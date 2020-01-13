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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5203520452055206>
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:17

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 01:53

  Тракторист написав:......,.
среди борцов с коммунистическим прошлым как правило каждый второй ранее был активным борцом за идеи коммунизма... :mrgreen:

И то только потому, что остальные по молодости за коммунизм побороться не успели. :mrgreen:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 02:08

Kudrjavuy
Девять предприятий Государственного концерна «Укроборонпром» будут приватизированы.

Это Жесть, реально!
Походу, денег в стране реально не хватает, готовы на всё!
Будинок Ради на Грушевского - не думали продать кому-нибудь?

А депутаты, будут в Аренду сессионный зал брать, естественно за деньги "налогоплательщиков"!
Дарю бизнес идею! :D
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 08:20

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Да, честно говоря, риторика budivelnik доставляет - зачем Зеленскому бездарный Бородянский, когда у нас тут такой одаренный начальник агитпропа есть?


Мені здається Ваша позиція цілком підходить новій владі, по крайній мірі по звалюванню вини на "попередніків". І зарплати непогані.
Загалом, Міністр Бородянський та його заступники у грудні задекларували заробітної плати на суму 2 мільйони 70 тисяч гривень! https://wz.lviv.ua/news/404342-ministr- ... u-zarplatu
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 08:36

  Replay написав:Kudrjavuy
Девять предприятий Государственного концерна «Укроборонпром» будут приватизированы.

Это Жесть, реально!
Походу, денег в стране реально не хватает, готовы на всё!
Будинок Ради на Грушевского - не думали продать кому-нибудь?

А депутаты, будут в Аренду сессионный зал брать, естественно за деньги "налогоплательщиков"!
Дарю бизнес идею! :D

Мне интересно, А Вы сообщения друг дружки читаете?
  detroytred написав:
  zРадио написав:
  Козак-характерник написав:Це все тому, що не свідомі громадяни мало наЛОХів платять... :)


Да, честно говоря, риторика budivelnik доставляет - зачем Зеленскому бездарный Бородянский, когда у нас тут такой одаренный начальник агитпропа есть? :mrgreen:

Тут утром Кудрявый отличное видео дал.

Активные (и не бедные, имеющие неплохое образование и возможности) мелкие и средние предприниматели не смогли создать свою полтисилу, объединиться и *побороть* высоких можновладцив.

Зато дали умный))) совет гораздо более многочисленным и с меньшими возможностями нищебродам -- объединяйтесь, боритесь, добивайтесь.
Еще и всю ответственность на них повесили лёгко.

Вам уже не выводы, не идею,....
- Что Украинцам ещё 29 лет назад пора было задуматься о создании своего Государства, иначе ожидает судьба индейцев.
А Вы открыто разводите демагогию, при чём, с подачи Врага.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 14 січ, 2020 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:07

Вкладчик1234
:mrgreen:
НИКОГДА ЕЩЕ ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ БЫЛ ТАК БЛИЗКО К ПРОВАЛУ
13 января, 18:37 http://tt.inf.ua/nikogda-ecshe-zelenski ... -k-provalu

Ру­ко­во­ди­те­лем банды кил­ле­ров, убив­ших участ­ни­ка АТО и че­чен­ско­го на­ци­о­наль­но-осво­бо­ди­тель­но­го дви­же­ния Амину Оку­е­ву, ока­зал­ся некий Редь­кин - биз­нес-парт­нер семьи Зе­лен­ских, Ше­фи­ра и ру­ко­во­ди­те­ля бюд­жет­но­го ко­ми­те­та Вер­хов­ной Рады Укра­и­ны Юрия Ари­сто­ва.

Как стало из­вест­но из пуб­лич­ных ре­ест­ров, до ап­ре­ля 2019-го Игорь Ва­си­лье­вич Редь­кин яв­лял­ся одним из соб­ствен­ни­ков ком­па­нии "Гол­ден-Фиш". Тогда ее ди­рек­то­ром яв­ля­лась Ма­ри­на Ари­сто­ва, а дей­ству­ю­щий соб­ствен­ник – Юрий Ари­стов. Ком­па­ния, со­глас­но ре­ест­ру Youcontrol, может за­ни­мать­ся до­став­кой пищи, про­да­жей на­пит­ков и та­бач­ных из­де­лий.

Ари­сто­ву при­над­ле­жит биз­нес, ко­то­рый спе­ци­а­ли­зи­ру­ет­ся на им­пор­те живых мо­ре­про­дук­тов и охла­жден­ной рыбы пре­ми­ум клас­са, также в груп­пу вхо­дит сеть ре­сто­ра­нов Fish house и Oysters Cava Bar.

Что ин­те­рес­но, до про­шло­го года Ари­стов вме­сте с су­пру­гой по­мощ­ни­ка пре­зи­ден­та и самой пер­вой леди вла­де­ли ком­па­ни­ей "Норин Фиш". Так, среди уже быв­ших соб­ствен­ни­ков ком­па­нии: Юрий Ари­стов, Елена Зе­лен­ская и Ла­ри­са Шефир.

