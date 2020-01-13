Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Девять предприятий Государственного концерна «Укроборонпром» будут приватизированы.
Это Жесть, реально! Походу, денег в стране реально не хватает, готовы на всё! Будинок Ради на Грушевского - не думали продать кому-нибудь?
А депутаты, будут в Аренду сессионный зал брать, естественно за деньги "налогоплательщиков"! Дарю бизнес идею!
Мне интересно, А Вы сообщения друг дружки читаете?
detroytred написав:
zРадио написав:
Козак-характерник написав:Це все тому, що не свідомі громадяни мало наЛОХів платять...
Да, честно говоря, риторика budivelnik доставляет - зачем Зеленскому бездарный Бородянский, когда у нас тут такой одаренный начальник агитпропа есть?
Тут утром Кудрявый отличное видео дал.
Активные (и не бедные, имеющие неплохое образование и возможности) мелкие и средние предприниматели не смогли создать свою полтисилу, объединиться и *побороть* высоких можновладцив.
Зато дали умный))) совет гораздо более многочисленным и с меньшими возможностями нищебродам -- объединяйтесь, боритесь, добивайтесь. Еще и всю ответственность на них повесили лёгко.
Вам уже не выводы, не идею,.... - Что Украинцам ещё 29 лет назад пора было задуматься о создании своего Государства, иначе ожидает судьба индейцев. А Вы открыто разводите демагогию, при чём, с подачи Врага.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 14 січ, 2020 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Руководителем банды киллеров, убивших участника АТО и чеченского национально-освободительного движения Амину Окуеву, оказался некий Редькин - бизнес-партнер семьи Зеленских, Шефира и руководителя бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрия Аристова.
Как стало известно из публичных реестров, до апреля 2019-го Игорь Васильевич Редькин являлся одним из собственников компании "Голден-Фиш". Тогда ее директором являлась Марина Аристова, а действующий собственник – Юрий Аристов. Компания, согласно реестру Youcontrol, может заниматься доставкой пищи, продажей напитков и табачных изделий.
Аристову принадлежит бизнес, который специализируется на импорте живых морепродуктов и охлажденной рыбы премиум класса, также в группу входит сеть ресторанов Fish house и Oysters Cava Bar.
Что интересно, до прошлого года Аристов вместе с супругой помощника президента и самой первой леди владели компанией "Норин Фиш". Так, среди уже бывших собственников компании: Юрий Аристов, Елена Зеленская и Лариса Шефир.
Вот таким образом, Игорь Вячеславович Редькин имел общий бизнес с партнером Зеленского Юрием Аристовым.
Многие из политичекого бомонда страны удивлены, что роль убийц, как в деле Шеремета, "не назначили какого-то правосека, волонтера или просто патриота".
"Очевидно, обостряется подковерная борьба внутри властных кланов силовиков и фигуранты этого дела должны пойти в очередной размен и взаимозачет", - считает экс-нардеп Андрей Денисенко.
"Но, что симптоматично, - несмотря на то, что в деле внезапно нашелся биоматериал на оружии для анализа ДНК, - так же внезапно из сообщений правоохранителей исчезли упоминания о российском следе и кремлевских заказчиков убийства Окуевои и покушении на Осмаева", - отмечает политик.
Другие же считают, что задержав руководителей банды киллеров, очередные зачетные очки набрал себе министр внутренних дел Арсен Аваков и в этом контексте рассчитывать на объективное расследование дела особо не приходится.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вкладчик1234 написав:И что эта гёрла сделала в культуре на эти деньги?
Или пуштун с латышом в УкрСвиноПроме?
Или "DJ Лещ" в Укрзализныце?
Сам голосовал за это, сам и кушай. Тебе лично всё объяснялось.
Не способен был понять ? Смотри теперь на шарик
Человек голосовал по Конституции Украины. Его знания антиконституции с 2011 года, или вернее её трактовки нулевые.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вкладчик1234 написав:Украинские министры получают зарплату больше, чем чиновники Западной Европы - экс-замминистра Кава
Чем хуже результат, тем лучше оплачивается ответственный за него. Так, зарплата Смелянского растет с ростом убытков Укрпочты
У министерств, как таковых, убытков нет, но есть результаты их работы, а именно - рост износа автомобильных и железных дорог, усиление эмиграции, падение рождаемости, повышение пенсионного возраста и т.д.
Единственный пример, где с ростом зарплат руководства наблюдается якобы улучшение показателей, это Нефтегаз, но и там результат получен лишь за счет увеличения тарифов на монопольном рынке. Причем доходы компании растут медленнее, чем расходы, т.е. и здесь наблюдается снижение экономической прибыли на уровне всей экономики (у населения изымаются деньги, что снижает спрос на товары и услуги других производителей во всех потребительских сегментах)
Це все тому, що не свідомі громадяни мало наЛОХів платять...
Квартал 95
Replay написав:Kudrjavuy
Девять предприятий Государственного концерна «Укроборонпром» будут приватизированы.
Это Жесть, реально! Походу, денег в стране реально не хватает, готовы на всё! Будинок Ради на Грушевского - не думали продать кому-нибудь?
А депутаты, будут в Аренду сессионный зал брать, естественно за деньги "налогоплательщиков"! Дарю бизнес идею!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Тракторист написав:......,. среди борцов с коммунистическим прошлым как правило каждый второй ранее был активным борцом за идеи коммунизма...
И то только потому, что остальные по молодости за коммунизм побороться не успели.
"Разруха она в головах" - Нужно не "Бороться", а "строить". - Именно по этой причине "дураки весь мир", а только РФ и её сателлиты "борцуны" всегда в ..., по причине "идеологии". Вот и ответ при чём не мой:
pesikot написав:
Replay написав:pesikot
Иди работай, а не строчи километровые посты в рабочий день.
У меня - Новогодние каникулы!
А ты не каникулы устраивай, а иди работать. А то у тебя гордости за то, чего ты не делал, хоть лопатой жуй. А сам ни хрена не делаешь
Открыто Азировский - ты работай, а я буду зарабатывать.(не баньте утрировал, жестко но точно)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.