Додано: Вів 14 січ, 2020 18:12

freeze написав: edvardd написав: трындец, оказывается расчёт пво в 5:54 пошёл на намаз, поставив ТОР на автоматический режим, борт взлетел 6:00 и попал под удар на автомате, долбанные обезьяны трындец, оказывается расчёт пво в 5:54 пошёл на намаз, поставив ТОР на автоматический режим, борт взлетел 6:00 и попал под удар на автомате, долбанные обезьяны



Может внизу обезьяны, но наверху пример для подражания многим странам, через несколько дней признать вину и согласиться выплатить компенсации. По моему никогда так быстро и цивилизованно это не происходило. Может внизу обезьяны, но наверху пример для подражания многим странам, через несколько дней признать вину и согласиться выплатить компенсации. По моему никогда так быстро и цивилизованно это не происходило.

Песікот писав недавно про абізяну з дерева і лева в ямі.

Так і тут "ой льова, нє повєріш, опустилась щоби ізвініцця'.

Фріз, от накуя виправдовувати орків та гоблінів? Песікот писав недавно про абізяну з дерева і лева в ямі.Так і тут "ой льова, нє повєріш, опустилась щоби ізвініцця'.Фріз, от накуя виправдовувати орків та гоблінів?

