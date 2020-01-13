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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5198519952005201 Додано: Пон 13 січ, 2020 20:40 Ой+ написав: З одного боку напевно навіть не 70, а 80% сімей (прямо по Парето) не покривають своїх сімейних витрат самі, а в тій чи іншій формі тягнуть з суспільства. З одного боку напевно навіть не 70, а 80% сімей (прямо по Парето) не покривають своїх сімейних витрат самі, а в тій чи іншій формі тягнуть з суспільства.

Кожний годує себе сам . Ніхто нікого не годує. Ні напряму, ні опосередкованно. В соціальному паразитизмі можно "звинуватити" лише тих, хто отримує соціальну допомогу в будь якій формі. Він отримує грощі з "общака". Корисний він член суспільства чи ні? Питання світоглядне, моральне. Інша ситуація: Будівельник - платник податків. Кидає гроші в "общак". "Общак" розкрадається тими, хто перерозпреділяє гроші з нього (псевдоеліта) і частину кидають на соціалку з того общака. Діяльність Будівельника, що платить в той "общак" має корсть? Звісно має...для тих категорій, що розкрадають бюджет і тих, хто отримує соціалку. Для життя пересічного громадянина - ні. Третя ситуація: людина працює офіційно чи не офіційно. Щось платить трохи в бюджет, щось приховує...Є від неї користь чи ні? Правильно вона вчиняє, що приховує від держави частину своїх прибутків? Знову ж таки питання моральних категорій... Хто краще розпорядиться грошима: державні злодії чи сама людина? До чого все це....Держава - це категорія світоглядно-філософська. В основі - мораль суспільства. Якщо базові, засадничі основи держави порушують моральний аспект її існування, то громадянин має право на адекватні дії по захисту свого майна, людської гідності і власних цінностей і пріоритетів. Але це анархічна мораль...Тому держава повина плекати свою мораль, а її еліта бути взірцем дотримання цієї моралі. Інакше ситуація виникне - "нізи", "вєрхи". Тобто революційна. . Ніхто нікого не годує. Ні напряму, ні опосередкованно. В соціальному паразитизмі можно "звинуватити" лише тих, хто отримує соціальну допомогу в будь якій формі. Він отримує грощі з "общака". Корисний він член суспільства чи ні? Питання світоглядне, моральне. Інша ситуація: Будівельник - платник податків. Кидає гроші в "общак". "Общак" розкрадається тими, хто перерозпреділяє гроші з нього (псевдоеліта) і частину кидають на соціалку з того общака. Діяльність Будівельника, що платить в той "общак" має корсть? Звісно має...для тих категорій, що розкрадають бюджет і тих, хто отримує соціалку. Для життя пересічного громадянина - ні. Третя ситуація: людина працює офіційно чи не офіційно. Щось платить трохи в бюджет, щось приховує...Є від неї користь чи ні? Правильно вона вчиняє, що приховує від держави частину своїх прибутків? Знову ж таки питання моральних категорій...Хто краще розпорядиться грошима: державні злодії чи сама людина? До чого все це....Держава - це категорія світоглядно-філософська. В основі - мораль суспільства. Якщо базові, засадничі основи держави порушують моральний аспект її існування, то громадянин має право на адекватні дії по захисту свого майна, людської гідності і власних цінностей і пріоритетів. Але це анархічна мораль...Тому держава повина плекати свою мораль, а її еліта бути взірцем дотримання цієї моралі. Інакше ситуація виникне - "нізи", "вєрхи". Тобто революційна. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 13 січ, 2020 20:41, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27305 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1898 раз. Подякували: 2076 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 20:40 Украинские министры получают зарплату больше, чем чиновники Западной Европы - экс-замминистра Кава



За декабрь 2019 года руководство Министерства культуры Украины выписало себе огромные зарплаты, на общую сумму более 2 млн гривен. Бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава в комментарии "Стране" оценил ситуацию крайне негативно и заявил, что в Европе такого разброса в зарплатах нет.



По его словам, выписывать себе такие большие премии чиновникам позволяют нормативные документы.



"Все базируется на нормативных документах, которые позволяют выписывать такие большие премии для сотрудников. Например, надбавки за законотворческую работу, за сверхурочную работу. Но это очень субъективно оценивается", - рассказал экс-заместитель министра.



При этом, как он отмечает, объективных критериев, которые формируют уровень премий для сотрудников при сомнительных достижения, просто нет.



"Мы видим, как руководство министерства рисует и выплачивает себе такие большие зарплаты, в то время как простые сотрудники госпредприятий получают куда меньше. Я оцениваю такие зарплаты для топ-менеджеров крайне негативно, потому что это показывает социальную несправедливость как по отношению к сотрудникам министерства по вертикале, так и работникам на госпредприятиях", - добавил он.



