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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5204520552065207 Додано: Вів 14 січ, 2020 13:33





14.01.2020 13:13. https://www.ostro.org/general/society/news/582921/



Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 24 января для рассмотрения законопроекта № 2098 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сегодня журналистам в кулуарах парламента, - передает корреспондент "ОстроВа".



"Да, будет (внеочередное заседание, - "ОстроВ"). По теме децентрализации. Нам предстоит дополнительное голосование на следующей сессии. Если будет заключение (Конституционного суда, - "ОстроВ"). Если не будет заключения - тогда нет необходимости", - заявил он.



Как сообщается, внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект направлен на уменьшение чрезмерной централизации власти и четкое разграничение полномочий между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, функционирующих в административно-территориальных единицах разных уровней.



"Действующая модель организации власти на местах, закрепленная в Конституции Украины, сохраняет уровень чрезмерной централизации власти, признаки огосударствления местного самоуправления, нарушает принципы его компетенционной автономии, полноты, организационной самостоятельности, материальной и финансовой состоятельности. В результате местное самоуправление фактически подменяется централизованным механизмом государственного управления через местные государственные администрации. Такое положение дестабилизирует ситуацию в регионах, негативным образом сказывается на их социально-экономическом положении", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Владимир Зеленский считает, что существующее административное деление Украины является устаревшим и громоздким.



Законопроектом, в частности, предлагается ввести институт префектов, которые должны стать представителями государства в округах и областях, в городе Киеве.



Как сообщается, префект и его секретариат должны заменить местные государственные администрации.



Кроме того, в полномочия главы государства предлагается отнести возможность временно останавливать полномочия главы общины, состав совета общины, окружного, областного совета по представлению префекта и назначать временного государственного уполномоченного в случаях, определенных настоящей Конституцией.



Систему административно-территориального устройства Украины составляют административно-территориальные единицы: общины, округа, области, Автономная Республика Крым. В то же время в проекте закона не указывается четкий перечень областей, как это сделано в действующем законе.

Рада соберется на внеочередное заседание для изменения Конституции в части децентрализации - АрахамияВерховная Рада может собраться на внеочередное заседание 24 января для рассмотрения законопроекта № 2098 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сегодня журналистам в кулуарах парламента, - передает корреспондент "ОстроВа"."Да, будет (внеочередное заседание, - "ОстроВ"). По теме децентрализации. Нам предстоит дополнительное голосование на следующей сессии. Если будет заключение (Конституционного суда, - "ОстроВ"). Если не будет заключения - тогда нет необходимости", - заявил он.Как сообщается, внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект направлен на уменьшение чрезмерной централизации власти и четкое разграничение полномочий между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, функционирующих в административно-территориальных единицах разных уровней."Действующая модель организации власти на местах, закрепленная в Конституции Украины, сохраняет уровень чрезмерной централизации власти, признаки огосударствления местного самоуправления, нарушает принципы его компетенционной автономии, полноты, организационной самостоятельности, материальной и финансовой состоятельности. В результате местное самоуправление фактически подменяется централизованным механизмом государственного управления через местные государственные администрации. Такое положение дестабилизирует ситуацию в регионах, негативным образом сказывается на их социально-экономическом положении", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Владимир Зеленский считает, что существующее административное деление Украины является устаревшим и громоздким.Законопроектом, в частности, предлагается ввести институт префектов, которые должны стать представителями государства в округах и областях, в городе Киеве.Как сообщается, префект и его секретариат должны заменить местные государственные администрации.Кроме того, в полномочия главы государства предлагается отнести возможность временно останавливать полномочия главы общины, состав совета общины, окружного, областного совета по представлению префекта и назначать временного государственного уполномоченного в случаях, определенных настоящей Конституцией.Систему административно-территориального устройства Украины составляют административно-территориальные единицы: общины, округа, области, Автономная Республика Крым. В то же время в проекте закона не указывается четкий перечень областей, как это сделано в действующем законе.

Завтра украинцы могут проснуться в чужой стране.

"Украины" - Интересно, за чем нужен "Гарант" и "Верховный головнокомандуючий"?Завтра украинцы могут проснуться в чужой стране."Украины" - Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7537 З нами з: 20.09.12 Подякував: 659 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 13:38 Kudrjavuy написав: Один из вариантов влияния:



Техническую сторону я уже расписывал.

