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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5204520552065207 Додано: Вів 14 січ, 2020 13:33





14.01.2020 13:13. https://www.ostro.org/general/society/news/582921/



Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 24 января для рассмотрения законопроекта № 2098 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сегодня журналистам в кулуарах парламента, - передает корреспондент "ОстроВа".



"Да, будет (внеочередное заседание, - "ОстроВ"). По теме децентрализации. Нам предстоит дополнительное голосование на следующей сессии. Если будет заключение (Конституционного суда, - "ОстроВ"). Если не будет заключения - тогда нет необходимости", - заявил он.



Как сообщается, внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект направлен на уменьшение чрезмерной централизации власти и четкое разграничение полномочий между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, функционирующих в административно-территориальных единицах разных уровней.



"Действующая модель организации власти на местах, закрепленная в Конституции Украины, сохраняет уровень чрезмерной централизации власти, признаки огосударствления местного самоуправления, нарушает принципы его компетенционной автономии, полноты, организационной самостоятельности, материальной и финансовой состоятельности. В результате местное самоуправление фактически подменяется централизованным механизмом государственного управления через местные государственные администрации. Такое положение дестабилизирует ситуацию в регионах, негативным образом сказывается на их социально-экономическом положении", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Владимир Зеленский считает, что существующее административное деление Украины является устаревшим и громоздким.



Законопроектом, в частности, предлагается ввести институт префектов, которые должны стать представителями государства в округах и областях, в городе Киеве.



Как сообщается, префект и его секретариат должны заменить местные государственные администрации.



Кроме того, в полномочия главы государства предлагается отнести возможность временно останавливать полномочия главы общины, состав совета общины, окружного, областного совета по представлению префекта и назначать временного государственного уполномоченного в случаях, определенных настоящей Конституцией.



Систему административно-территориального устройства Украины составляют административно-территориальные единицы: общины, округа, области, Автономная Республика Крым. В то же время в проекте закона не указывается четкий перечень областей, как это сделано в действующем законе.

Рада соберется на внеочередное заседание для изменения Конституции в части децентрализации - АрахамияВерховная Рада может собраться на внеочередное заседание 24 января для рассмотрения законопроекта № 2098 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сегодня журналистам в кулуарах парламента, - передает корреспондент "ОстроВа"."Да, будет (внеочередное заседание, - "ОстроВ"). По теме децентрализации. Нам предстоит дополнительное голосование на следующей сессии. Если будет заключение (Конституционного суда, - "ОстроВ"). Если не будет заключения - тогда нет необходимости", - заявил он.Как сообщается, внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект направлен на уменьшение чрезмерной централизации власти и четкое разграничение полномочий между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, функционирующих в административно-территориальных единицах разных уровней."Действующая модель организации власти на местах, закрепленная в Конституции Украины, сохраняет уровень чрезмерной централизации власти, признаки огосударствления местного самоуправления, нарушает принципы его компетенционной автономии, полноты, организационной самостоятельности, материальной и финансовой состоятельности. В результате местное самоуправление фактически подменяется централизованным механизмом государственного управления через местные государственные администрации. Такое положение дестабилизирует ситуацию в регионах, негативным образом сказывается на их социально-экономическом положении", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Владимир Зеленский считает, что существующее административное деление Украины является устаревшим и громоздким.Законопроектом, в частности, предлагается ввести институт префектов, которые должны стать представителями государства в округах и областях, в городе Киеве.Как сообщается, префект и его секретариат должны заменить местные государственные администрации.Кроме того, в полномочия главы государства предлагается отнести возможность временно останавливать полномочия главы общины, состав совета общины, окружного, областного совета по представлению префекта и назначать временного государственного уполномоченного в случаях, определенных настоящей Конституцией.Систему административно-территориального устройства Украины составляют административно-территориальные единицы: общины, округа, области, Автономная Республика Крым. В то же время в проекте закона не указывается четкий перечень областей, как это сделано в действующем законе.

Завтра украинцы могут проснуться в чужой стране.

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Повідомлень: 7536 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 13:38 Kudrjavuy написав: Один из вариантов влияния:



Техническую сторону я уже расписывал.

Просто, что ведущая "курица" остро "рыгается" на 10й минуте. Один из вариантов влияния:Техническую сторону я уже расписывал.Просто, что ведущая "курица" остро "рыгается" на 10й минуте.

Зеленский не договорился с Сурковым в Омане, и поэтому Иран сбил самолет? :) Зеленский не договорился с Сурковым в Омане, и поэтому Иран сбил самолет? :) M-A-X Повідомлень: 1722 З нами з: 08.10.15 Подякував: 646 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 13:43 M-A-X написав: Kudrjavuy написав: Один из вариантов влияния:



Техническую сторону я уже расписывал.

Просто, что ведущая "курица" остро "рыгается" на 10й минуте. Один из вариантов влияния:Техническую сторону я уже расписывал.Просто, что ведущая "курица" остро "рыгается" на 10й минуте.

Зеленский не договорился с Сурковым в Омане, и поэтому Иран сбил самолет? Зеленский не договорился с Сурковым в Омане, и поэтому Иран сбил самолет?



Кудрявый совсем скурвился. Хотя еще год назад, пусть и не очень понятным языком, но здравые мысли, бывало, писал... Кудрявый совсем скурвился. Хотя еще год назад, пусть и не очень понятным языком, но здравые мысли, бывало, писал... zРадио

Повідомлень: 4701 З нами з: 02.05.18 Подякував: 883 раз. Подякували: 2024 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5204520552065207 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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