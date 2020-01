Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5206520752085209> Додано: Вів 14 січ, 2020 18:26 antey1969 написав: Yuri_61 написав: freeze написав: [

Тяжесть греха самоубийства намного больше тяжести греха за убийство другого человека в исламе.

«Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам.» (Коран, 4: 29). Тяжесть греха самоубийства намного больше тяжести греха за убийство другого человека в исламе.«Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам.» (Коран, 4: 29).



нельзя сбить по ошибке гражданский самолёт на эшелоне 2000

это сознательно сделано нельзя сбить по ошибке гражданский самолёт на эшелоне 2000это сознательно сделано

Ой, да ладно.

Не было бОльшей мечты у иранцев, чем на глазах всего цивилизованного мира, сходить по-большому прямиком под себя.)))

От идийотов за ракетным пультом никто не застрахован. Ой, да ладно.Не было бОльшей мечты у иранцев, чем на глазах всего цивилизованного мира, сходить по-большому прямиком под себя.)))От идийотов за ракетным пультом никто не застрахован.

Їх спеціально таких набирають?

Додано: Вів 14 січ, 2020 18:26 Re: Політичні дискусії freeze написав: А какая должна быть цивилизованная реакция в таких случаях ? Отморозиться, не пустить экспертов, сам упал, американцы сбили, столкнулся с неведомым беспилотником ? А какая должна быть цивилизованная реакция в таких случаях ? Отморозиться, не пустить экспертов, сам упал, американцы сбили, столкнулся с неведомым беспилотником ?

Через три дні і Кучма визнав провину за збитий російській літак, і через три роки виплатили по 200к доларів компенсації родичам загиблих. То ми цивілізовані чи ні?

Факт -- у ЗЕ не было оснований утверждать о ракете. У Трюдо были.

Наверняка у Трампа ещё больше было оснований, но ограничился лишь намеком. Трамп!



Тогда Волгарь тоже лишь преувеличивает: Украина-недогосударство и т.д.

Що значит *сказав*?Факт -- у ЗЕ не было оснований утверждать о ракете. У Трюдо были.Наверняка у Трампа ещё больше было оснований, но ограничился лишь намеком. Трамп!

Тогда Волгарь тоже лишь преувеличивает: Украина-недогосударство и т.д.

Якщо не може за себе постояти, зливати інтереси держави і.т.д.

Додано: Вів 14 січ, 2020 18:35 lapay написав: freeze написав: А какая должна быть цивилизованная реакция в таких случаях ? Отморозиться, не пустить экспертов, сам упал, американцы сбили, столкнулся с неведомым беспилотником ? А какая должна быть цивилизованная реакция в таких случаях ? Отморозиться, не пустить экспертов, сам упал, американцы сбили, столкнулся с неведомым беспилотником ?

Через три дні і Кучма визнав провину за збитий російській літак, і через три роки виплатили по 200к доларів компенсації родичам загиблих. То ми цивілізовані чи ні? Через три дні і Кучма визнав провину за збитий російській літак, і через три роки виплатили по 200к доларів компенсації родичам загиблих. То ми цивілізовані чи ні?



В принципе да, но если иранцы выплатят раньше, чем через три года и больше, чем 200 тысяч долларов, то они нас опередили по этому параметру.

Ми за збитий літак так і не заплатили, але Беня навіть у ідейних шиїтів свої гроші з горла витягне. Так що скоро побачимо, як Зеля працює, в цьому напрямку...

Через три дні і Кучма визнав провину за збитий російській літак, і через три роки виплатили по 200к доларів компенсації родичам загиблих. То ми цивілізовані чи ні? Через три дні і Кучма визнав провину за збитий російській літак, і через три роки виплатили по 200к доларів компенсації родичам загиблих. То ми цивілізовані чи ні?

На основании одного поступка (цивилизованного или нет) не делается общий вывод о цивилизованности.



Поступать разово в том или ином случае цивилизованно могут нецивилизованные.

Повідомлень: 22897 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 18:44 Faceless написав: А так - интересы рашки есть в любой нестабильности на БВ, начиная от последствий в виде роста цен на нефть, продажей оружия, заканчивая утилизацией ихтамнетов и созданием очередной картинки для лохтората как рашка кого-то защищает от коварных пиндосов.

Но конкретно в этом случае, с самолётом, роль рашки в случившемся уловить сложно.

И хотя, чисто теоретически, могли быть версии и теракта, намного вероятнее банальное рукожопство плюс российские тупые железяки. Достаточно правдоподобно звучит так же вариант, будто где то туда залетел неопознанный беспилотник, ПВО хотели сбить его, но электроника и рукожопы навела на самолёт который оказался не в том месте не в тот момент - тогда 100% ответ что случилось только у оператора беспилотника.