По словам Кавы, в европейских странах не существует такого большого разброса в заработной плате между руководством и простыми, средними сотрудниками. При этом украинские министры и их заместители получают более высокую зарплату, чем чиновники на аналогичных должностях в государствах Западной Европы.



Как писала "Страна", глава Минкульта Украины Владимир Бородянский и его заместители отразили в декларациях совокупный размер своей декабрьской заработной платы на сумму в 2 070 000 гривен. Так, Бородянский получил за декабрь 112 904 гривны. И это - один из самых маленьких размеров заработной платы, задекларированный руководителями Минкульта.



Ранее сообщалось, что Рябошапке подняли зарплату на 50 тысяч, рядовым прокурорам на 2 тысячи.



Также мы писали, что глава "Укрпочты" Смелянский в 2020 году ежемесячно будет получать почти 2 миллиона зарплаты.

https://strana.ua/news/244215-ministry-v-ukraine-poluchajut-zarplatu-vyshe-evropejskikh-kolleh-aleksandr-kava.html



Наши керманычи как всегда тупо копируют росейский опыт.

Там тоже на почте, ЖД, всякие министры и чиновники, банкиры из гос.банков, и т.д. - выписывают просто сказочные суммы. На фоне сокращения обычных работяг, и убытков госпредприятий Наши керманычи как всегда тупо копируют росейский опыт.Там тоже на почте, ЖД, всякие министры и чиновники, банкиры из гос.банков, и т.д. - выписывают просто сказочные суммы. На фоне сокращения обычных работяг, и убытков госпредприятий Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10198 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6491 раз. Подякували: 2715 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 20:43 Вкладчик1234 написав:



И что эта гёрла сделала в культуре на эти деньги?



Или пуштун с латышом в УкрСвиноПроме?



Или "DJ Лещ" в Укрзализныце? И что эта гёрла сделала в культуре на эти деньги?Или пуштун с латышом в УкрСвиноПроме?Или "DJ Лещ" в Укрзализныце?

Великий платник податків, патріот з великої літери "П"... Радійте!



Вкладчик1234 написав: Наши керманычи как всегда тупо копируют росейский опыт.

Там тоже на почте, ЖД, всякие министры и чиновники, банкиры из гос.банков, и т.д. - выписывают просто сказочные суммы. На фоне сокращения обычных работяг, и убытков госпредприятий Наши керманычи как всегда тупо копируют росейский опыт.Там тоже на почте, ЖД, всякие министры и чиновники, банкиры из гос.банков, и т.д. - выписывают просто сказочные суммы. На фоне сокращения обычных работяг, и убытков госпредприятий

Теж великі патріоти... Чому тільки Будівельник не їм дорікає, що годуєї їх, а нас тут "виховує"? Великий платник податків, патріот з великої літери "П"... Радійте!Теж великі патріоти...Чому тільки Будівельник не їм дорікає, що годуєї їх, а нас тут "виховує"? Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 13 січ, 2020 20:49, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27305 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1898 раз. Подякували: 2076 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 20:48 detroytred написав: Да это не +1, а 1000000000000....500.



Просто браво!



Но чудак-ведущий просто редкий крендель....

Сам знает об активных только 15%.

Сам относится к этим 15%.

Сам не смог объединиться, создать партию, защитить интересы своей группы и!!! -- убеждает, предлагает, говорит, что это якобы могут с бухты-барахты сделать пересичные (иначе вымрут).



Повторюсь: именно потому что власть имущим наср-ть на Украину, на государство, на общество имеем такой результат.



И никто за этих власть имущих не сделает.

Никакой массовый пересичный не сделает.



З.Ы. Оппонент ведущего прав: максимум чего можно добиться от пересичного -- это довести его до бунта (или восстания. то есть под управлением части можновладцив). Да это не +1, а 1000000000000....500.Просто браво!Но чудак-ведущий просто редкий крендель....Сам знает об активных только 15%.Сам относится к этим 15%.Сам не смог объединиться, создать партию, защитить интересы своей группы и!!! -- убеждает, предлагает, говорит, что это якобы могут с бухты-барахты сделать пересичные (иначе вымрут).Повторюсь: именно потому что власть имущим наср-ть на Украину, на государство, на общество имеем такой результат.И никто за этих власть имущих не сделает.Никакой массовый пересичный не сделает.З.Ы. Оппонент ведущего прав: максимум чего можно добиться от пересичного -- это довести его до бунта (или восстания. то есть под управлением части можновладцив).

ТОлько физическая ликвидация криминала во власти позволит восстановит Государство.(и это не обязательно революции- сколько Вам указывать, существуют официальные урегулированные Законами пути решения)

Именно с целью недопущения оного и развязана "войнушка".

Мы же имеем узаконивание криминала во власти, как системы из-вне.

detroytred написав: З.З.Ы. Огромнейшая доля ответственности на власть имущих. Жаль, что осудить их может только морально история...

