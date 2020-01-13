zРадио написав:

Вкладчик1234 написав: Украинские министры получают зарплату больше, чем чиновники Западной Европы - экс-замминистра Кава



есть результаты их работы, а именно - рост износа автомобильных и железных дорог, усиление эмиграции, падение рождаемости, повышение пенсионного возраста и т.д.

Чем хуже результат, тем лучше оплачивается ответственный за него. Так, зарплата Смелянского растет с ростом убытков УкрпочтыУ министерств, как таковых, убытков нет, ноЕдинственный пример, где с ростом зарплат руководства наблюдается якобы улучшение показателей, это Нефтегаз, но и там результат получен лишь за счет увеличения тарифов на монопольном рынке. Причем доходы компании растут медленнее, чем расходы, т.е. и здесь наблюдается снижение экономической прибыли на уровне всей экономики (у населения изымаются деньги, что снижает спрос на товары и услуги других производителей во всех потребительских сегментах)