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Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 24 января для рассмотрения законопроекта № 2098 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сегодня журналистам в кулуарах парламента, - передает корреспондент "ОстроВа".
"Да, будет (внеочередное заседание, - "ОстроВ"). По теме децентрализации. Нам предстоит дополнительное голосование на следующей сессии. Если будет заключение (Конституционного суда, - "ОстроВ"). Если не будет заключения - тогда нет необходимости", - заявил он.
Как сообщается, внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект направлен на уменьшение чрезмерной централизации власти и четкое разграничение полномочий между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, функционирующих в административно-территориальных единицах разных уровней.
"Действующая модель организации власти на местах, закрепленная в Конституции Украины, сохраняет уровень чрезмерной централизации власти, признаки огосударствления местного самоуправления, нарушает принципы его компетенционной автономии, полноты, организационной самостоятельности, материальной и финансовой состоятельности. В результате местное самоуправление фактически подменяется централизованным механизмом государственного управления через местные государственные администрации. Такое положение дестабилизирует ситуацию в регионах, негативным образом сказывается на их социально-экономическом положении", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Владимир Зеленский считает, что существующее административное деление Украины является устаревшим и громоздким.
Законопроектом, в частности, предлагается ввести институт префектов, которые должны стать представителями государства в округах и областях, в городе Киеве.
Как сообщается, префект и его секретариат должны заменить местные государственные администрации.
Кроме того, в полномочия главы государства предлагается отнести возможность временно останавливать полномочия главы общины, состав совета общины, окружного, областного совета по представлению префекта и назначать временного государственного уполномоченного в случаях, определенных настоящей Конституцией.
Систему административно-территориального устройства Украины составляют административно-территориальные единицы: общины, округа, области, Автономная Республика Крым. В то же время в проекте закона не указывается четкий перечень областей, как это сделано в действующем законе.
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