Додано: Вів 14 січ, 2020 18:59

"Эта версия (сбитие ракетой – УНИАН) рассматривалась с самого начала – об этой версии говорил и секретарь СНБО, и глава СБУ. Но для нас было важно, чтобы она была доказана", – отметил Ермак.

Отмечается, что у суда нет никаких официальных документов об их отсутствии. Всю информацию об обмене они узнали только со СМИ.

Он добавил, что прогнозировать и указывать суду не имеет права ни Генпрокуратура, ни Офис генпрокурора, ни любое другое должностное лицо, тем более в такой безапелляционной форме.

"У наших подзащитных нет документов, нет паспортов", – сообщил адвокат Александр Горошинский.

“Еще через пару недель такое явление как нелегальные автозаправочные станции исчезнет”, – сказал он.

Если когда-то промышленность занимала 50-70% в экономике Украины, то сейчас – всего 20%, а во многих развитых странах еще меньше. Значительно большее место сегодня занимают услуги, строительство, торговля.

Ітогі подвєдьом. 2020-01-14Что же наш Бубочка об этом молчал ?Своей ложью Ермак пытается увести в сторону. Чтобы особо не интересовались, а что же делал в Омане Бубочка.Кстати, я как-то писал, что был телефонный разговор Бубочки с Помпео и по результатам не было вообще никаких сообщений.Злые языки пишут, что Помпео вежливо интересовался, чего это Бубочку в Оман занесло якобы с официальным визитомРука-лицоПросто взяли и отдали беркутню, даже не озаботились правильным оформлением.Богдан - юрист №3Что это они так торопятся ?А потом ещё через 2 недели, а потом ещё. Дайте ему ещё 100 днейА Бабушку они не хотят лишить льгот ? Или Бабушке льготы - она пенсионеркаА строить из чего будут ? или стройматериалы сами по себе появятся без их производстваНет покоя долбанутым