Просто, что ведущая "курица" остро "рыгается" на 10й минуте. Один из вариантов влияния:Техническую сторону я уже расписывал.Просто, что ведущая "курица" остро "рыгается" на 10й минуте.

Зеленский не договорился с Сурковым в Омане, и поэтому Иран сбил самолет? :) Зеленский не договорился с Сурковым в Омане, и поэтому Иран сбил самолет? :) M-A-X Повідомлень: 1723 З нами з: 08.10.15 Подякував: 646 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 13:43 M-A-X написав: Kudrjavuy написав: Один из вариантов влияния:



Техническую сторону я уже расписывал.

Просто, что ведущая "курица" остро "рыгается" на 10й минуте. Один из вариантов влияния:Техническую сторону я уже расписывал.Просто, что ведущая "курица" остро "рыгается" на 10й минуте.

Зеленский не договорился с Сурковым в Омане, и поэтому Иран сбил самолет? Зеленский не договорился с Сурковым в Омане, и поэтому Иран сбил самолет?



Кудрявый совсем скурвился. Хотя еще год назад, пусть и не очень понятным языком, но здравые мысли, бывало, писал... Кудрявый совсем скурвился. Хотя еще год назад, пусть и не очень понятным языком, но здравые мысли, бывало, писал... zРадио

Повідомлень: 4703 З нами з: 02.05.18 Подякував: 884 раз. Подякували: 2026 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 14:28 Puente написав: Ви тут схоже плутаєте абсолютно різні речі ....

Корольов українець ? Можливо . Для українців щось зробив ? Оце вже навряд . І навіть найімовірніше - про це і не думав ніколи . Ви ще тут "українця" Булгакова приплетіть ...

Ну і є ще такі штуки як Україна і держава "Україна" . Це все-таки різні речі . Поки все це , що говориться - це про державу . А вона зовсім не обов"язково служить інтересам українців . Ви тут схоже плутаєте абсолютно різні речі ....Корольов українець ? Можливо . Для українців щось зробив ? Оце вже навряд . І навіть найімовірніше -. Ви ще тут "українця" Булгакова приплетіть ...Ну і є ще такі штуки як Україна і держава "Україна" . Це все-таки різні речі . Поки все це , що говориться - це про державу . А вона зовсім не обов"язково служить інтересам українців .

Про те я завжди і кажу. Головне те, що в головах? Які наміри серця? Можна робити об'єктивно корисні речі, але мотивація може бути зовсім не передбачувана всіма. Яка була мотивація у Корольова? Це лише йому відомо. Вважаю, що він, як продукт своєї епохи, не мислив категоріями українського патріотизму. Але це лише припущення. Як воно насправді? Лише йому відомо. Ми зазирнути йому в сердце і розум не можемо.



П.С. Отут виникає базове філософсько - світоглядне питання первинності матерії чи духу. І взагалі у чому полягає сенс життя людини? Навіщо оті всі рухи, що робить людина впродовж свого життя? А сенс життя - це Спасіння і повернення до Бога, бо Бог є Любов. Хто перебуває в Любові, в тому Бог перебуває. І якщо людина робить велику справу, але без Любові, то все пусте. Краще робити маленьку справу, але з Любов'ю. Пам'ятаймо!



Мої дітоньки, не довго вже бути Мені з вами! Ви шукати Мене будете, але як сказав Я юдеям: Куди Я йду, туди ви прибути не можете, те й вам говорю Я тепер.



Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви. По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Про те я завжди і кажу. Головне те, що в головах? Які наміри серця? Можна робити об'єктивно корисні речі, але мотивація може бути зовсім не передбачувана всіма. Яка була мотивація у Корольова? Це лише йому відомо. Вважаю, що він, як продукт своєї епохи, не мислив категоріями українського патріотизму. Але це лише припущення. Як воно насправді? Лише йому відомо. Ми зазирнути йому в сердце і розум не можемо.П.С. Отут виникає базове філософсько - світоглядне питання первинності матерії чи духу. І взагалі у чому полягає сенс життя людини? Навіщо оті всі рухи, що робить людина впродовж свого життя? А сенс життя - це Спасіння і повернення до Бога, бо Бог є Любов. Хто перебуває в Любові, в тому Бог перебуває. І якщо людина робить велику справу, але без Любові, то все пусте. Краще робити маленьку справу, але з Любов'ю.Пам'ятаймо!Мої дітоньки, не довго вже бути Мені з вами! Ви шукати Мене будете, але як сказав Я юдеям: Куди Я йду, туди ви прибути не можете, те й вам говорю Я тепер.Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви. По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27318 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1899 раз. Подякували: 2076 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 15:39 zРадио написав: M-A-X написав: Kudrjavuy написав: Один из вариантов влияния:



Техническую сторону я уже расписывал.

Просто, что ведущая "курица" остро "рыгается" на 10й минуте. Один из вариантов влияния:Техническую сторону я уже расписывал.Просто, что ведущая "курица" остро "рыгается" на 10й минуте.

Зеленский не договорился с Сурковым в Омане, и поэтому Иран сбил самолет? :) Зеленский не договорился с Сурковым в Омане, и поэтому Иран сбил самолет? :)



Кудрявый совсем скурвился. Хотя еще год назад, пусть и не очень понятным языком, но здравые мысли, бывало, писал... Кудрявый совсем скурвился. Хотя еще год назад, пусть и не очень понятным языком, но здравые мысли, бывало, писал...

Он у меня даже в друзьях оказался :) Он у меня даже в друзьях оказался :) M-A-X Повідомлень: 1723 З нами з: 08.10.15 Подякував: 646 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 16:46 M-A-X написав: .............

Он у меня даже в друзьях оказался .............Он у меня даже в друзьях оказался

Ошибка, легко объяснимая слишком мутными высказываниями, кот. каждый может понимать как хочет. Ошибка, легко объяснимая слишком мутными высказываниями, кот. каждый может понимать как хочет. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15097 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 17:28



Так вот – это вранье, придуманное бывшим пухленьким министром Пашей Розенко. Паша просто написал пост, журналисты подхватили – и сегодня тема невероятных депутатских зарплат чуть ли ни центровая в кулуарах Верховной Рады.



Кстати Паша днями получил на свой счет 144 тысячи от представительства Всемирной организации здоровья в Украине в качестве «гонорара».



Паша с лета официально без работы. Паша с момента увольнения с кабмина ни разу не светился около ВОЗа –а тут вот такой новогодний подарочек.











https://t.me/sorosata/130 Слыхали новость, что депутатам будут платить по 100 000 тысяч?Так вот – это вранье, придуманное бывшим пухленьким министром Пашей Розенко. Паша просто написал пост, журналисты подхватили – и сегодня тема невероятных депутатских зарплат чуть ли ни центровая в кулуарах Верховной Рады.Кстати Паша днями получил на свой счет 144 тысячи от представительства Всемирной организации здоровья в Украине в качестве «гонорара».Паша с лета официально без работы. Паша с момента увольнения с кабмина ни разу не светился около ВОЗа –а тут вот такой новогодний подарочек. Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10218 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6494 раз. Подякували: 2718 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 18:05 https://m.youtube.com/watch?v=6IMR0l6d9CQ



Если кто осилит хотя бы половину, то это стоит посмотреть.



Прикол в том, что Кургинян предлагает рашке консервативный капитализм...

Вместо глобализации.

Выставляя глобализацию эдаким монстром.



Имхо. Это ошибка. Противиться законам развития общества, глобализации.





Параллели с Украиной по некоторым вопросам тоже есть.



Только у нас вместо КК -- местные олигархи, а вместо либералов -- соросята.



Последнее несёт ряд негатива, но это цена. Неизбежная цена глобализации, интеграции.

Профукали время-возможность интегрироваться на европейских крыльях (профукали благодаря олигархам), теперь осталась пока! возможность на соросятских.

Что естнственно на порядок дороже. Если не на два.

Дороже, дольше и ... сомнительнее.



Сомнительнее настолько, что даже призрак упомянутого кургинянского консервативного капитализма маячит.



