Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Девять предприятий Государственного концерна «Укроборонпром» будут приватизированы.
Это Жесть, реально! Походу, денег в стране реально не хватает, готовы на всё! Будинок Ради на Грушевского - не думали продать кому-нибудь?
А депутаты, будут в Аренду сессионный зал брать, естественно за деньги "налогоплательщиков"! Дарю бизнес идею!
Мне интересно, А Вы сообщения друг дружки читаете?
detroytred написав:
zРадио написав:
Козак-характерник написав:Це все тому, що не свідомі громадяни мало наЛОХів платять...
Да, честно говоря, риторика budivelnik доставляет - зачем Зеленскому бездарный Бородянский, когда у нас тут такой одаренный начальник агитпропа есть?
Тут утром Кудрявый отличное видео дал.
Активные (и не бедные, имеющие неплохое образование и возможности) мелкие и средние предприниматели не смогли создать свою полтисилу, объединиться и *побороть* высоких можновладцив.
Зато дали умный))) совет гораздо более многочисленным и с меньшими возможностями нищебродам -- объединяйтесь, боритесь, добивайтесь. Еще и всю ответственность на них повесили лёгко.
Вам уже не выводы, не идею,.... - Что Украинцам ещё 29 лет назад пора было задуматься о создании своего Государства, иначе ожидает судьба индейцев.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Руководителем банды киллеров, убивших участника АТО и чеченского национально-освободительного движения Амину Окуеву, оказался некий Редькин - бизнес-партнер семьи Зеленских, Шефира и руководителя бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрия Аристова.
Как стало известно из публичных реестров, до апреля 2019-го Игорь Васильевич Редькин являлся одним из собственников компании "Голден-Фиш". Тогда ее директором являлась Марина Аристова, а действующий собственник – Юрий Аристов. Компания, согласно реестру Youcontrol, может заниматься доставкой пищи, продажей напитков и табачных изделий.
Аристову принадлежит бизнес, который специализируется на импорте живых морепродуктов и охлажденной рыбы премиум класса, также в группу входит сеть ресторанов Fish house и Oysters Cava Bar.
Что интересно, до прошлого года Аристов вместе с супругой помощника президента и самой первой леди владели компанией "Норин Фиш". Так, среди уже бывших собственников компании: Юрий Аристов, Елена Зеленская и Лариса Шефир.
Вот таким образом, Игорь Вячеславович Редькин имел общий бизнес с партнером Зеленского Юрием Аристовым.
Многие из политичекого бомонда страны удивлены, что роль убийц, как в деле Шеремета, "не назначили какого-то правосека, волонтера или просто патриота".
"Очевидно, обостряется подковерная борьба внутри властных кланов силовиков и фигуранты этого дела должны пойти в очередной размен и взаимозачет", - считает экс-нардеп Андрей Денисенко.
"Но, что симптоматично, - несмотря на то, что в деле внезапно нашелся биоматериал на оружии для анализа ДНК, - так же внезапно из сообщений правоохранителей исчезли упоминания о российском следе и кремлевских заказчиков убийства Окуевои и покушении на Осмаева", - отмечает политик.
Другие же считают, что задержав руководителей банды киллеров, очередные зачетные очки набрал себе министр внутренних дел Арсен Аваков и в этом контексте рассчитывать на объективное расследование дела особо не приходится.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.