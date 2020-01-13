Додано: Пон 13 січ, 2020 22:02

budivelnik написав: Козак-характерник написав: Як на мене, не переконливо - дешевий популізм Як на мене, не переконливо - дешевий популізм Це написав той який мене поважає?

Чи це страхопуд , який без зовнішньої підтримки - гімно , але як тільки бачить якогось ольгінця-так відразу й на коні?

Що там релігія каже про клички,звинувачення?

Я ж не такий релігійний балбєс як ти , мені можна й посту не притримуватись . а от тобі грозить гієна вогняна....

чи не грозить? батюшка кирилко-гундяєв -відмолив? Це написав той який мене поважає?Чи це страхопуд , який без зовнішньої підтримки - гімно , але як тільки бачить якогось ольгінця-так відразу й на коні?Що там релігія каже про клички,звинувачення?Я ж не такий релігійний балбєс як ти , мені можна й посту не притримуватись . а от тобі грозить гієна вогняна....чи не грозить? батюшка кирилко-гундяєв -відмолив?

Не перекручуйте. Я висловив своє оціночне судження. Я поважаю Вас як Людину - боже створіння, як працелюбну, енергійну, підприємливу, кмітливу людину. Як батька, що дав майбутнє дітям, як патріота. Розуміння патріотизму в нас тільки різне. Але те, що Ви хочете добра і процвітання Україні це факт. І різні думки з приводу політики не роблять нас ворогами. Я лише сказав, що саме в ролі агітпропу - ви повний нуль.І захист існуючої моделі держави з її вадами - дешевий популізм, як на мене. Аргументація не переконлива. Хоча може комусь ваші аргументи є переконливими. Також стиль дискусії з обзиваннями і загрозами вважаю не прийнятний.Але в жодному випадку не хотів Вас образити, як особистість. В нас тут боротьба думок, а не за чуби один одного дертимемо...