Практически физически судить нельзя, иначе негатива будет на порядки больше, чем от этой безответственности, барыжничества, жлобства и глупости. З.З.Ы. Огромнейшая доля ответственности на власть имущих. Жаль, что осудить их может только морально история...Практически физически судить нельзя, иначе негатива будет на порядки больше, чем от этой безответственности, барыжничества, жлобства и глупости.

б***, ну сколько можно говорить глупости!

"Власть имущих" и "Институты Государственной власти" - ни есть одно и то же! ТОлько физическая ликвидация криминала во власти позволит восстановит Государство.(и это не обязательно революции- сколько Вам указывать, существуют официальные урегулированные Законами пути решения)Именно с целью недопущения оного и развязана "войнушка".Мы же имеем узаконивание криминала во власти, как системы из-вне.б***, ну сколько можно говорить глупости!"Власть имущих" и "Институты Государственной власти" - ни есть одно и то же! Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7520 З нами з: 20.09.12 Подякував: 658 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 20:51 Kudrjavuy написав: ТОлько физическая ликвидация криминала во власти позволит восстановит Государство.(и это не обязательно революции- сколько Вам указывать, существуют официальные урегулированные Законами пути решения)

Именно с целью недопущения оного и развязана "войнушка".

Мы же имеем узаконивание криминала во власти, как системы из-вне.

ТОлько физическая ликвидация криминала во власти позволит восстановит Государство.(и это не обязательно революции- сколько Вам указывать, существуют официальные урегулированные Законами пути решения)Именно с целью недопущения оного и развязана "войнушка".Мы же имеем узаконивание криминала во власти, как системы из-вне.

Цілком згодний. Цілком згодний. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27305 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1898 раз. Подякували: 2076 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 21:01 detroytred написав: Так считать-то как?

Особенно бюджетникам. Им зарплаты начисляются-назначаются. Так считать-то как?Особенно бюджетникам. Им зарплаты начисляются-назначаются. Для тих хто не читає

1 Мені все одно , хто і на якій посаді отримав кошти

Якщо кошти виплачені , то по барабану кому бюджетнику чи комерційнику... кошти виплачені за роботу.

Таким чином розмір цих виплачених коштів більш-менш відповідає потребі в послугах лікаря/вчителя/чиновника/військового/пожежника/двірника/перукаря/продавця/металурга/хлібороба/митника... і так далі

Те що для одних розмір виплат призначається.а для других визначається ринком-для мене не принципово (навіть по тій простій причині що бюджетників у нас 20% (2 млн) з яких до 1,5 млн ні в кого претензій не виникає) в той час коли комерційників - 10 млн + 3 млн які працюють по сірому/чорному

2 Мене цікавить -які суми сплачуються з отриманих коштів ( при чому з усіх отриманих правих-лівих ....) ( аль-капоне посадили за те що не сплатив податків з доходів від рекету)

3 Якщо людина навіть сплатила все,але при цьому Держава на її мікросімю витрачає більше ніж людина сплатила - така людина як мінімум не повинна ще чогось вимагати ,а як максимум повинна прикласти всі зусилля для того ,щоб за її дітей в школі чи батьків на пенсії - не платили сусіди по будинку Для тих хто не читає1 Мені все одно , хто і на якій посаді отримав коштиЯкщо кошти виплачені , то по барабану кому бюджетнику чи комерційнику... кошти виплачені за роботу.Таким чином розмір цих виплачених коштів більш-менш відповідає потребі в послугах лікаря/вчителя/чиновника/військового/пожежника/двірника/перукаря/продавця/металурга/хлібороба/митника... і так даліТе що для одних розмір виплат призначається.а для других визначається ринком-для мене не принципово (навіть по тій простій причині що бюджетників у нас 20% (2 млн) з яких до 1,5 млн ні в кого претензій не виникає) в той час коли комерційників - 10 млн + 3 млн які працюють по сірому/чорному2 Мене цікавить -які суми сплачуються з отриманих коштів ( при чому з усіх отриманих правих-лівих ....) ( аль-капоне посадили за те що не сплатив податків з доходів від рекету)3 Якщо людина навіть сплатила все,але при цьому Держава на її мікросімю витрачає більше ніж людина сплатила - така людина як мінімум не повинна ще чогось вимагати ,а як максимум повинна прикласти всі зусилля для того ,щоб за її дітей в школі чи батьків на пенсії - не платили сусіди по будинку в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21827 З нами з: 15.01.09 Подякував: 152 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 21:02 M-A-X написав: Климкин назвал Украину сырьевым придатком ЕС:

https://twitter.com/PavloKlimkin/status ... 3481230337 Климкин назвал Украину сырьевым придатком ЕС:

а разве он со своими подельниками не этого добивались?... а разве он со своими подельниками не этого добивались?... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4453 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 699 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5198519952005201 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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