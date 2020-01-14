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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5204520552065207
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:33

Интересно, за чем нужен "Гарант" и "Верховный головнокомандуючий"?
Рада соберется на внеочередное заседание для изменения Конституции в части децентрализации - Арахамия

14.01.2020 13:13. https://www.ostro.org/general/society/news/582921/

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 24 января для рассмотрения законопроекта № 2098 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сегодня журналистам в кулуарах парламента, - передает корреспондент "ОстроВа".

"Да, будет (внеочередное заседание, - "ОстроВ"). По теме децентрализации. Нам предстоит дополнительное голосование на следующей сессии. Если будет заключение (Конституционного суда, - "ОстроВ"). Если не будет заключения - тогда нет необходимости", - заявил он.

Как сообщается, внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект направлен на уменьшение чрезмерной централизации власти и четкое разграничение полномочий между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, функционирующих в административно-территориальных единицах разных уровней.

"Действующая модель организации власти на местах, закрепленная в Конституции Украины, сохраняет уровень чрезмерной централизации власти, признаки огосударствления местного самоуправления, нарушает принципы его компетенционной автономии, полноты, организационной самостоятельности, материальной и финансовой состоятельности. В результате местное самоуправление фактически подменяется централизованным механизмом государственного управления через местные государственные администрации. Такое положение дестабилизирует ситуацию в регионах, негативным образом сказывается на их социально-экономическом положении", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Владимир Зеленский считает, что существующее административное деление Украины является устаревшим и громоздким.

Законопроектом, в частности, предлагается ввести институт префектов, которые должны стать представителями государства в округах и областях, в городе Киеве.

Как сообщается, префект и его секретариат должны заменить местные государственные администрации.

Кроме того, в полномочия главы государства предлагается отнести возможность временно останавливать полномочия главы общины, состав совета общины, окружного, областного совета по представлению префекта и назначать временного государственного уполномоченного в случаях, определенных настоящей Конституцией.

Систему административно-территориального устройства Украины составляют административно-территориальные единицы: общины, округа, области, Автономная Республика Крым. В то же время в проекте закона не указывается четкий перечень областей, как это сделано в действующем законе.

Завтра украинцы могут проснуться в чужой стране.
"Украины" - :cry:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:38

  Kudrjavuy написав:Один из вариантов влияния:

Техническую сторону я уже расписывал.
Просто, что ведущая "курица" остро "рыгается" на 10й минуте.

Зеленский не договорился с Сурковым в Омане, и поэтому Иран сбил самолет? :)
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:43

  M-A-X написав:
  Kudrjavuy написав:Один из вариантов влияния:

Техническую сторону я уже расписывал.
Просто, что ведущая "курица" остро "рыгается" на 10й минуте.

Зеленский не договорился с Сурковым в Омане, и поэтому Иран сбил самолет? :)


Кудрявый совсем скурвился. Хотя еще год назад, пусть и не очень понятным языком, но здравые мысли, бывало, писал...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:28

  Puente написав:Ви тут схоже плутаєте абсолютно різні речі ....
Корольов українець ? Можливо . Для українців щось зробив ? Оце вже навряд . І навіть найімовірніше - про це і не думав ніколи . Ви ще тут "українця" Булгакова приплетіть ...
Ну і є ще такі штуки як Україна і держава "Україна" . Це все-таки різні речі . Поки все це , що говориться - це про державу . А вона зовсім не обов"язково служить інтересам українців .

Про те я завжди і кажу. Головне те, що в головах? Які наміри серця? Можна робити об'єктивно корисні речі, але мотивація може бути зовсім не передбачувана всіма. Яка була мотивація у Корольова? Це лише йому відомо. Вважаю, що він, як продукт своєї епохи, не мислив категоріями українського патріотизму. Але це лише припущення. Як воно насправді? Лише йому відомо. Ми зазирнути йому в сердце і розум не можемо.

П.С. Отут виникає базове філософсько - світоглядне питання первинності матерії чи духу. І взагалі у чому полягає сенс життя людини? Навіщо оті всі рухи, що робить людина впродовж свого життя? А сенс життя - це Спасіння і повернення до Бога, бо Бог є Любов. Хто перебуває в Любові, в тому Бог перебуває. І якщо людина робить велику справу, але без Любові, то все пусте. Краще робити маленьку справу, але з Любов'ю. :P Пам'ятаймо!

