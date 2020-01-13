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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5201520252035204 Додано: Пон 13 січ, 2020 21:53 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: Його бізнес не захищений Його бізнес не захищений Мій бізнес - це я

Тому розорити мене щоб отримати прибуто - не вийде

Без мене бізнес працювати не буде...

Це якогось олігарха в якого є найняті менеджери можна в буцегарню закинути а управляючих перекупити...

В моєму бізнесі такого не вийде

Поки я працюю ,одночасно заміняючи 4-6 осіб - до того часу є прибуток у розмірі зарплати для цих 4-6 осіб і цю зарплату забираю я

Вигнавши мене-треба найняти цих 4- 6... і який від цього толк тому хто вижене? Мій бізнес - це яТому розорити мене щоб отримати прибуто - не вийдеБез мене бізнес працювати не буде...Це якогось олігарха в якого є найняті менеджери можна в буцегарню закинути а управляючих перекупити...В моєму бізнесі такого не вийдеПоки я працюю ,одночасно заміняючи 4-6 осіб - до того часу є прибуток у розмірі зарплати для цих 4-6 осіб і цю зарплату забираю яВигнавши мене-треба найняти цих 4- 6... і який від цього толк тому хто вижене? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21839 З нами з: 15.01.09 Подякував: 152 раз. Подякували: 2233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 21:53 Козак-характерник написав: Kudrjavuy написав: ТОлько физическая ликвидация криминала во власти позволит восстановит Государство.(и это не обязательно революции- сколько Вам указывать, существуют официальные урегулированные Законами пути решения)

Именно с целью недопущения оного и развязана "войнушка".

Мы же имеем узаконивание криминала во власти, как системы из-вне.

ТОлько физическая ликвидация криминала во власти позволит восстановит Государство.(и это не обязательно революции- сколько Вам указывать, существуют официальные урегулированные Законами пути решения)Именно с целью недопущения оного и развязана "войнушка".Мы же имеем узаконивание криминала во власти, как системы из-вне.

Цілком згодний. Цілком згодний.

Именно для этого, лично ты сбежал во Львов.

А не ликвидировал криминал на Донбассе

Ну поедь и ликвидируй ДНР Именно для этого, лично ты сбежал во Львов.А не ликвидировал криминал на ДонбассеНу поедь и ликвидируй ДНР "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3712 З нами з: 31.08.09 Подякував: 272 раз. Подякували: 816 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 21:57 zРадио написав:

Чем хуже результат, тем лучше оплачивается ответственный за него. Чем хуже результат, тем лучше оплачивается ответственный за него.

"Топ-менеджер" ты наш.

Ты на встречах строчишь посты в этом форуме.

Ты хоть легенду не теряй "Топ-менеджер" ты наш.Ты на встречах строчишь посты в этом форуме.Ты хоть легенду не теряй "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3712 З нами з: 31.08.09 Подякував: 272 раз. Подякували: 816 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 22:02 Тракторист написав: Replay написав: В Украине, "Вертикаль власти" по образу российского "феодализма" устроена. В Украине, "Вертикаль власти" по образу российского "феодализма" устроена.

а в чём принципиальное отличие этой вертикали власти с вертикалью власти например в США?... а в чём принципиальное отличие этой вертикали власти с вертикалью власти например в США?...

В том, что в Америке - горизонталь.

А в РФ - вертикаль.



В том, что в США Президента могут, о ужас, критиковать, даже отстранять от должности.

А в РФ - Путин всё правильно сделал. А кто не согласен, дадим 3 года за просто нахождение рядом с митингом..



Но тебе этого не понять, у тебя рабская психология. В том, что в Америке - горизонталь.А в РФ - вертикаль.В том, что в США Президента могут, о ужас, критиковать, даже отстранять от должности.А в РФ - Путин всё правильно сделал. А кто не согласен, дадим 3 года за просто нахождение рядом с митингом..Но тебе этого не понять, у тебя рабская психология. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3712 З нами з: 31.08.09 Подякував: 272 раз. Подякували: 816 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 22:02 budivelnik написав: Козак-характерник написав: Як на мене, не переконливо - дешевий популізм Як на мене, не переконливо - дешевий популізм Це написав той який мене поважає?

Чи це страхопуд , який без зовнішньої підтримки - гімно , але як тільки бачить якогось ольгінця-так відразу й на коні?

Що там релігія каже про клички,звинувачення?

Я ж не такий релігійний балбєс як ти , мені можна й посту не притримуватись . а от тобі грозить гієна вогняна....

чи не грозить? батюшка кирилко-гундяєв -відмолив? Це написав той який мене поважає?Чи це страхопуд , який без зовнішньої підтримки - гімно , але як тільки бачить якогось ольгінця-так відразу й на коні?Що там релігія каже про клички,звинувачення?Я ж не такий релігійний балбєс як ти , мені можна й посту не притримуватись . а от тобі грозить гієна вогняна....чи не грозить? батюшка кирилко-гундяєв -відмолив?

