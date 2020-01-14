Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 24 января для рассмотрения законопроекта № 2098 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сегодня журналистам в кулуарах парламента, - передает корреспондент "ОстроВа".
"Да, будет (внеочередное заседание, - "ОстроВ"). По теме децентрализации. Нам предстоит дополнительное голосование на следующей сессии. Если будет заключение (Конституционного суда, - "ОстроВ"). Если не будет заключения - тогда нет необходимости", - заявил он.
Как сообщается, внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект направлен на уменьшение чрезмерной централизации власти и четкое разграничение полномочий между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, функционирующих в административно-территориальных единицах разных уровней.
"Действующая модель организации власти на местах, закрепленная в Конституции Украины, сохраняет уровень чрезмерной централизации власти, признаки огосударствления местного самоуправления, нарушает принципы его компетенционной автономии, полноты, организационной самостоятельности, материальной и финансовой состоятельности. В результате местное самоуправление фактически подменяется централизованным механизмом государственного управления через местные государственные администрации. Такое положение дестабилизирует ситуацию в регионах, негативным образом сказывается на их социально-экономическом положении", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Владимир Зеленский считает, что существующее административное деление Украины является устаревшим и громоздким.
Законопроектом, в частности, предлагается ввести институт префектов, которые должны стать представителями государства в округах и областях, в городе Киеве.
Как сообщается, префект и его секретариат должны заменить местные государственные администрации.
Кроме того, в полномочия главы государства предлагается отнести возможность временно останавливать полномочия главы общины, состав совета общины, окружного, областного совета по представлению префекта и назначать временного государственного уполномоченного в случаях, определенных настоящей Конституцией.
Систему административно-территориального устройства Украины составляют административно-территориальные единицы: общины, округа, области, Автономная Республика Крым. В то же время в проекте закона не указывается четкий перечень областей, как это сделано в действующем законе.
Завтра украинцы могут проснуться в чужой стране. "Украины" -
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Puente написав:Ви тут схоже плутаєте абсолютно різні речі .... Корольов українець ? Можливо . Для українців щось зробив ? Оце вже навряд . І навіть найімовірніше - про це і не думав ніколи . Ви ще тут "українця" Булгакова приплетіть ... Ну і є ще такі штуки як Україна і держава "Україна" . Це все-таки різні речі . Поки все це , що говориться - це про державу . А вона зовсім не обов"язково служить інтересам українців .
Про те я завжди і кажу. Головне те, що в головах? Які наміри серця? Можна робити об'єктивно корисні речі, але мотивація може бути зовсім не передбачувана всіма. Яка була мотивація у Корольова? Це лише йому відомо. Вважаю, що він, як продукт своєї епохи, не мислив категоріями українського патріотизму. Але це лише припущення. Як воно насправді? Лише йому відомо. Ми зазирнути йому в сердце і розум не можемо.
П.С. Отут виникає базове філософсько - світоглядне питання первинності матерії чи духу. І взагалі у чому полягає сенс життя людини? Навіщо оті всі рухи, що робить людина впродовж свого життя? А сенс життя - це Спасіння і повернення до Бога, бо Бог є Любов. Хто перебуває в Любові, в тому Бог перебуває. І якщо людина робить велику справу, але без Любові, то все пусте. Краще робити маленьку справу, але з Любов'ю. Пам'ятаймо!
Мої дітоньки, не довго вже бути Мені з вами! Ви шукати Мене будете, але як сказав Я юдеям: Куди Я йду, туди ви прибути не можете, те й вам говорю Я тепер.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви. По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.