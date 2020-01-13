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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5202520352045205
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:05

  Козак-характерник написав:
  zРадио написав:Хороший у тебя все-таки ник - уровень аргументации соответствует :mrgreen:

Так, рівень аргументації такий, що відповідати немає бажання, шкода витрачати час. Будівельник хоч, як на мене має і не переконливі аргументи, але все ж має якусь позицію. З нею можна погоджуватися або ні, але вона є. Тут тільки тролізм у чистому вигляді. :)

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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:17

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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