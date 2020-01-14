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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5207520852095210
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:12

  lapay написав:
  zРадио написав:Они признали это трагедией безотносительно своего участия. Трагедия себе и трагедия. Так же, как и сейчас для американцев трагедия - уничтожение украинского самолета.

https://www.washingtonpost.com/archive/ ... 168d98c79/
President Reagan said yesterday that he apologized to Iran on Sunday for the USS Vincennes' shooting down of an Iranian passenger jet over the Persian Gulf that killed all 290 persons aboard and declared that reparations or compensation to the families of victims are "a matter that has to be discussed."

Reagan, a White House spokesman disclosed yesterday, sent a five-paragraph diplomatic note expressing "deep regret" to the Iranian government on Sunday, shortly after U.S. military leaders learned that the guided-missile cruiser had destroyed the Iran Air A300 Airbus after mistaking it for an Iranian F14 fighter plane.


Я не знаю, что там может быть в текстовых интернет-архивах WP, внесенных абсолютно точно задним числом (1988-й - это и до появления интернета, и до появления электронной версии WP), но на видеозаписи он говорит "understandable accident". Ни сожалением, ни ответственностью здесь и не пахнет.

Неспроста же иранцы судились с американцами 8 лет! Текст я тебе приводил - деньги в левый фонд (а не жертвам катастрофы), и признание трагедии безотносительно собственного участия. Плюс никаких извинений
https://www.youtube.com/watch?v=10HPS85yLYQ
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:38

Видео запуска 2 ракет, попадания в самолёт, и падение самолёта.
Одним куском, с одной камеры

https://twitter.com/yadrobotun/status/1217093750134054913
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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