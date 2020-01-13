Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Козак-характерник написав:Його бізнес не захищений
Мій бізнес - це я Тому розорити мене щоб отримати прибуто - не вийде Без мене бізнес працювати не буде... Це якогось олігарха в якого є найняті менеджери можна в буцегарню закинути а управляючих перекупити... В моєму бізнесі такого не вийде Поки я працюю ,одночасно заміняючи 4-6 осіб - до того часу є прибуток у розмірі зарплати для цих 4-6 осіб і цю зарплату забираю я Вигнавши мене-треба найняти цих 4- 6... і який від цього толк тому хто вижене?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Kudrjavuy написав:ТОлько физическая ликвидация криминала во власти позволит восстановит Государство.(и это не обязательно революции- сколько Вам указывать, существуют официальные урегулированные Законами пути решения) Именно с целью недопущения оного и развязана "войнушка". Мы же имеем узаконивание криминала во власти, как системы из-вне.
Цілком згодний.
Именно для этого, лично ты сбежал во Львов. А не ликвидировал криминал на Донбассе Ну поедь и ликвидируй ДНР
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Козак-характерник написав:Як на мене, не переконливо - дешевий популізм
Це написав той який мене поважає? Чи це страхопуд , який без зовнішньої підтримки - гімно , але як тільки бачить якогось ольгінця-так відразу й на коні? Що там релігія каже про клички,звинувачення? Я ж не такий релігійний балбєс як ти , мені можна й посту не притримуватись . а от тобі грозить гієна вогняна.... чи не грозить? батюшка кирилко-гундяєв -відмолив?
Не перекручуйте. Я висловив своє оціночне судження. Я поважаю Вас як Людину - боже створіння, як працелюбну, енергійну, підприємливу, кмітливу людину. Як батька, що дав майбутнє дітям, як патріота. Розуміння патріотизму в нас тільки різне. Але те, що Ви хочете добра і процвітання Україні це факт. І різні думки з приводу політики не роблять нас ворогами. Я лише сказав, що саме в ролі агітпропу - ви повний нуль. І захист існуючої моделі держави з її вадами - дешевий популізм, як на мене. Аргументація не переконлива. Хоча може комусь ваші аргументи є переконливими. Також стиль дискусії з обзиваннями і загрозами вважаю не прийнятний. Але в жодному випадку не хотів Вас образити, як особистість. В нас тут боротьба думок, а не за чуби один одного дертимемо...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:Його бізнес не захищений
Мій бізнес - це я Тому розорити мене щоб отримати прибуто - не вийде Без мене бізнес працювати не буде... Це якогось олігарха в якого є найняті менеджери можна в буцегарню закинути а управляючих перекупити... В моєму бізнесі такого не вийде Поки я працюю ,одночасно заміняючи 4-6 осіб - до того часу є прибуток у розмірі зарплати для цих 4-6 осіб і цю зарплату забираю я Вигнавши мене-треба найняти цих 4- 6... і який від цього толк тому хто вижене?
Ви помиляєтеся. Я знаю конкретні випадки, коли руйнували бізнес людей. До фізичної ліквідації власника, взяття в заручники членів сімей. Якщо Ви з тим не стикалися, то це не означає, що такого немає. Бізнес в нас не захищений ЗАКОНОМ. Тому і друге, і третє сословіє повинно обєднатися у боротьбі з першим. В буржуазній революції приймають участь майже всі сословія, тому буржуазні революції одночасно є національними. Але організатором і спонсором таких революцій є дрібна і середня буржуазія. А третє сословіє - масовка, переважно. Саме під час буржуазних революцій формувалися нації і держави. В нас же цей поцес пригальмований досі. В той час, як світ рухається в постіндустріальному суспільстві.
pesikot написав:
Козак-характерник написав:лише сказав, що саме в ролі агітпропу - ви повний нуль.
Агитатор ты нащ. Да не проецируй уже свои действия на других. Прочитай что тебе пишут.
Що за кицька тут мявкає?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
zРадио написав:Хороший у тебя все-таки ник - уровень аргументации соответствует
Так, рівень аргументації такий, що відповідати немає бажання, шкода витрачати час. Будівельник хоч, як на мене має і не переконливі аргументи, але все ж має якусь позицію. З нею можна погоджуватися або ні, але вона є. Тут тільки тролізм у чистому вигляді.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Фонд опубликовал список в газете ведомства «Ведомости приватизации», пишет «Экономическая правда».
Сообщается, что фонд планирует продать 100% акций ПАО «Херсонский завод «Судмаш», уставный капитал которого составляет 67,235 миллиона гривен, а также комплексы восьми оборонных предприятий.
Речь идет о «Винницком авиационном заводе – «ВИАЗ», «Запорожском автомобильном ремонтном заводе», «Ивано-Франковском котельно-сварочном заводе», госпредприятии «171 Черниговский ремонтный завод», «Нежинском ремонтном заводе инженерного вооружения», «Харьковском заводе транспортного оборудования».
Также в перечне представлены киевские предприятия – «Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления» и госпредприятие «Укроборонресурсы».
Как сообщала группа «ИС», предприятия концерна «Укроборонпром» почти полностью выполнили обязательства перед государством по изготовлению и ремонту военной техники.
Как говорил ранее "Война" - это только для населения.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.