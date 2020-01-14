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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 14 січ, 2020 18:26
antey1969 написав: Yuri_61 написав: freeze написав:
[
Тяжесть греха самоубийства намного больше тяжести греха за убийство другого человека в исламе.
«Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам.» (Коран, 4: 29).
нельзя сбить по ошибке гражданский самолёт на эшелоне 2000
это сознательно сделано
Ой, да ладно.
Не было бОльшей мечты у иранцев, чем на глазах всего цивилизованного мира, сходить по-большому прямиком под себя.)))
От идийотов за ракетным пультом никто не застрахован.
Їх спеціально таких набирають?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 18:26
freeze написав:
А какая должна быть цивилизованная реакция в таких случаях ? Отморозиться, не пустить экспертов, сам упал, американцы сбили, столкнулся с неведомым беспилотником ?
Через три дні і Кучма визнав провину за збитий російській літак, і через три роки виплатили по 200к доларів компенсації родичам загиблих. То ми цивілізовані чи ні?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 18:33
Что значит *сказав*?
Факт -- у ЗЕ не было оснований утверждать о ракете. У Трюдо были.
Наверняка у Трампа ещё больше было оснований, но ограничился лишь намеком. Трамп!
Тогда Волгарь тоже лишь преувеличивает: Украина-недогосударство и т.д.
Якщо не може за себе постояти, зливати інтереси держави і.т.д.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 18:35
lapay написав: freeze написав:
А какая должна быть цивилизованная реакция в таких случаях ? Отморозиться, не пустить экспертов, сам упал, американцы сбили, столкнулся с неведомым беспилотником ?
Через три дні і Кучма визнав провину за збитий російській літак, і через три роки виплатили по 200к доларів компенсації родичам загиблих. То ми цивілізовані чи ні?
В принципе да, но если иранцы выплатят раньше, чем через три года и больше, чем 200 тысяч долларов, то они нас опередили по этому параметру.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 18:40
freeze написав:
В принципе да, но если иранцы выплатят раньше, чем через три года и больше, чем 200 тысяч долларов, то они нас опередили по этому параметру.
Ми за збитий літак так і не заплатили, але Беня навіть у ідейних шиїтів свої гроші з горла витягне. Так що скоро побачимо, як Зеля працює, в цьому напрямку...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 18:43
lapay написав: freeze написав:
А какая должна быть цивилизованная реакция в таких случаях ? Отморозиться, не пустить экспертов, сам упал, американцы сбили, столкнулся с неведомым беспилотником ?
Через три дні і Кучма визнав провину за збитий російській літак, і через три роки виплатили по 200к доларів компенсації родичам загиблих. То ми цивілізовані чи ні?
На основании одного поступка (цивилизованного или нет) не делается общий вывод о цивилизованности.
Поступать разово в том или ином случае цивилизованно могут нецивилизованные.
И наоборот.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 18:44
Faceless написав:
А так - интересы рашки есть в любой нестабильности на БВ, начиная от последствий в виде роста цен на нефть, продажей оружия, заканчивая утилизацией ихтамнетов и созданием очередной картинки для лохтората как рашка кого-то защищает от коварных пиндосов.
Но конкретно в этом случае, с самолётом, роль рашки в случившемся уловить сложно.
И хотя, чисто теоретически, могли быть версии и теракта, намного вероятнее банальное рукожопство плюс российские тупые железяки. Достаточно правдоподобно звучит так же вариант, будто где то туда залетел неопознанный беспилотник, ПВО хотели сбить его, но электроника и рукожопы навела на самолёт который оказался не в том месте не в тот момент - тогда 100% ответ что случилось только у оператора беспилотника.
В любом случае что именно случилось уже бессмысленно обсуждать, раз Иран признал ошибку, значит это будет официальной версией, правда это или не совсем
Інтерес Раші - відвести увагу від критики їх кривої зброї.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 18:46
lapay написав: freeze написав:
А какая должна быть цивилизованная реакция в таких случаях ? Отморозиться, не пустить экспертов, сам упал, американцы сбили, столкнулся с неведомым беспилотником ?
Через три дні і Кучма визнав провину за збитий російській літак, і через три роки виплатили по 200к доларів компенсації родичам загиблих. То ми цивілізовані чи ні?
Россияне (или по крайней мере подконтрольные им ЛДНРы) 5 лет не признают ответственность за малазийский Боинг.
Американцы 31 год не признают ответственность за иранский Эйрбас.
Французы 40 лет не признают ответственность за итальянский Дуглас якобы с Каддафи на борту...
Так что я согласен с freeze
- нынешнее поведение иранцев является более, чем адекватным. Даже неожиданно адекватным...
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Додано: Вів 14 січ, 2020 18:51
flyman написав: Faceless написав:
А так - интересы рашки есть в любой нестабильности на БВ, начиная от последствий в виде роста цен на нефть, продажей оружия, заканчивая утилизацией ихтамнетов и созданием очередной картинки для лохтората как рашка кого-то защищает от коварных пиндосов.
Но конкретно в этом случае, с самолётом, роль рашки в случившемся уловить сложно.
И хотя, чисто теоретически, могли быть версии и теракта, намного вероятнее банальное рукожопство плюс российские тупые железяки. Достаточно правдоподобно звучит так же вариант, будто где то туда залетел неопознанный беспилотник, ПВО хотели сбить его, но электроника и рукожопы навела на самолёт который оказался не в том месте не в тот момент - тогда 100% ответ что случилось только у оператора беспилотника.
В любом случае что именно случилось уже бессмысленно обсуждать, раз Иран признал ошибку, значит это будет официальной версией, правда это или не совсем
Інтерес Раші - відвести увагу від критики їх кривої зброї.
Решение принимает оператор...
Цель поражена.
Уж лучше б кривость проявилась в том, что не попал или самолёт не получил достаточных повреждений.
Facelees говорил о других интересах.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 18:58
zРадио написав:
Россияне (или по крайней мере подконтрольные им ЛДНРы) 5 лет не признают ответственность за малазийский Боинг.
Азіопа, що з них взяти.
Американцы 31 год не признают ответственность за иранский Эйрбас.
Брехня. Визнали і компенсацію виплатили, через 8 років. Тільки за літак не заплатили і не вибачились, як і Кучма, до речі.
Французы 40 лет не признают ответственность за итальянский Дуглас якобы с Каддафи на борту...
Брехня. Міжнародна авіаційна комісія дійшла висновку, що була не ракета, а вибух на борту, в туалеті. Тільки італійский суд не взяв цей висновок до уваги, коли присудив родичам 100 млн євро компенсацій, від італійського уряду. Який італійський суд ми вже бачили, по справі Марченко.
Так что я согласен с freeze - нынешнее поведение иранцев является более, чем адекватным. Даже неожиданно адекватным...
[/quote]
Інакше їм би були авіаційні санкції - забагато доказів, щоб всі бульдозерами закатати...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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