Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

lapay написав: zРадио написав: Они признали это трагедией безотносительно своего участия. Трагедия себе и трагедия. Так же, как и сейчас для американцев трагедия - уничтожение украинского самолета.

https://www.washingtonpost.com/archive/ ... 168d98c79/

President Reagan said yesterday that he apologized to Iran on Sunday for the USS Vincennes' shooting down of an Iranian passenger jet over the Persian Gulf that killed all 290 persons aboard and declared that reparations or compensation to the families of victims are "a matter that has to be discussed."



President Reagan said yesterday that he apologized to Iran on Sunday for the USS Vincennes' shooting down of an Iranian passenger jet over the Persian Gulf that killed all 290 persons aboard and declared that reparations or compensation to the families of victims are "a matter that has to be discussed."

Reagan, a White House spokesman disclosed yesterday, sent a five-paragraph diplomatic note expressing "deep regret" to the Iranian government on Sunday, shortly after U.S. military leaders learned that the guided-missile cruiser had destroyed the Iran Air A300 Airbus after mistaking it for an Iranian F14 fighter plane.



Я не знаю, что там может быть в текстовых интернет-архивах WP, внесенных абсолютно точно задним числом (1988-й - это и до появления интернета, и до появления электронной версии WP), но на видеозаписи он говорит "understandable accident". Ни сожалением, ни ответственностью здесь и не пахнет.



Неспроста же иранцы судились с американцами 8 лет! Текст я тебе приводил - деньги в левый фонд (а не жертвам катастрофы), и признание трагедии безотносительно собственного участия. Плюс никаких извинений

Я не знаю, что там может быть в текстовых интернет-архивах WP, внесенных абсолютно точно задним числом (1988-й - это и до появления интернета, и до появления электронной версии WP), но на видеозаписи он говорит "understandable accident". Ни сожалением, ни ответственностью здесь и не пахнет.

Неспроста же иранцы судились с американцами 8 лет! Текст я тебе приводил - деньги в левый фонд (а не жертвам катастрофы), и признание трагедии безотносительно собственного участия. Плюс никаких извинений

https://www.youtube.com/watch?v=10HPS85yLYQ

Одним куском, с одной камеры



https://twitter.com/yadrobotun/status/1217093750134054913 Видео запуска 2 ракет, попадания в самолёт, и падение самолёта.Одним куском, с одной камеры

Пенсії Украинские власти и, в частности, Пенсионный фонд Украины (ПФУ), проверив свои дискриминационные механизмы на лишении пенсий жителей неподконтрольного Донбасса и переселенцах, могут применить их и к жителям других регионов страны. Об этом рассказала эксперт по адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анастасия Одинцова.



«Этот долг [невыплаченных пенсий жителям Донбасса и переселенцам] будет расти каждый день, и мы все равно будем вынуждены его выплатить. В первую очередь, дальше будут рассмотрения судов уже в ЕСПЧ, то мы должны будем выплатить эти долги вместе с пеней. Чем дольше мы будем затягивать этот процесс, тем больше у нас будет появляться дыра в Пенсионном фонде», – сказала она.



«У нас и на данный момент огромный дефицит в бюджете Пенсионного фонда. Как мы его будем закрывать, и на какие новые механизмы потом пойдет и будет придумывать Пенсионный фонд, чтобы уменьшить этот долг или наоборот – хотя бы удерживать его?», – отмечает Одинцова.



По ее словам, правозащитники опасаются, что механизм невыплаты пенсий переселенцам, которые не прошли через 2 месяца верификацию, могут применить и к пенсионерам, которые длительное время пребывают за границей.



«Это огромный риск. Мы как раз этого и боимся. Это как первый звоночек о том, что у нас Пенсионный фонд научился экономить свои бюджетные деньги. Сначала внутренне перемещенные лица, потом возьмутся за этих пенсионеров – все может быть. Мы видим, что сейчас очень много людей выезжают, и они тоже не выплачивают сюда свои социальные взносы – это тоже может быть привязка: "Извините, вы там зарабатываете деньги, но они не приходят сюда, поэтому мы будем останавливать". Такие месседжи иногда звучат от Пенсионного фонда. Это все может быть в любом изменении к закону», – считает эксперт.



«Например, ты проживаешь за границей и к тебе приехала мама, и какой-то срок она лечится или просто живет – чего не остановить ей пенсию? Для тех, кто проживает на временно оккупированных территориях: "Они же там получают пенсию от ОРДЛО*". Но извините, они не получают там пенсию, они заработали ее здесь, и тут должны ее получать. Там они могут получать все, что угодно – это мы не выполнили свои обязательства . То же самое может быть с теми людьми, которые будут выезжать за границу. На данный момент пенсионерам-ВПЛ такое делают – они выезжают за границу, и им сразу прекращают платить пенсию, потому что база "Аркан" – это та же самая база "Гарт", которая регистрирует всех, кто выехал за границу», – продолжила представитель БФ «Право на защиту».



Она добавила, что это – месседжи, которых стоит остерегаться: «Защищая права переселенцев, мы в первую очередь защищаем свои права, потому что на данный момент мы не уверены, что сейчас мы работаем, выплачиваем все взносы, а потом государство захочет и скажет: "Извините, вы поехали туда-то, мы не будем вам выплачивать пенсии". По территориальному признаку [дискриминация и нарушение прав человека]».



Напомним, в новом законопроекте правозащитники предлагают снизить финансовую нагрузку для жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса в вопросе оплаты социальных взносов за потерянный стаж. В документе также разработан механизм погашения задолженности по пенсиям жителям неподконтрольного Донбасса.

