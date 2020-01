Додано: Вів 14 січ, 2020 19:03

Из ТГ

Наш источник в ОП сообщил, что внутри Офиса Президента началась конфронтация между Секретарем СНБО Алексеем Даниловым и Андреем Ермаком. Секретарь СНБО занял жёсткую позицию и первым огласил версию с ракетным ударом, а Офис Президента отказался поддержать заявления западных лидеров до результатов межведомственной комиссии, что вызвало недовольство Данилова. Заявления Секретаря СНБО в СМИ идут в разрез с позицией президента, что мешает Офису Президента выстроить единую позицию власти.



М-да... Тут 2 момента и, надеюсь, по крайней мере на 1 (первый) ответ будет дан. Второй - больше риторический...



1. Какие аргументы придерживать ифнормацию были у Ермака?

1. Какие аргументы придерживать ифнормацию были у Ермака?

2. И зачем было подбирать неуправляемую и недоговороспособную команду?

Приведу твою же цитату

И да - почему то американцы умеют конкурировать внутри идеями и разными видениями будущего, но никогда в борьбе заклятых друзей демократов и республиканцев не будет торговли национальным интересом!

А в случае Украины, эти двое торгуют национальным интересом Украины.

А в случае Украины, эти двое торгуют национальным интересом Украины.

И выбрали этот весь этот сброд зелебобики.

Так нужно показывать всю картинку:

почему народ настолько разочаровался и отчаялся, что решил сыграть в лотерею!?



Вот никогда ранее не избирался артист (да ещё и юморист) и вдруг...



Выбор ЗЕ - это лишь следствие.



####

Цікаво, як він пройшов перший тур?

