сформировать Команду, объединённую общей идеей, Создания Сильной Украины! Объединит Страну на Свой Путь, не с Москвой или с США, а на Свой, в составе Европы!
Иди работай, а не строчи километровые посты в рабочий день.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Puente написав:Хірург ( бюджетник насправді ) навчився робити операції - за це він молодець . Він же - бере за ці операції неадекватно великі як для його пацієнтів гроші - вважаючи себе гідним високої оплати праці - за це він хто ? Пишатися ним ? Чи посадити ?
Це відголоски гегемонії пролетаріату, коли прошарок представників інтелігенції вважався другорядним і мав працювати в першу чергу в подяку за те, що не вбили. Зараз багато хто вважає що хірург за декілька тис. зарплати повинен і то і це, а самі можуть шабашити на чорну здираючи за, наприклад, будівельно-ремонтні роботи з того ж хірурга за пару днів його офіц.зарплату. В усьому цивілізованому світі хірург заробляє на порядки більше пересічних, та і у нас
Кабінет міністрів України затвердив тарифи на операції з трансплантації органів. Про це передає «Урядовий портал» з посиланням на постанову № 1083 від 18 грудня. Згідно з постановою, вартість алотрансплантації нирки (від живого донора або донора-трупа) буде коштувати 323 798 гривень, АВО-несумісна трансплантація нирки — 721 230 гривень. Трансплантація серця/ комплексу «серце-легені» чи після перенесеної трансплантації серця/ комплексу «серце-легені» коштуватиме 535 280 гривень, пересадка печінки чи частини печінки коштуватиме 855 039 гривень. https://hromadske.ua/posts/v-ukrayini-z ... yi-organiv
З одного боку напевно навіть не 70, а 80% сімей (прямо по Парето) не покривають своїх сімейних витрат самі, а в тій чи іншій формі тягнуть з суспільства. З другого боку якщо тільки оцінювати сплачені податки, то вийде, що Вітренко з Коболєвим і т.д. ну супер корисні члени суспільства. Те ж саме і в бізнесі, який генерує свої доходи надаючи послуги і виробляючи товари нехай і в конкурентному середовищі іншим громадянам. Тобто в ідеалі маємо прагнути до взаємної вигоди і співпраці і як мінімум забезпечити життя всім громадянам і відносно справедливий розподіл суспільних благ.
Жизнь одна и тратить её на "борьбу с ветряными мельницами" - глупо.
А я, дурак, знаю таких миллионы. Они до сих пор не верят, что так просто можно продать их и Государство "Украина".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
А взагалі-то це негативне почуття . Скромнішим треба бути - а не навпаки - як зараз нам всім говорять ...
Совковые подходы. Скромность? Бред! "Золотая молодёжь", выросшая на репититорах и проплаченном образовании, зачастую имеющая IQ ниже среднего, лезет вверх! А Умных -запихивают им в "заместители", чтобы работу основную выполняли... и настоятельно советуют "не высовываться и быть скромным"! Скромность -украшает РАБА!
Такое практиковалось всегда. "Шариковщина", "Швондеровщина",.... Когда медалисток отправляли сразу после школы поломойками на шахты - учить их уже нечему. Та же картинка и сейчас.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
[quote="4841045:budivelnik"][quote="4841036:Козак-характерник"]З цього і потрібно було починати. А не всю ту словєсну мішуру..[/quote]Починати тобі треба було з того - щоб розібратись в релігійних текстах - перш ніж їх сюди вставляти.... [i]Основа будь-якої релігії(християнської, мусульманської, комуністичної, капіталістичної, державної...) - [b]той хто більше дає , той має право більше вказувати ,що тим хто отримують - робити[/b]...[/i] Візьми будь які вислови Ісуса з Біблії і проаналізуй їх через мою тезу - будеш здивований,але всі вислови приведуть до вказаної мною суті. Можеш взяти не релігійну тематику, можеш взяти Джона Сміта, чи Карла Маркса - і їх тези також будуть відповідати.... Так що вчись , поки в мене є бажання на такого неука як ти час витрачати.[/quote]
Так считать-то как? Особенно бюджетникам. Им зарплаты начисляются-назначаются.
И проблема безработицы и низких личных массовых зароботков - это отнюдь не личная проблема, а социальная проблема рыночной экономики.
То есть Ваш принцип не нашёл востребования в Европе, США и пр. Потому что понимают натянутость-условность кормящих))
Грубо: раньше был отец-кормилец --- царь (считал, что всех кормит); теперь Вы хотите такую функцию приписать кормильцам-производителям?
Поймите одну фундаментальную вещь --- уровень развития производства благ уже давно носит общественный характер и главное - столь высок, что предложенный Вами принцип уже! давно! устарел! прошёл!
Равными правами наделили всех не просто так... Не из прихоти.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 13 січ, 2020 20:33, всього редагувалось 1 раз.
Иди работай, а не строчи километровые посты в рабочий день.
У меня - Новогодние каникулы! А после них, высоковероятно, уйду на пенсию(сильные сомнения в перспективах низкорентабельного(при крепкой гривне и пр.) предприятия). Буду огiрочки вирощувати! Ось, як бiльшiсть, на депо гривню покладу та й буду жити "собi на задоволення"! Жартую...
Replay написав: Была надежда, что Зеленский, сможет сформировать Команду, объединённую общей идеей, Создания Сильной Украины! Объединит Страну на Свой Путь, не с Москвой или с США, а на Свой, в составе Европы!
Иди работай, а не строчи километровые посты в рабочий день.
Прям как в совковые времена))) Ещё б статью о тунеядцтве дали.
https://replyua.net/blog/kirill-sazonov ... depam.html Популярный украинский политолог и блогер Кирилл Сазонов в своем блоге пишет о том, что у него появилась пока что официально неподтвержденная инсайдерская информация – министрам, заместителям и народным депутатам с 1 января планируют повысить зарплату в разы.
По словам Кирилла Сазонова, совсем скоро тайное станет явным и тогда уже можно будет говорить предметно. Пока же по-тихому в правительстве провели это решение, ведь министры неоднократно жаловались, что зарплаты их не мотивируют работать. Для наглядности – зарплата нардепа будет не меньше 100 тысяч гривен.
Политолог отмечает, еврооптимисты и бывшие нардепы Лещенко и Найем в Набсоветах и сейчас по полмиллиона в месяц имеют и не бедствуют, пристроились на хороших местечках. Пришло время остальных подтянуть. Это все странно выглядит на фоне запланированного еще правительством Гройсманом повышения зарплат учителям на 20%, которое отменили. Причина банальна, сказали, что нет денег, а, значит, нужно еще подождать, а Гройсмана обвинил в полпулизме за то, что дал людям надежду. «Живите теперь с этой информацией. Они зробили нас «разом» или одну букву поменять?», – резюмировал политолог.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.