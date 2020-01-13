13 января, 18:37Ру­ко­во­ди­те­лем банды кил­ле­ров, убив­ших участ­ни­ка АТО и че­чен­ско­го на­ци­о­наль­но-осво­бо­ди­тель­но­го дви­же­ния Амину Оку­е­ву, ока­зал­ся некий Редь­кин - биз­нес-парт­нер семьи Зе­лен­ских, Ше­фи­ра и ру­ко­во­ди­те­ля бюд­жет­но­го ко­ми­те­та Вер­хов­ной Рады Укра­и­ны Юрия Ари­сто­ва.Как стало из­вест­но из пуб­лич­ных ре­ест­ров, до ап­ре­ля 2019-го Игорь Ва­си­лье­вич Редь­кин яв­лял­ся одним из соб­ствен­ни­ков ком­па­нии "Гол­ден-Фиш". Тогда ее ди­рек­то­ром яв­ля­лась Ма­ри­на Ари­сто­ва, а дей­ству­ю­щий соб­ствен­ник – Юрий Ари­стов. Ком­па­ния, со­глас­но ре­ест­ру Youcontrol, может за­ни­мать­ся до­став­кой пищи, про­да­жей на­пит­ков и та­бач­ных из­де­лий.Ари­сто­ву при­над­ле­жит биз­нес, ко­то­рый спе­ци­а­ли­зи­ру­ет­ся на им­пор­те живых мо­ре­про­дук­тов и охла­жден­ной рыбы пре­ми­ум клас­са, также в груп­пу вхо­дит сеть ре­сто­ра­нов Fish house и Oysters Cava Bar.Что ин­те­рес­но, до про­шло­го года Ари­стов вме­сте с су­пру­гой по­мощ­ни­ка пре­зи­ден­та и самой пер­вой леди вла­де­ли ком­па­ни­ей "Норин Фиш". Так, среди уже быв­ших соб­ствен­ни­ков ком­па­нии: Юрий Ари­стов, Елена Зе­лен­ская и Ла­ри­са Шефир.Вот таким об­ра­зом, Игорь Вя­че­сла­во­вич Редь­кин имел общий биз­нес с парт­не­ром Зе­лен­ско­го Юрием Ари­сто­вым.Мно­гие из по­ли­ти­че­ко­го бо­мон­да стра­ны удив­ле­ны, что роль убийц, как в деле Ше­ре­ме­та, "не на­зна­чи­ли ка­ко­го-то пра­во­се­ка, во­лон­те­ра или про­сто пат­ри­о­та"."Оче­вид­но, обост­ря­ет­ся под­ко­вер­ная борь­ба внут­ри власт­ных кла­нов си­ло­ви­ков и фи­гу­ран­ты этого дела долж­ны пойти в оче­ред­ной раз­мен и вза­и­мо­за­чет", - счи­та­ет экс-нар­деп Ан­дрей Де­ни­сен­ко."Но, что симп­то­ма­тич­но, - несмот­ря на то, что в деле вне­зап­но на­шел­ся био­ма­те­ри­ал на ору­жии для ана­ли­за ДНК, - так же вне­зап­но из со­об­ще­ний пра­во­охра­ни­те­лей ис­чез­ли упо­ми­на­ния о рос­сий­ском следе и крем­лев­ских за­каз­чи­ков убий­ства Оку­е­вои и по­ку­ше­нии на Осма­е­ва", - от­ме­ча­ет по­ли­тик.Дру­гие же счи­та­ют, что за­дер­жав ру­ко­во­ди­те­лей банды кил­ле­ров, оче­ред­ные за­чет­ные очки на­брал себе ми­нистр внут­рен­них дел Арсен Ава­ков и в этом кон­тек­сте рас­счи­ты­вать на объ­ек­тив­ное рас­сле­до­ва­ние дела особо не при­хо­дит­ся.