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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5207520852095210>
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 18:59

Ітогі подвєдьом. 2020-01-14

Ітогі подвєдьом. 2020-01-14

1) В Иране арестовали несколько человек по делу о сбитом самолете МАУ

Украина рассматривает возможность созыва Совбеза ООН из-за сбития самолета МАУ в Иране

ВР обратилась к Ирану с призывом признать свою полную ответственность за сбитие украинского самолета - заявление

2) Украинские эксперты заставили Иран признаться в сбитии самолета МАУ – советник Зеленского
"Эта версия (сбитие ракетой – УНИАН) рассматривалась с самого начала – об этой версии говорил и секретарь СНБО, и глава СБУ. Но для нас было важно, чтобы она была доказана", – отметил Ермак.

Что же наш Бубочка об этом молчал ?
Своей ложью Ермак пытается увести в сторону. Чтобы особо не интересовались, а что же делал в Омане Бубочка.
Кстати, я как-то писал, что был телефонный разговор Бубочки с Помпео и по результатам не было вообще никаких сообщений.
Злые языки пишут, что Помпео вежливо интересовался, чего это Бубочку в Оман занесло якобы с официальным визитом

У Зеленского допускают, что самолет МАУ сбили преднамеренно
Рука-лицо

3) Дела Майдана: судьям не передали никаких документов об обмене экс-"беркутовцев" (видео)
Отмечается, что у суда нет никаких официальных документов об их отсутствии. Всю информацию об обмене они узнали только со СМИ.

Просто взяли и отдали беркутню, даже не озаботились правильным оформлением.
Богдан - юрист №3

Судьи по делу экс-"беркутовцев" возмутились заявлением ГПУ после изменения подозреваемым меры пресечения
Он добавил, что прогнозировать и указывать суду не имеет права ни Генпрокуратура, ни Офис генпрокурора, ни любое другое должностное лицо, тем более в такой безапелляционной форме.

Адвокаты экс-беркутовцев заявляют, что после обмена они исчезли
"У наших подзащитных нет документов, нет паспортов", – сообщил адвокат Александр Горошинский.

4) Глава фракции Слуга народа анонсировал внеочередное заседание Рады для голосования законопроекта о децентрализации
Что это они так торопятся ?

5) Гончарук отложил полное исчезновение нелегальных АЗС
“Еще через пару недель такое явление как нелегальные автозаправочные станции исчезнет”, – сказал он.

А потом ещё через 2 недели, а потом ещё. Дайте ему ещё 100 дней

6) В Раде поддержали лишение Ахметова миллиардных льгот
А Бабушку они не хотят лишить льгот ? Или Бабушке льготы - она пенсионерка

7) Падение промышленности – не беда: эксперт о ситуации в Украине
Если когда-то промышленность занимала 50-70% в экономике Украины, то сейчас – всего 20%, а во многих развитых странах еще меньше. Значительно большее место сегодня занимают услуги, строительство, торговля.

А строить из чего будут ? или стройматериалы сами по себе появятся без их производства

8) "Используют климатическое оружие": в Госдуме РФ нашли "американский след" в аномально теплой зиме
Нет покоя долбанутым
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:03

quote="4839499:detroytred"
  pesikot написав:
  zРадио написав:
  freeze написав:
Из ТГ
Наш источник в ОП сообщил, что внутри Офиса Президента началась конфронтация между Секретарем СНБО Алексеем Даниловым и Андреем Ермаком. Секретарь СНБО занял жёсткую позицию и первым огласил версию с ракетным ударом, а Офис Президента отказался поддержать заявления западных лидеров до результатов межведомственной комиссии, что вызвало недовольство Данилова. Заявления Секретаря СНБО в СМИ идут в разрез с позицией президента, что мешает Офису Президента выстроить единую позицию власти.


М-да... Тут 2 момента и, надеюсь, по крайней мере на 1 (первый) ответ будет дан. Второй - больше риторический...

1. Какие аргументы придерживать ифнормацию были у Ермака?
2. И зачем было подбирать неуправляемую и недоговороспособную команду?

Приведу твою же цитату
  zРадио написав:И да - почему то американцы умеют конкурировать внутри идеями и разными видениями будущего, но никогда в борьбе заклятых друзей демократов и республиканцев не будет торговли национальным интересом!

А в случае Украины, эти двое торгуют национальным интересом Украины.
И выбрали этот весь этот сброд зелебобики.

Так нужно показывать всю картинку:
почему народ настолько разочаровался и отчаялся, что решил сыграть в лотерею!?

Вот никогда ранее не избирался артист (да ещё и юморист) и вдруг...

Выбор ЗЕ - это лишь следствие.

####
Цікаво, як він пройшов перший тур?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:25

  lapay написав:
Брехня. Визнали і компенсацію виплатили, через 8 років. Тільки за літак не заплатили і не вибачились, як і Кучма, до речі.


Зачем говорить, если не знаешь? Причем обвиняя знающих во лжи?

