Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Эта версия (сбитие ракетой – УНИАН) рассматривалась с самого начала – об этой версии говорил и секретарь СНБО, и глава СБУ. Но для нас было важно, чтобы она была доказана", – отметил Ермак.
Что же наш Бубочка об этом молчал ? Своей ложью Ермак пытается увести в сторону. Чтобы особо не интересовались, а что же делал в Омане Бубочка. Кстати, я как-то писал, что был телефонный разговор Бубочки с Помпео и по результатам не было вообще никаких сообщений. Злые языки пишут, что Помпео вежливо интересовался, чего это Бубочку в Оман занесло якобы с официальным визитом
Если когда-то промышленность занимала 50-70% в экономике Украины, то сейчас – всего 20%, а во многих развитых странах еще меньше. Значительно большее место сегодня занимают услуги, строительство, торговля.
А строить из чего будут ? или стройматериалы сами по себе появятся без их производства
freeze написав: Из ТГ Наш источник в ОП сообщил, что внутри Офиса Президента началась конфронтация между Секретарем СНБО Алексеем Даниловым и Андреем Ермаком. Секретарь СНБО занял жёсткую позицию и первым огласил версию с ракетным ударом, а Офис Президента отказался поддержать заявления западных лидеров до результатов межведомственной комиссии, что вызвало недовольство Данилова. Заявления Секретаря СНБО в СМИ идут в разрез с позицией президента, что мешает Офису Президента выстроить единую позицию власти.
М-да... Тут 2 момента и, надеюсь, по крайней мере на 1 (первый) ответ будет дан. Второй - больше риторический...
1. Какие аргументы придерживать ифнормацию были у Ермака? 2. И зачем было подбирать неуправляемую и недоговороспособную команду?
Приведу твою же цитату
zРадио написав:И да - почему то американцы умеют конкурировать внутри идеями и разными видениями будущего, но никогда в борьбе заклятых друзей демократов и республиканцев не будет торговли национальным интересом!
А в случае Украины, эти двое торгуют национальным интересом Украины. И выбрали этот весь этот сброд зелебобики.
Так нужно показывать всю картинку: почему народ настолько разочаровался и отчаялся, что решил сыграть в лотерею!?
Вот никогда ранее не избирался артист (да ещё и юморист) и вдруг...
Выбор ЗЕ - это лишь следствие.
#### Цікаво, як він пройшов перший тур?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
lapay написав: Брехня. Визнали і компенсацію виплатили, через 8 років. Тільки за літак не заплатили і не вибачились, як і Кучма, до речі.
Зачем говорить, если не знаешь? Причем обвиняя знающих во лжи? In 1996, the governments of the United States and Iran reached a settlement at the International Court of Justice which included the statement "...the United States recognized the aerial incident of 3 July 1988 as a terrible human tragedy and expressed deep regret over the loss of lives caused by the incident..." As part of the settlement, even though the U.S. government did not admit legal liability or formally apologize to Iran, it still agreed to pay US$61.8 million on an ex gratia basis in compensation to the families of the Iranian victims
Американцы признали инцидент трагедией и заплатили деньги в фонд с нейтральным названием, не признавая даже своего участия, не говоря уже об ответственности, или принесении извинений!
lapay написав:Брехня. Міжнародна авіаційна комісія дійшла висновку, що була не ракета, а вибух на борту, в туалеті. Тільки італійский суд не взяв цей висновок до уваги, коли присудив родичам 100 млн євро компенсацій, від італійського уряду. Який італійський суд ми вже бачили, по справі Марченко.
Ну причем здесь твой Марченко (являющийся гражданином Италии, если ты забыл)???
Ну а что касается ответственности французов - ты сам все написал. Не взяли!
Faceless написав:...... Не хочу конечно лепить теории заговоров, но смотря на картинку в целом я могу сделать только один вывод - ситуация успешно разрулена (вне зависимости от того, умеренно был сбит самолет или нет, это уже не важно), а так успешно сами по себе ситуации не разруливаются, имхо тут был проработанный сценарий, и версия о том, что сам Иран (не факт что именно официальное правительство) с США сыграл эффектный спектакль и нивелировали опасные последствия, мне кажется близкой к истине.
Это Вы всё о сбитом самолёте? Так можно бы написать о ракетном обстреле, согласен. Сбитый самолёт сильно отличается.
Кстати, аргументация форумных "аналитиков" говорит только о том, что никто из них не только не работал за экраном локатора, но даже не видел его. Ну и с ПВО ничего общего не имели. На сегодня остался вопрос с ответчиком самолёта. Это действительно вопрос.
всё работало, даже связь до взрыва была...
От що значить "несистемний політик". Тут вже писали, про Нотрдам, султана Омана, імпічмент Трампа ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
* 2) Украинские эксперты заставили Иран признаться в сбитии самолета МАУ – советник Зеленского "Эта версия (сбитие ракетой – УНИАН) рассматривалась с самого начала – об этой версии говорил и секретарь СНБО, и глава СБУ. Но для нас было важно, чтобы она была доказана", – отметил Ермак.
Что же наш Бубочка об этом молчал ?* (с)
* но одно дело - знать, другое - доказать* (с) Порошенко