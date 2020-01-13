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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 13 січ, 2020 23:05
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 23:17
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 14 січ, 2020 02:08
Kudrjavuy
Девять предприятий Государственного концерна «Укроборонпром» будут приватизированы.
Это Жесть, реально!
Походу, денег в стране реально не хватает, готовы на всё!
Будинок Ради на Грушевского - не думали продать кому-нибудь?
А депутаты, будут в Аренду сессионный зал брать, естественно за деньги "налогоплательщиков"!
Дарю бизнес идею!
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