Вот таким об­ра­зом, Игорь Вя­че­сла­во­вич Редь­кин имел общий биз­нес с парт­не­ром Зе­лен­ско­го Юрием Ари­сто­вым.

Мно­гие из по­ли­ти­че­ко­го бо­мон­да стра­ны удив­ле­ны, что роль убийц, как в деле Ше­ре­ме­та, "не на­зна­чи­ли ка­ко­го-то пра­во­се­ка, во­лон­те­ра или про­сто пат­ри­о­та".

"Оче­вид­но, обост­ря­ет­ся под­ко­вер­ная борь­ба внут­ри власт­ных кла­нов си­ло­ви­ков и фи­гу­ран­ты этого дела долж­ны пойти в оче­ред­ной раз­мен и вза­и­мо­за­чет", - счи­та­ет экс-нар­деп Ан­дрей Де­ни­сен­ко.

"Но, что симп­то­ма­тич­но, - несмот­ря на то, что в деле вне­зап­но на­шел­ся био­ма­те­ри­ал на ору­жии для ана­ли­за ДНК, - так же вне­зап­но из со­об­ще­ний пра­во­охра­ни­те­лей ис­чез­ли упо­ми­на­ния о рос­сий­ском следе и крем­лев­ских за­каз­чи­ков убий­ства Оку­е­вои и по­ку­ше­нии на Осма­е­ва", - от­ме­ча­ет по­ли­тик.

Дру­гие же счи­та­ют, что за­дер­жав ру­ко­во­ди­те­лей банды кил­ле­ров, оче­ред­ные за­чет­ные очки на­брал себе ми­нистр внут­рен­них дел Арсен Ава­ков и в этом кон­тек­сте рас­счи­ты­вать на объ­ек­тив­ное рас­сле­до­ва­ние дела особо не при­хо­дит­ся.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:25

  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:И что эта гёрла сделала в культуре на эти деньги?

Или пуштун с латышом в УкрСвиноПроме?

Или "DJ Лещ" в Укрзализныце?

Сам голосовал за это, сам и кушай.
Тебе лично всё объяснялось.

Не способен был понять ? Смотри теперь на шарик

Человек голосовал по Конституции Украины.
Его знания антиконституции с 2011 года, или вернее её трактовки нулевые.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:27

  Козак-характерник написав:
  zРадио написав:
  Вкладчик1234 написав:Украинские министры получают зарплату больше, чем чиновники Западной Европы - экс-замминистра Кава


Чем хуже результат, тем лучше оплачивается ответственный за него. Так, зарплата Смелянского растет с ростом убытков Укрпочты :shock: :oops: :o

У министерств, как таковых, убытков нет, но есть результаты их работы, а именно - рост износа автомобильных и железных дорог, усиление эмиграции, падение рождаемости, повышение пенсионного возраста и т.д.

Единственный пример, где с ростом зарплат руководства наблюдается якобы улучшение показателей, это Нефтегаз, но и там результат получен лишь за счет увеличения тарифов на монопольном рынке. Причем доходы компании растут медленнее, чем расходы, т.е. и здесь наблюдается снижение экономической прибыли на уровне всей экономики (у населения изымаются деньги, что снижает спрос на товары и услуги других производителей во всех потребительских сегментах)

Це все тому, що не свідомі громадяни мало наЛОХів платять... :)


Квартал 95
  Replay написав:Kudrjavuy
Девять предприятий Государственного концерна «Укроборонпром» будут приватизированы.

Это Жесть, реально!
Походу, денег в стране реально не хватает, готовы на всё!
Будинок Ради на Грушевского - не думали продать кому-нибудь?

А депутаты, будут в Аренду сессионный зал брать, естественно за деньги "налогоплательщиков"!
Дарю бизнес идею! :D
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:29

  Вкладчик1234 написав:


Саме багате в нас міністерство культури. Високодуховний уряд, шо тут скажеш. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:31

  ЛАД написав:
  Тракторист написав:......,.
среди борцов с коммунистическим прошлым как правило каждый второй ранее был активным борцом за идеи коммунизма... :mrgreen:

И то только потому, что остальные по молодости за коммунизм побороться не успели. :mrgreen:

"Разруха она в головах"
- Нужно не "Бороться", а "строить".
- Именно по этой причине "дураки весь мир", а только РФ и её сателлиты "борцуны" всегда в ..., по причине "идеологии".
Вот и ответ при чём не мой:
  pesikot написав:
  Replay написав:pesikot
Иди работай, а не строчи километровые посты в рабочий день.

У меня - Новогодние каникулы!

А ты не каникулы устраивай, а иди работать.
А то у тебя гордости за то, чего ты не делал, хоть лопатой жуй.
А сам ни хрена не делаешь

Открыто Азировский - ты работай, а я буду зарабатывать.(не баньте утрировал, жестко но точно)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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