Но выбор прост: или Европа, или консервативный капитализм с украинским менталитетом (то есть лишь крохи европейских ценностей, олигархи и феодальные пережитки).



Плохо одно: если в агонии рашка кинется воевать масштабно и прямо, то кандидатура одна и безальтернативная.

Но ни олигархи, ни соросята армiю и главное - территориальную обороноспособность не збудують.

Поэтому надеемся, что дядько Сэм найдёт инструменты. Если кто осилит хотя бы половину, то это стоит посмотреть.Прикол в том, что Кургинян предлагает рашке консервативный капитализм...Вместо глобализации.Выставляя глобализацию эдаким монстром.Имхо. Это ошибка. Противиться законам развития общества, глобализации.Параллели с Украиной по некоторым вопросам тоже есть.Только у нас вместо КК -- местные олигархи, а вместо либералов -- соросята.Последнее несёт ряд негатива, но это цена. Неизбежная цена глобализации, интеграции.Профукали время-возможность интегрироваться на европейских крыльях (профукали благодаря олигархам), теперь осталась пока! возможность на соросятских.Что естнственно на порядок дороже. Если не на два.Дороже, дольше и ... сомнительнее.Сомнительнее настолько, что даже призрак упомянутого кургинянского консервативного капитализма маячит.Но выбор прост: или Европа, или консервативный капитализм с украинским менталитетом (то есть лишь крохи европейских ценностей, олигархи и феодальные пережитки).Плохо одно: если в агонии рашка кинется воевать масштабно и прямо, то кандидатура одна и безальтернативная.Но ни олигархи, ни соросята армiю и главное - территориальную обороноспособность не збудують.Поэтому надеемся, что дядько Сэм найдёт инструменты. detroytred

Повідомлень: 22895 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 18:12 freeze написав: edvardd написав: трындец, оказывается расчёт пво в 5:54 пошёл на намаз, поставив ТОР на автоматический режим, борт взлетел 6:00 и попал под удар на автомате, долбанные обезьяны трындец, оказывается расчёт пво в 5:54 пошёл на намаз, поставив ТОР на автоматический режим, борт взлетел 6:00 и попал под удар на автомате, долбанные обезьяны



Может внизу обезьяны, но наверху пример для подражания многим странам, через несколько дней признать вину и согласиться выплатить компенсации. По моему никогда так быстро и цивилизованно это не происходило. Может внизу обезьяны, но наверху пример для подражания многим странам, через несколько дней признать вину и согласиться выплатить компенсации. По моему никогда так быстро и цивилизованно это не происходило.

Песікот писав недавно про абізяну з дерева і лева в ямі.

Так і тут "ой льова, нє повєріш, опустилась щоби ізвініцця'.

Фріз, от накуя виправдовувати орків та гоблінів? Песікот писав недавно про абізяну з дерева і лева в ямі.Так і тут "ой льова, нє повєріш, опустилась щоби ізвініцця'.Фріз, от накуя виправдовувати орків та гоблінів? Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 17155 З нами з: 09.03.14 Подякував: 992 раз. Подякували: 1036 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 18:21 Re: Політичні дискусії flyman написав: Песікот писав недавно про абізяну з дерева і лева в ямі.

Так і тут "ой льова, нє повєріш, опустилась щоби ізвініцця'.

Фріз, от накуя виправдовувати орків та гоблінів?



А чем не понравилась итоговая реакция Ирана ? Вину признали, официально извинились, согласились выплатить компенсации, над виновными будет суд, есть мнение, что их накажут строже, чем швейцарского диспетчера, ухайдокавшего самолет с детьми.

А какая должна быть цивилизованная реакция в таких случаях ? Отморозиться, не пустить экспертов, сам упал, американцы сбили, столкнулся с неведомым беспилотником ? А чем не понравилась итоговая реакция Ирана ? Вину признали, официально извинились, согласились выплатить компенсации, над виновными будет суд, есть мнение, что их накажут строже, чем швейцарского диспетчера, ухайдокавшего самолет с детьми.А какая должна быть цивилизованная реакция в таких случаях ? Отморозиться, не пустить экспертов, сам упал, американцы сбили, столкнулся с неведомым беспилотником ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14767 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3879 раз. Подякували: 5835 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5204520552065207 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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