Мої дітоньки, не довго вже бути Мені з вами! Ви шукати Мене будете, але як сказав Я юдеям: Куди Я йду, туди ви прибути не можете, те й вам говорю Я тепер.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви. По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:39

  zРадио написав:
  M-A-X написав:
  Kudrjavuy написав:Один из вариантов влияния:

Техническую сторону я уже расписывал.
Просто, что ведущая "курица" остро "рыгается" на 10й минуте.

Зеленский не договорился с Сурковым в Омане, и поэтому Иран сбил самолет? :)


Кудрявый совсем скурвился. Хотя еще год назад, пусть и не очень понятным языком, но здравые мысли, бывало, писал...

Он у меня даже в друзьях оказался :)
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:46

  M-A-X написав:.............
Он у меня даже в друзьях оказался :)

Ошибка, легко объяснимая слишком мутными высказываниями, кот. каждый может понимать как хочет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:28

Слыхали новость, что депутатам будут платить по 100 000 тысяч?

Так вот – это вранье, придуманное бывшим пухленьким министром Пашей Розенко. Паша просто написал пост, журналисты подхватили – и сегодня тема невероятных депутатских зарплат чуть ли ни центровая в кулуарах Верховной Рады.

Кстати Паша днями получил на свой счет 144 тысячи от представительства Всемирной организации здоровья в Украине в качестве «гонорара».

Паша с лета официально без работы. Паша с момента увольнения с кабмина ни разу не светился около ВОЗа –а тут вот такой новогодний подарочек.



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https://t.me/sorosata/130
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 18:05

https://m.youtube.com/watch?v=6IMR0l6d9CQ

Если кто осилит хотя бы половину, то это стоит посмотреть.

Прикол в том, что Кургинян предлагает рашке консервативный капитализм...
Вместо глобализации.
Выставляя глобализацию эдаким монстром.

Имхо. Это ошибка. Противиться законам развития общества, глобализации.


Параллели с Украиной по некоторым вопросам тоже есть.

Только у нас вместо КК -- местные олигархи, а вместо либералов -- соросята.

Последнее несёт ряд негатива, но это цена. Неизбежная цена глобализации, интеграции.
Профукали время-возможность интегрироваться на европейских крыльях (профукали благодаря олигархам), теперь осталась пока! возможность на соросятских.
Что естнственно на порядок дороже. Если не на два.
Дороже, дольше и ... сомнительнее.

Сомнительнее настолько, что даже призрак упомянутого кургинянского консервативного капитализма маячит.

Но выбор прост: или Европа, или консервативный капитализм с украинским менталитетом (то есть лишь крохи европейских ценностей, олигархи и феодальные пережитки).

Плохо одно: если в агонии рашка кинется воевать масштабно и прямо, то кандидатура одна и безальтернативная.
Но ни олигархи, ни соросята армiю и главное - территориальную обороноспособность не збудують.
Поэтому надеемся, что дядько Сэм найдёт инструменты.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 18:12

  freeze написав:
  edvardd написав:трындец, оказывается расчёт пво в 5:54 пошёл на намаз, поставив ТОР на автоматический режим, борт взлетел 6:00 и попал под удар на автомате, долбанные обезьяны


Может внизу обезьяны, но наверху пример для подражания многим странам, через несколько дней признать вину и согласиться выплатить компенсации. По моему никогда так быстро и цивилизованно это не происходило.

Песікот писав недавно про абізяну з дерева і лева в ямі.
Так і тут "ой льова, нє повєріш, опустилась щоби ізвініцця'.
Фріз, от накуя виправдовувати орків та гоблінів?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 18:21

Re: Політичні дискусії

flyman написав:Песікот писав недавно про абізяну з дерева і лева в ямі.
Так і тут "ой льова, нє повєріш, опустилась щоби ізвініцця'.
Фріз, от накуя виправдовувати орків та гоблінів?


А чем не понравилась итоговая реакция Ирана ? Вину признали, официально извинились, согласились выплатить компенсации, над виновными будет суд, есть мнение, что их накажут строже, чем швейцарского диспетчера, ухайдокавшего самолет с детьми.
А какая должна быть цивилизованная реакция в таких случаях ? Отморозиться, не пустить экспертов, сам упал, американцы сбили, столкнулся с неведомым беспилотником ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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