In 1996, the governments of the United States and Iran reached a settlement at the International Court of Justice which included the statement "...the United States recognized the aerial incident of 3 July 1988 as a terrible human tragedy and expressed deep regret over the loss of lives caused by the incident..." As part of the settlement, even though the U.S. government did not admit legal liability or formally apologize to Iran, it still agreed to pay US$61.8 million on an ex gratia basis in compensation to the families of the Iranian victims

Американцы признали инцидент трагедией и заплатили деньги в фонд с нейтральным названием, не признавая даже своего участия, не говоря уже об ответственности, или принесении извинений!

  lapay написав:Брехня. Міжнародна авіаційна комісія дійшла висновку, що була не ракета, а вибух на борту, в туалеті. Тільки італійский суд не взяв цей висновок до уваги, коли присудив родичам 100 млн євро компенсацій, від італійського уряду. Який італійський суд ми вже бачили, по справі Марченко.


Ну причем здесь твой Марченко (являющийся гражданином Италии, если ты забыл)???

Ну а что касается ответственности французов - ты сам все написал. Не взяли!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:28

  edvardd написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:......
Не хочу конечно лепить теории заговоров, но смотря на картинку в целом я могу сделать только один вывод - ситуация успешно разрулена (вне зависимости от того, умеренно был сбит самолет или нет, это уже не важно), а так успешно сами по себе ситуации не разруливаются, имхо тут был проработанный сценарий, и версия о том, что сам Иран (не факт что именно официальное правительство) с США сыграл эффектный спектакль и нивелировали опасные последствия, мне кажется близкой к истине.

Это Вы всё о сбитом самолёте? :shock:
Так можно бы написать о ракетном обстреле, согласен. Сбитый самолёт сильно отличается.

Кстати, аргументация форумных "аналитиков" говорит только о том, что никто из них не только не работал за экраном локатора, но даже не видел его. Ну и с ПВО ничего общего не имели.
На сегодня остался вопрос с ответчиком самолёта. Это действительно вопрос.

всё работало, даже связь до взрыва была...

Зображення

От що значить "несистемний політик".
Тут вже писали, про Нотрдам, султана Омана, імпічмент Трампа ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:24

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Американцы признали инцидент трагедией и заплатили деньги в фонд с нейтральным названием, не признавая даже своего участия, не говоря уже об ответственности, или принесении извинений!

Вони визнали інцидент нещасним випадком, а не умисним збиттям пасажирського літака, як наполягав Іран. Те саме, зараз, каже і Іран. Так що не тринди.
  zРадио написав:Ну а что касается ответственности французов - ты сам все написал. Не взяли!

Кого не взяли? Не було ніяких французів, а був теракт на борту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:34

* 2) Украинские эксперты заставили Иран признаться в сбитии самолета МАУ – советник Зеленского
"Эта версия (сбитие ракетой – УНИАН) рассматривалась с самого начала – об этой версии говорил и секретарь СНБО, и глава СБУ. Но для нас было важно, чтобы она была доказана", – отметил Ермак.

Что же наш Бубочка об этом молчал ?* (с)

* но одно дело - знать, другое - доказать* (с) Порошенко
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:43

  lapay написав:Який італійський суд ми вже бачили, по справі Марченко.

по сравнению с украинским правосудием итальянское правосудие является просто образцом законности и справедливости...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:49

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:по сравнению с украинским правосудием итальянское правосудие является просто образцом законности и справедливости...

В нас навіть строків таких немає, плюс закон Савченко. Ми невинні овечки, а вони злі вовки. Точніше - в них так само все робиться через дупу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:41

  lapay написав:Вони визнали інцидент нещасним випадком, а не умисним збиттям пасажирського літака, як наполягав Іран. Те саме, зараз, каже і Іран. Так що не тринди.


Тролль ты - я тебе цитату привел, что не признали, а ты городишь, что признали...

Они признали это трагедией безотносительно своего участия. Трагедия себе и трагедия. Так же, как и сейчас для американцев трагедия - уничтожение украинского самолета.

Если не веришь англязычной Википедии - ну поправь, как "надо". Посмотрим, долго ли твои правки продержатся...

  zРадио написав:Кого не взяли? Не було ніяких французів, а був теракт на борту.


Ихтамнет (с) Из этого разряда...
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:07

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Они признали это трагедией безотносительно своего участия. Трагедия себе и трагедия. Так же, как и сейчас для американцев трагедия - уничтожение украинского самолета.

https://www.washingtonpost.com/archive/ ... 168d98c79/
President Reagan said yesterday that he apologized to Iran on Sunday for the USS Vincennes' shooting down of an Iranian passenger jet over the Persian Gulf that killed all 290 persons aboard and declared that reparations or compensation to the families of victims are "a matter that has to be discussed."

Reagan, a White House spokesman disclosed yesterday, sent a five-paragraph diplomatic note expressing "deep regret" to the Iranian government on Sunday, shortly after U.S. military leaders learned that the guided-missile cruiser had destroyed the Iran Air A300 Airbus after mistaking it for an Iranian F14 fighter plane.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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