В любом случае что именно случилось уже бессмысленно обсуждать, раз Иран признал ошибку, значит это будет официальной версией, правда это или не совсем А так - интересы рашки есть в любой нестабильности на БВ, начиная от последствий в виде роста цен на нефть, продажей оружия, заканчивая утилизацией ихтамнетов и созданием очередной картинки для лохтората как рашка кого-то защищает от коварных пиндосов.Но конкретно в этом случае, с самолётом, роль рашки в случившемся уловить сложно.И хотя, чисто теоретически, могли быть версии и теракта, намного вероятнее банальное рукожопство плюс российские тупые железяки. Достаточно правдоподобно звучит так же вариант, будто где то туда залетел неопознанный беспилотник, ПВО хотели сбить его, но электроника и рукожопы навела на самолёт который оказался не в том месте не в тот момент - тогда 100% ответ что случилось только у оператора беспилотника.В любом случае что именно случилось уже бессмысленно обсуждать, раз Иран признал ошибку, значит это будет официальной версией, правда это или не совсем

Інтерес Раші - відвести увагу від критики їх кривої зброї.

Додано: Вів 14 січ, 2020 18:46 lapay написав: freeze написав: А какая должна быть цивилизованная реакция в таких случаях ? Отморозиться, не пустить экспертов, сам упал, американцы сбили, столкнулся с неведомым беспилотником ? А какая должна быть цивилизованная реакция в таких случаях ? Отморозиться, не пустить экспертов, сам упал, американцы сбили, столкнулся с неведомым беспилотником ?

Через три дні і Кучма визнав провину за збитий російській літак, і через три роки виплатили по 200к доларів компенсації родичам загиблих. То ми цивілізовані чи ні? Через три дні і Кучма визнав провину за збитий російській літак, і через три роки виплатили по 200к доларів компенсації родичам загиблих. То ми цивілізовані чи ні?



Россияне (или по крайней мере подконтрольные им ЛДНРы) 5 лет не признают ответственность за малазийский Боинг.



Американцы 31 год не признают ответственность за иранский Эйрбас.



Французы 40 лет не признают ответственность за итальянский Дуглас якобы с Каддафи на борту...



Повідомлень: 4705 З нами з: 02.05.18 Подякував: 884 раз. Подякували: 2027 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 січ, 2020 18:51 flyman написав: Faceless написав: А так - интересы рашки есть в любой нестабильности на БВ, начиная от последствий в виде роста цен на нефть, продажей оружия, заканчивая утилизацией ихтамнетов и созданием очередной картинки для лохтората как рашка кого-то защищает от коварных пиндосов.

Но конкретно в этом случае, с самолётом, роль рашки в случившемся уловить сложно.

И хотя, чисто теоретически, могли быть версии и теракта, намного вероятнее банальное рукожопство плюс российские тупые железяки. Достаточно правдоподобно звучит так же вариант, будто где то туда залетел неопознанный беспилотник, ПВО хотели сбить его, но электроника и рукожопы навела на самолёт который оказался не в том месте не в тот момент - тогда 100% ответ что случилось только у оператора беспилотника.

В любом случае что именно случилось уже бессмысленно обсуждать, раз Иран признал ошибку, значит это будет официальной версией, правда это или не совсем А так - интересы рашки есть в любой нестабильности на БВ, начиная от последствий в виде роста цен на нефть, продажей оружия, заканчивая утилизацией ихтамнетов и созданием очередной картинки для лохтората как рашка кого-то защищает от коварных пиндосов.Но конкретно в этом случае, с самолётом, роль рашки в случившемся уловить сложно.И хотя, чисто теоретически, могли быть версии и теракта, намного вероятнее банальное рукожопство плюс российские тупые железяки. Достаточно правдоподобно звучит так же вариант, будто где то туда залетел неопознанный беспилотник, ПВО хотели сбить его, но электроника и рукожопы навела на самолёт который оказался не в том месте не в тот момент - тогда 100% ответ что случилось только у оператора беспилотника.В любом случае что именно случилось уже бессмысленно обсуждать, раз Иран признал ошибку, значит это будет официальной версией, правда это или не совсем

Інтерес Раші - відвести увагу від критики їх кривої зброї.

Решение принимает оператор...

Цель поражена.



Уж лучше б кривость проявилась в том, что не попал или самолёт не получил достаточных повреждений.



Додано: Вів 14 січ, 2020 18:58 zРадио написав:

Россияне (или по крайней мере подконтрольные им ЛДНРы) 5 лет не признают ответственность за малазийский Боинг.

Россияне (или по крайней мере подконтрольные им ЛДНРы) 5 лет не признают ответственность за малазийский Боинг. Россияне (или по крайней мере подконтрольные им ЛДНРы) 5 лет не признают ответственность за малазийский Боинг.

Азіопа, що з них взяти.



Американцы 31 год не признают ответственность за иранский Эйрбас.

Брехня. Визнали і компенсацію виплатили, через 8 років. Тільки за літак не заплатили і не вибачились, як і Кучма, до речі.



Французы 40 лет не признают ответственность за итальянский Дуглас якобы с Каддафи на борту...



Брехня. Міжнародна авіаційна комісія дійшла висновку, що була не ракета, а вибух на борту, в туалеті. Тільки італійский суд не взяв цей висновок до уваги, коли присудив родичам 100 млн євро компенсацій, від італійського уряду. Який італійський суд ми вже бачили, по справі Марченко.

Так что я согласен с freeze - нынешнее поведение иранцев является более, чем адекватным. Даже неожиданно адекватным...