Не перекручуйте. Я висловив своє оціночне судження. Я поважаю Вас як Людину - боже створіння, як працелюбну, енергійну, підприємливу, кмітливу людину. Як батька, що дав майбутнє дітям, як патріота. Розуміння патріотизму в нас тільки різне. Але те, що Ви хочете добра і процвітання Україні це факт. І різні думки з приводу політики не роблять нас ворогами. Я лише сказав, що саме в ролі агітпропу - ви повний нуль. І захист існуючої моделі держави з її вадами - дешевий популізм, як на мене. Аргументація не переконлива. Хоча може комусь ваші аргументи є переконливими. Також стиль дискусії з обзиваннями і загрозами вважаю не прийнятний. Але в жодному випадку не хотів Вас образити, як особистість. В нас тут боротьба думок, а не за чуби один одного дертимемо... Не перекручуйте. Я висловив своє оціночне судження. Я поважаю Вас як Людину - боже створіння, як працелюбну, енергійну, підприємливу, кмітливу людину. Як батька, що дав майбутнє дітям, як патріота. Розуміння патріотизму в нас тільки різне. Але те, що Ви хочете добра і процвітання Україні це факт. І різні думки з приводу політики не роблять нас ворогами. Я лише сказав, що саме в ролі агітпропу - ви повний нуль.І захист існуючої моделі держави з її вадами - дешевий популізм, як на мене. Аргументація не переконлива. Хоча може комусь ваші аргументи є переконливими. Також стиль дискусії з обзиваннями і загрозами вважаю не прийнятний.Але в жодному випадку не хотів Вас образити, як особистість. В нас тут боротьба думок, а не за чуби один одного дертимемо... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27313 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1898 раз. Подякували: 2076 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 22:08 Козак-характерник написав: лише сказав, що саме в ролі агітпропу - ви повний нуль. лише сказав, що саме в ролі агітпропу - ви повний нуль.

Агитатор ты нащ.

Да не проецируй уже свои действия на других.

Прочитай что тебе пишут. Агитатор ты нащ.Да не проецируй уже свои действия на других.Прочитай что тебе пишут. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3712 З нами з: 31.08.09 Подякував: 272 раз. Подякували: 816 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 22:11 budivelnik написав: Козак-характерник написав: Його бізнес не захищений Його бізнес не захищений Мій бізнес - це я

Тому розорити мене щоб отримати прибуто - не вийде

Без мене бізнес працювати не буде...

Це якогось олігарха в якого є найняті менеджери можна в буцегарню закинути а управляючих перекупити...

В моєму бізнесі такого не вийде

Поки я працюю ,одночасно заміняючи 4-6 осіб - до того часу є прибуток у розмірі зарплати для цих 4-6 осіб і цю зарплату забираю я

Вигнавши мене-треба найняти цих 4- 6... і який від цього толк тому хто вижене? Мій бізнес - це яТому розорити мене щоб отримати прибуто - не вийдеБез мене бізнес працювати не буде...Це якогось олігарха в якого є найняті менеджери можна в буцегарню закинути а управляючих перекупити...В моєму бізнесі такого не вийдеПоки я працюю ,одночасно заміняючи 4-6 осіб - до того часу є прибуток у розмірі зарплати для цих 4-6 осіб і цю зарплату забираю яВигнавши мене-треба найняти цих 4- 6... і який від цього толк тому хто вижене?

Ви помиляєтеся. Я знаю конкретні випадки, коли руйнували бізнес людей. До фізичної ліквідації власника, взяття в заручники членів сімей. Якщо Ви з тим не стикалися, то це не означає, що такого немає. Бізнес в нас не захищений ЗАКОНОМ. Тому і друге, і третє сословіє повинно обєднатися у боротьбі з першим. В буржуазній революції приймають участь майже всі сословія, тому буржуазні революції одночасно є національними. Але організатором і спонсором таких революцій є дрібна і середня буржуазія. А третє сословіє - масовка, переважно. Саме під час буржуазних революцій формувалися нації і держави. В нас же цей поцес пригальмований досі. В той час, як світ рухається в постіндустріальному суспільстві.



pesikot написав: Козак-характерник написав: лише сказав, що саме в ролі агітпропу - ви повний нуль. лише сказав, що саме в ролі агітпропу - ви повний нуль.

Агитатор ты нащ.

Да не проецируй уже свои действия на других.

Прочитай что тебе пишут. Агитатор ты нащ.Да не проецируй уже свои действия на других.Прочитай что тебе пишут.

Що за кицька тут мявкає? Ви помиляєтеся. Я знаю конкретні випадки, коли руйнували бізнес людей. До фізичної ліквідації власника, взяття в заручники членів сімей. Якщо Ви з тим не стикалися, то це не означає, що такого немає. Бізнес в нас не захищений ЗАКОНОМ. Тому і друге, і третє сословіє повинно обєднатися у боротьбі з першим. В буржуазній революції приймають участь майже всі сословія, тому буржуазні революції одночасно є національними. Але організатором і спонсором таких революцій є дрібна і середня буржуазія. А третє сословіє - масовка, переважно.Саме під час буржуазних революцій формувалися нації і держави. В нас же цей поцес пригальмований досі. В той час, як світ рухається в постіндустріальному суспільстві.Що за кицька тут мявкає? Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27313 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1898 раз. Подякували: 2076 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 січ, 2020 22:29 pesikot написав: zРадио написав:

Чем хуже результат, тем лучше оплачивается ответственный за него. Чем хуже результат, тем лучше оплачивается ответственный за него.

"Топ-менеджер" ты наш.

Ты на встречах строчишь посты в этом форуме.

Ты хоть легенду не теряй "Топ-менеджер" ты наш.Ты на встречах строчишь посты в этом форуме.Ты хоть легенду не теряй

pesikot написав: Козак-характерник написав: лише сказав, що саме в ролі агітпропу - ви повний нуль. лише сказав, що саме в ролі агітпропу - ви повний нуль.

Агитатор ты нащ.

Да не проецируй уже свои действия на других.

Прочитай что тебе пишут. Агитатор ты нащ.Да не проецируй уже свои действия на других.Прочитай что тебе пишут.



Хороший у тебя все-таки ник - уровень аргументации соответствует Хороший у тебя все-таки ник - уровень аргументации соответствует zРадио

Повідомлень: 4700 З нами з: 02.05.18 Подякував: 882 раз. Подякували: 2024 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5201520252035204 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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