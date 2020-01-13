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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5203520452055206
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:47

  Kudrjavuy написав:Вкладчик1234
:mrgreen:
НИКОГДА ЕЩЕ ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ БЫЛ ТАК БЛИЗКО К ПРОВАЛУ

Какая-то попытка возвысить рюкзакяна за счёт опускания Зеленского.
Хорошая попытка, но нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:03

  Вкладчик1234 написав:
  Kudrjavuy написав:Вкладчик1234
:mrgreen:
НИКОГДА ЕЩЕ ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ БЫЛ ТАК БЛИЗКО К ПРОВАЛУ

Какая-то попытка возвысить рюкзакяна за счёт опускания Зеленского.
Хорошая попытка, но нет

С моей стороны нет обвинений кого то и в чём то.
Просто жизнь штука весёлая, и часто не стоит оглядываться, но помнить нужно всегда.
И знать, что расплата настигнет всегда.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 14 січ, 2020 10:04, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:03

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Мій бізнес - це я
Тому розорити мене щоб отримати прибуто - не вийде
Без мене бізнес працювати не буде...


А якщо, наприклад, поміняють схему оподаткування до площі нерухомості в тому числі комерційної і вліплять приблизно в такій пропорції як в США чи в інших країнах?
А за борги ту ж таки нерухомість заберуть.
Ще можуть самі генерувати прибуток айтівці, чи інші, що працюють на зовнішні ринки, ті що на внутрішньому дуже залежні від матеріального стану та кількості інших громадян, внутрішнього законодавства. "Жити в суспільстві і бути вільним від нього неможливо"
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:03

  Козак-характерник написав:
  zРадио написав:Хороший у тебя все-таки ник - уровень аргументации соответствует :mrgreen:

Так, рівень аргументації такий, що відповідати немає бажання, шкода витрачати час. Будівельник хоч, як на мене має і не переконливі аргументи, але все ж має якусь позицію. З нею можна погоджуватися або ні, але вона є. Тут тільки тролізм у чистому вигляді. :)

Поэтому оба этих товарища у меня в черном списке.
К ним достучаться невозможно.
Чтобы лишний раз не тратить свои нервы.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:29

  Ой+ написав:
  budivelnik написав:Мій бізнес - це я
Тому розорити мене щоб отримати прибуто - не вийде
Без мене бізнес працювати не буде...
А якщо, наприклад, поміняють схему оподаткування до площі нерухомості в тому числі комерційної і вліплять приблизно в такій пропорції як в США чи в інших країнах?
А за борги ту ж таки нерухомість заберуть.
Ще можуть самі генерувати прибуток айтівці, чи інші, що працюють на зовнішні ринки, ті що на внутрішньому дуже залежні від матеріального стану та кількості інших громадян, внутрішнього законодавства. "Жити в суспільстві і бути вільним від нього неможливо"
Якщо змінять правила оподаткування для усіх - то одночасно щемануть усіх... і не факт що я виявлюсь найгіршефективним....а раз так - то після закриття меншефективних - зявиться додаткове місце на ринку,яку я й спробую проковтнути....або піду на пенсію якщо програю - ринок,нічого не поробиш.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:30

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:К ним достучаться невозможно.
Як може до Патріота - достукатись промоскальська пропоганда?
Таким чином констатую - проти промоскальської пропоганди від макса - знайдено протиотрута
Користуйтесь.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:41

  budivelnik написав:
  Ой+ написав:
  budivelnik написав:Мій бізнес - це я
Тому розорити мене щоб отримати прибуто - не вийде
Без мене бізнес працювати не буде...
А якщо, наприклад, поміняють схему оподаткування до площі нерухомості в тому числі комерційної і вліплять приблизно в такій пропорції як в США чи в інших країнах?
А за борги ту ж таки нерухомість заберуть.
Ще можуть самі генерувати прибуток айтівці, чи інші, що працюють на зовнішні ринки, ті що на внутрішньому дуже залежні від матеріального стану та кількості інших громадян, внутрішнього законодавства. "Жити в суспільстві і бути вільним від нього неможливо"
Якщо змінять правила оподаткування для усіх - то одночасно щемануть усіх... і не факт що я виявлюсь найгіршефективним....а раз так - то після закриття меншефективних - зявиться додаткове місце на ринку,яку я й спробую проковтнути....або піду на пенсію якщо програю - ринок,нічого не поробиш.

Батенька, а Вам не знакомы обязательства Украины по ассоциации с ЕС?
В плане реформирования экономики по "рыночному типу"
"Бизнес" останется только большой, все выжившие на него будут работать.
Мелкие лавошники будут переведены на общие условия.(врачи, учителя, юбкозадиратели, проститутки,....)
Всё сегодняшнее есть ничто более, как процесс ассоциации - что было невозможно разрушить разрушили войной.(50% самодостаточной экономики энергетики, металлургии, машиностроения, добычи угля, точного машиностроения, оборонки,...)
Конкретно для Вас и Вашего поста:
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/b ... 11442.html
Весь текст не переношу.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:44

  budivelnik написав:
  M-A-X написав:К ним достучаться невозможно.
Як може до Патріота - достукатись промоскальська пропоганда?
Таким чином констатую - проти промоскальської пропоганди від макса - знайдено протиотрута
Користуйтесь.

:oops: :mrgreen:
Через желудок(внутренний Враг) и Войну(внешний Враг).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 5203520452055206
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