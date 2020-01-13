Какая-то попытка возвысить рюкзакяна за счёт опускания Зеленского.
Хорошая попытка, но нет
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 14 січ, 2020 09:47
Какая-то попытка возвысить рюкзакяна за счёт опускания Зеленского.
Хорошая попытка, но нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 14 січ, 2020 10:03
С моей стороны нет обвинений кого то и в чём то.
Просто жизнь штука весёлая, и часто не стоит оглядываться, но помнить нужно всегда.
И знать, что расплата настигнет всегда.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 14 січ, 2020 10:04, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 14 січ, 2020 10:03
Re: Політичні дискусії
А якщо, наприклад, поміняють схему оподаткування до площі нерухомості в тому числі комерційної і вліплять приблизно в такій пропорції як в США чи в інших країнах?
А за борги ту ж таки нерухомість заберуть.
Ще можуть самі генерувати прибуток айтівці, чи інші, що працюють на зовнішні ринки, ті що на внутрішньому дуже залежні від матеріального стану та кількості інших громадян, внутрішнього законодавства. "Жити в суспільстві і бути вільним від нього неможливо"
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 14 січ, 2020 10:03
Поэтому оба этих товарища у меня в черном списке.
К ним достучаться невозможно.
Чтобы лишний раз не тратить свои нервы.
Додано: Вів 14 січ, 2020 10:29
Якщо змінять правила оподаткування для усіх - то одночасно щемануть усіх... і не факт що я виявлюсь найгіршефективним....а раз так - то після закриття меншефективних - зявиться додаткове місце на ринку,яку я й спробую проковтнути....або піду на пенсію якщо програю - ринок,нічого не поробиш.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 14 січ, 2020 10:30
Re: Політичні дискусії
Як може до Патріота - достукатись промоскальська пропоганда?
Таким чином констатую - проти промоскальської пропоганди від макса - знайдено протиотрута
Користуйтесь.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 14 січ, 2020 10:41
Батенька, а Вам не знакомы обязательства Украины по ассоциации с ЕС?
В плане реформирования экономики по "рыночному типу"
"Бизнес" останется только большой, все выжившие на него будут работать.
Мелкие лавошники будут переведены на общие условия.(врачи, учителя, юбкозадиратели, проститутки,....)
Всё сегодняшнее есть ничто более, как процесс ассоциации - что было невозможно разрушить разрушили войной.(50% самодостаточной экономики энергетики, металлургии, машиностроения, добычи угля, точного машиностроения, оборонки,...)
Конкретно для Вас и Вашего поста:
Весь текст не переношу.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 14 січ, 2020 10:44
Через желудок(внутренний Враг) и Войну(внешний Враг).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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