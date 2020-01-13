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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5204520552065207
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:33

Интересно, за чем нужен "Гарант" и "Верховный головнокомандуючий"?
Рада соберется на внеочередное заседание для изменения Конституции в части децентрализации - Арахамия

14.01.2020 13:13. https://www.ostro.org/general/society/news/582921/

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 24 января для рассмотрения законопроекта № 2098 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сегодня журналистам в кулуарах парламента, - передает корреспондент "ОстроВа".

"Да, будет (внеочередное заседание, - "ОстроВ"). По теме децентрализации. Нам предстоит дополнительное голосование на следующей сессии. Если будет заключение (Конституционного суда, - "ОстроВ"). Если не будет заключения - тогда нет необходимости", - заявил он.

Как сообщается, внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект направлен на уменьшение чрезмерной централизации власти и четкое разграничение полномочий между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, функционирующих в административно-территориальных единицах разных уровней.

"Действующая модель организации власти на местах, закрепленная в Конституции Украины, сохраняет уровень чрезмерной централизации власти, признаки огосударствления местного самоуправления, нарушает принципы его компетенционной автономии, полноты, организационной самостоятельности, материальной и финансовой состоятельности. В результате местное самоуправление фактически подменяется централизованным механизмом государственного управления через местные государственные администрации. Такое положение дестабилизирует ситуацию в регионах, негативным образом сказывается на их социально-экономическом положении", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Владимир Зеленский считает, что существующее административное деление Украины является устаревшим и громоздким.

Законопроектом, в частности, предлагается ввести институт префектов, которые должны стать представителями государства в округах и областях, в городе Киеве.

Как сообщается, префект и его секретариат должны заменить местные государственные администрации.

Кроме того, в полномочия главы государства предлагается отнести возможность временно останавливать полномочия главы общины, состав совета общины, окружного, областного совета по представлению префекта и назначать временного государственного уполномоченного в случаях, определенных настоящей Конституцией.

Систему административно-территориального устройства Украины составляют административно-территориальные единицы: общины, округа, области, Автономная Республика Крым. В то же время в проекте закона не указывается четкий перечень областей, как это сделано в действующем законе.

Завтра украинцы могут проснуться в чужой стране.
"Украины" - :cry:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:38

  Kudrjavuy написав:Один из вариантов влияния:

Техническую сторону я уже расписывал.
Просто, что ведущая "курица" остро "рыгается" на 10й минуте.

Зеленский не договорился с Сурковым в Омане, и поэтому Иран сбил самолет? :)
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:43

  M-A-X написав:
  Kudrjavuy написав:Один из вариантов влияния:

Техническую сторону я уже расписывал.
Просто, что ведущая "курица" остро "рыгается" на 10й минуте.

Зеленский не договорился с Сурковым в Омане, и поэтому Иран сбил самолет? :)


Кудрявый совсем скурвился. Хотя еще год назад, пусть и не очень понятным языком, но здравые мысли, бывало, писал...
zРадио
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  #<1 ... 5204520552065207
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